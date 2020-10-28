言論自由還是商業利益？聽證會淪政治秀 中天背後的盤算是…

中天電視台執照將於年底到期，由於中天新聞台的新聞內容，數度挑動台灣統獨敏感神經，媒體主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）為減輕爭議，召開史上最長換照聽證會，會中NCC與中天雙方針對媒體適格性等8大主題進行攻防；但，聽證會後並未釐清相關爭議，會後反加深打壓異己或維護民主的二元攻防。

隨著審查時間逐漸逼近，衝突也越演越烈，閱聽者又該捍衛什麼價值？而中天被關台真代表多元民主已死嗎？

關台關鍵痛點：上億廣告利益與商業主導權

關掉中天麥克風，真的只與言論自由有關嗎？據中天新聞台提供國家通訊傳播委員會（NCC）的財務報表資料顯示，中天新聞台105年至108年度均有盈餘，年平均稅前淨利約1億1339萬元。中天公司財務結構來看並未照各電視台區分，依照鑑定人公開鑑定報告顯示，過去三年年營收介於18.93億元至19.55億元，公司預估未來三年維持穩定良好獲益，每年約2.6億元至3.3億元。

依現行有線電視產業的商業邏輯，民眾每月向有線電視業者繳納月費，系統業者收入比例部分，則依據頻道收視率比例分配「授權金」給製播節目的頻道業者；頻道業者除系統商分配收入外，也可「賣廣告」賺取收入，為頻道業者最重要收入來源之一。

交大傳播與科技學系系主任魏玓提醒，目前的爭議圍繞著言論自由和言論品質，但不能忽略中天電視台也是一個商業組織，有其利潤考量。中天或其支持者不需要把中天化身成某種言論的代言人，或言論自由的捍衛者，而NCC的處置也可以考慮不只聚焦在內容和運作的適格性，從產業生態和商業邏輯切入，也許會有更好的治理效果。

一旦不予換照，對中天最大的損失是商業利益，只要還能夠營利，他們會想辦法用其他方式復活，但言論品質恐怕不會因此改善。而近期不少有線電視系統業者論及中天換照案，也低調表示「反正可以在其他平台上架，不會就此消失」。

事實上，中天新聞台下架後仍有其他手段於其他渠道上架；不過，廣告利益大餅與商業主導權將會易主，舉例來說，中天現行可藉由與其他系統業者的定頻新聞台合作上架節目，收取授權金；不過，頻道商將無法賣廣告，電視台的廣告收入將由系統業者收取，金額分配則要看雙邊談判，有線電視頻段49-59台為黃金頻段，廣告收益相對也較大，業者們更是趨之若鶩。

聽證會實打言論泥巴戰 法律攻防排後面

除商業考量外，回顧昨（26日）聽證會，法律界總體評價為，「中天以哀兵政策取代實質法律攻防」。中天代表律師頻以發言時間受限制、未能事先取得鑑定報告，以及鑑定人不在場可供詢問等因素，對聽證會程序提出異議，主張聽證會程序不正義；旺旺集團創辦人蔡衍明會間也諷刺道，「好久不見，2012年反媒體巨獸的時候我都看過各位啊」，諷刺聽證會上的專業鑑定早有政治立場。會後，外界言論果然箭指聽證會只是一場NCC對中天的「公開屠殺會」。

聽證會不同於公聽會，雙方針對個案的立論，將對未來案件審查具有實質效力。甄明法律事務所律師陳昭龍則針對聽證程序作出說明。陳說，聽證會依法可申請「預備聽證」，雙方可針對聽證會議程、文書、聽證會上舉證與程序進行確認，包含鑑定人適格性、鑑定報告上的數據資訊等，中天律師團會前可依法可提出申請；若中天律師要向鑑定人進行詢答，也可事先向NCC提出申請，「程序問題依法可以事前解決」。

就有律師不客氣直指，中天律師代表將最終的總結交由蔡衍明說明，「顯見是想打政治輿論戰，重點不在實質法律攻防」。法律界對聽證會總體評價為，「中天以哀兵政策取代實質法律攻防」。

未來中天可能採行策略是？

依行政程序法第66條，聽證終結後、決定作成前，中天未來可主張聽證程序不完備，向主管機關NCC申請再次進行聽證程序，若NCC點頭，審查結果恐將延後出爐。

不過，中天代表律師會後受訪時僅低調表示，「目前就等換照審查結果出爐，再進行下一步攻防」。業界推測，「中天戰略目標是製造輿論壓力，先讓行政程序走完」，未來可能主張行政程序法第116條，向行政法院聲請暫停執行行政處分，未來NCC與中天的恩怨情仇還有行政訴訟漫漫長路。

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