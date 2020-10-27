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星宇航空逆向操作！12月再開3條新航線 專家分析：有「這個紅利」可賺

聯合新聞網 / 今周刊
星宇航空宣佈將於12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點，搶佔亞洲重點城市，積極迎戰航空業的嚴峻寒冬。圖／星宇航空提供
星宇航空宣佈將於12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點，搶佔亞洲重點城市，積極迎戰航空業的嚴峻寒冬。圖／星宇航空提供

【文．黃健誠】

COVID-19（新冠肺炎）重創航空業，截至目前為止，全球航空業已倒閉逾40家，連國泰航空日前都宣布旗下港龍航空「即刻停運」，並裁員8,500人。在疫情影響下，航空業未來營運，仍面臨高度不確定性；不過，星宇航空卻在今（26）日宣布，12月開航曼谷、大阪、東京3大航點，引發各界關注。

星宇航空預定將於12月1日，開闢桃園-曼谷（蘇凡納布）、12月15日開闢桃園-大阪（關西）、12月16日開闢桃園-東京(成田)等3條航線。

策略改變是必要手段　星宇布局剛需強勁商業大城旅運服務

對此，星宇航空指出，自今年初開航以來，從暫時性全面停航、延緩開航宿霧及沖繩航線、採取客機腹艙載貨，到近月來復飛澳門每日1班、檳城每週2班的定期飛航，評估疫後整體航空運輸市場復甦情況，調整布局選擇剛性需求強勁的各國「商業大城」提供旅運服務，希望在復甦市場中穩健部署，滿足旅客之需求與期待。

星宇航空執行長翟健華表示，在全球疫情未能控制的情況下，策略改變是必要的手段，但星宇航空的願景不變，因此包括陸續交機的13架A321neo機隊，及將於2021年初落成啟用的星宇航空運籌中心等，各項軟、硬體建置都會依原定進度進行、如期到位。

逆勢再開新航線　宣示意義大於經濟效益

在航空業「嚴峻寒冬」中，星宇為何敢逆勢宣布再開新航線？商業發展研究院副院長張皇珍表示，星宇航空開航以來，即使遭遇疫情逆風，仍可在慘淡市況下，以創新行銷手法，成功吸引民眾目光，此次宣布12月再開新航線，其「宣示意義」，會大於實際帶來的經濟效益。

張皇珍分析，日前日本政府傳出考慮放寬邊境管制，將台灣等約30國納入72小時內、免除14天隔離的「超短期居留」商務泡泡措施中；泰國也有消息指出，將放寬台灣人士入境的規定，雖然都尚未定案，不過這些消息仍讓不少無法出國旅遊的民眾，看了相當興奮。

張皇珍說，星宇航空雖然在開航後，遇上疫情危機，但在行銷上仍不遺餘力，像是偽出國、中秋節追月行程等，都吸引大批人潮搶著報名，由此可見，民眾對出國旅遊的渴望，已讓星宇航空大賺一波「苟且紅利」。

所謂「苟且紅利」，指的是，各企業雖然同在經營軌道上，但只要其中一家企業比其他企業想得多一點、做得多一點，就能賺到紅利。

張皇珍解釋，所謂紅利不只是指錢，聲譽也是其中之一，星宇航空一連串行銷手法，確實為自己賺了不少「苟且紅利」，也讓星宇跟「未來」劃上等號，一旦國外旅遊解禁，這些紅利都會轉換成帳面上的實際營收，因此宣布12月開航的宣示意義，大於實質意義。

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