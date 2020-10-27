7個Q&A看懂美國怎麼選總統 川普、拜登誰拿下「這州」就有機會勝選

【文．林信男】

距離2020美國總統大選投票日（11月3日），只剩不到10天，現任總統川普、民主黨總統候選人拜登，皆卯足全力造勢，盼能拿下關鍵搖擺州的選舉人票。而最令台灣民眾好奇的是，4年前，川普全國普選票輸希拉蕊，卻靠著選舉人票勝出的戲碼，是否會再重演？造成此現象的「選舉人團」制度，又是如何運作的？

什麼是選舉人團？

所謂「選舉人團」（Electoral College），是一種間接選舉方式，表面上，投票日當天，美國各州選民在投票時，「好像是」選擇投給川普或拜登，但實際上，是投給該州代表共和黨或民主黨（或其他政黨）的選舉人；選民投下的選票，是普選票，但決定勝選與否的關鍵，則是「選舉人票」。

如何計算選舉人票數？

各州選舉人數目，是以該州「參議員加上眾議員數目之和」，作為選舉人票數。以加州為例，該州有2名參議員（各州參議員皆為2席）、53名眾議員，兩者相加為55，因此加州的選舉人票數，就是55票。

目前，全美共有100名參議員（每州2席、共50州），435名眾議員（席次依各州人口比例而定）；另，美國首府華盛頓特區，也具備「州」的地位，故有3張選舉人票（即使是最小的州，也有參議員2席、眾議員1席，共計3張選舉人票），將前述三者相加，總數為538張選舉人票。

另，為反映人口變遷，各州的選舉人票數，每10年會調整一次，參議員每州2席，但眾議員人數，會因人口比例，而有所不同。

值得注意的是，這些選舉人，並非各州的參、眾議員，其身分可能是共和或民主黨（或其他政黨）的幹部，選民也未必認得這些人。

什麼是勝者全拿原則？

以加州為例，假設拜登獲得的普選票，比川普多1票，他就可拿下加州所有的選舉人票（55張）。

台灣大學政治系教授王業立表示，「選舉人團」的勝者全拿原則，正是造成2016年，希拉蕊全國普選票贏了川普近300萬票，卻未能當選的原因（川普獲306張選舉人票）。

王業立指出，全美50州當中，有48個州，加上華盛頓特區，採取勝者全拿原則，僅內布拉斯加州（5張選舉人票）、緬因州（4張選舉人票）例外，這兩州的選舉人票得票計算方式，是以其參議員、眾議員選區來算，「上次緬因州的4票，希拉蕊拿3票，川普拿1票，就不是勝者全拿，但這兩州很小，無足輕重。」

美國歷史上有5名總統，都是普選票得票較少，但選舉人票得票較多而勝選，他們分別是（年份為選舉年）1824年的亞當斯（John Quincy Adams）、1876年的海斯（Rutherford Birchard Hayes）、1888年的哈里森（Benjamin Harrison）、2000年的小布希，以及2016年的川普。

拿到幾張選舉人票可當選？

由於目前全美選舉人票為538張，任何1名總統候選人，只要拿下過半數，也就是270票，即可當選。

王業立說，純粹就數學公式計算，若候選人能在最大的11個州，取得勝過對手的普選票，便可拿下這11州所有的選舉人票，使之超越270張的當選門檻，「就算其他39州加上華盛頓D.C.，他1張選舉人票都沒拿到，照樣可以當選，這就是勝者全拿原則，可能造成的情況。」

最關鍵的搖擺州是哪州？

扣除共和、民主兩黨「鐵票州」之後，剩下的州，就是雙方勢力相當的搖擺州。王業立舉例，像是「深藍」（民主黨代表色為藍色）的加州、紐約，共和黨幾乎不可能贏，這也是為何川普敢在推特上叫加州、紐約「下地獄」的原因。

就當前情勢來看，王業立分析，兩黨選情接近、民調在誤差範圍內的，包括佛羅里達、賓州、俄亥俄、密西根、喬治亞、北卡羅萊納、亞利桑那、威斯康辛、愛荷華等9州，「其中最關鍵的，就是佛羅里達，它是美國第3大州，有29張選舉人票，也就是說，誰拿下佛羅里達，幾乎就可以宣告勝利。」

「上次川普在佛羅里達險勝，拿下29張（選舉人票），如果川普這次輸掉佛羅里達，他連任的機會，就會降低非常多。」王業立說。

開票結束就可宣布正式當選？

王業立說明，除非有特殊爭議，否則，通常會在投票日當晚，得知選舉結果；但，就法定程序來說，各州的選舉人，要在12月中旬，齊集於各州首府，投下自己代表政黨的那一票，投完後，各州會將票匭密封，送至華盛頓特區。

隔年1月初（本次定於2021年1月6日），國會開議時，這些選舉人票，會在參眾兩院聯席會議上，由參議院議長一張張唱票，直到其中1名候選人，達到選舉人票過半時，才會正式由官方宣布當選，當選人將於1月20日就職，成為新任美國總統。

選舉人團制度是如何產生的？

為何美國會有如此特別的選舉制度？王業立解釋，美國於1787年制憲時，制定了「選舉人團」制度。當時，世界各國的國家元首，皆由世襲君主擔任，美國決定「用選的」，可謂前所未聞。

那時，大州主張由人民投票，選出國家元首，但小州認為，大州人口多，對大州出身的候選人較有利，小州相對吃虧，最後雙方歷經多次協調，才產生出「選舉人團」制度。該制度最初的用意在於，當時文盲多，一般民眾知識水準有限，因此需要由地方上德高望重的仕紳、知識水準較高者，代表大眾，選出國家元首。

小州最初打的如意算盤是，總統職務競爭者眾（當時尚無政黨政治），如果每次選舉，都有5、6個人出來選，想拿到過半數選舉人票，並不容易，若沒人能過半，就必須由國會選出總統。

假如走上「國會選出總統」這一步，眾議院就必須從選舉人票得票數前3名的候選人中，選出總統，這時，「每州都是1票」，小州的重要性可被凸顯；然而，19世紀後，美國的兩黨制逐漸形成，國會再也沒有機會選出總統，美國最後一次由國會選出總統，是在1824年。

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