錯過這5年 美方恐無法力阻中國「挑戰其霸權」？你該知道的「十四五」規畫

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「未來5年，中共只要做好這些事，它大概會認為，美國就將奈何不了自己……。」 這是《紐約時報》在9月底發表的一篇評論。

這篇由曾任職中共中央黨校校刊副編審、現為中國戰略分析智庫研究員的鄧聿文執筆的文章，強調在美國總統大選後的4到5年，將是美國遏制中共全方位崛起的「戰略窗口期」；一旦錯過這5年，美方在力阻中國「挑戰其霸權」上，恐再無力回天。他為何這麼說？

「因為這段時間，正好跟中國的『十四五』規畫重疊。」鄧聿文向《今周刊》指出。

事實上，如果細看今年9月以來中國媒體、官方，乃至學界所提到的幾個十四五「關鍵字」，也都精準對接了中國在中美貿易戰、科技戰、金融戰的核心困境。

怎樣「對接」？先從一則上海9月底發布的「落戶」公告說起。

一紙公告，連結五年國運 放寬落戶條件 打造「超級大城」

9月23日，上海市發布《2020年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市戶籍評分辦法》，引起當地大專院校社交媒體圈一陣騷動。

一位上海交大畢業、在當地金融業任職的台灣人曉勝（化名），對引起騷動的這紙公告坦言「驚訝」，但語氣中透露更多的，是對新政的「肯定」。

這份公告的內涵，簡單解釋，是上海交通、復旦、同濟及華東師範大學4校的應屆畢業生，將可直接取得上海的戶籍。

曉勝解釋，一旦外地人能夠落戶上海，不僅能以較便宜的價格享受中國「首善之都」的醫療資源、擁有較完善的退休福利，甚至在找工作、買房，乃至孩子的教育，都能擁有更多便利。

上海落戶條件放寬後，當地輿論認為，很可能會「截流」部分原本打算到廣州、深圳、北京發展的畢業生，「為了搶人才，這些地區可能也會推出新的落戶政策。」曉勝說。

他描繪的，只是一場中國大城市的搶人大戰，但在北京中南海的會議室裡，這套集中火力打造數座「超級大城」的戰略，已被指名擔綱十四五猛催內需經濟的全新要角。

一場座談，接軌十四五 官方主導 為半導體關鍵設備找活路

9月17日下午，就在美國對華為禁令生效的兩天後，華為創辦人兼執行長任正非急忙趕赴中國科學院（下稱中科院）參加一場技術座談。據悉，任正非此行的目的十分務實，他要將所有可能卡死華為命運的關鍵技術，一次攤列。

其實，就在這場座談會的前一天，中科院院長白春禮才對外宣布，院方即將展開「率先行動」計畫第二階段。該計畫的重心，是把一些美國對中國「卡脖子」（喻抓住要害）的技術清單變成首要科研任務。

所謂的「卡脖子」技術，白春禮舉例，像是超算系統（超級電腦）、航空輪胎，以及光刻機等，「率先行動第2階段的前5年，就是要和十四五接軌！」

至此，中科院、任正非、十四五，有了一個初步交集，就是被比喻為「半導體晶片之魂」的關鍵設備：光刻機。

當白春禮公開表態後，中國網民興奮瘋傳的一句標題，就是「國家隊終於出手光刻機！」

只是，即使有了國家隊助陣，但中國業界內部也不諱言，「光刻機的開發比做原子彈還難。」因此，除了用國家之力與光刻機「硬碰硬」之外，中國在半導體技術領域擺脫短板的另一重要解方，則是「另闢新路」。

這條路，就是預計將投入10兆元人民幣、已明確寫入十四五計畫的「第3代半導體」。

儘管目前第3代半導體市場也是由美、歐、日主導，其中尤以美國LED大廠、在碳化矽市占逾六成的Cree最為顯眼，但相較光刻機與先進晶圓製程等其他半導體技術，業內一般認為，中國更有可能在第三代半導體上，實現「彎道超車」。

逆襲金融戰 「負面清單」提早淨空 大開外資方便之門

8月29日，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）獲得中國證監會批准，成為首家在中國設立全資公募基金管理公司的外資企業。

「直到4月，據說是中國官方忽然通知貝萊德與其他業者補送資料，接下來還主動與業者往來溝通，沒多久竟然就審核通過了。」一位美系資產管理業主管指出，「就我所知，當貝萊德闖關成功的消息傳出後，某些外資金融機構不顧疫情，立刻從世界各地據點調度人馬赴中，或在當地大舉徵才，就怕比別人慢一步。」

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