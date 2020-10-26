美大選最後倒數！ 謝金河：沈富雄估拜登穩當選、范疇堅持川普勝選
【文．謝金河】
全世界都在賭這一局！
美國總統大選進入倒數階段，今天川普為自己投下神聖一票，還開了玩笑說「我投給川普那個傢伙！我緊盯著電視螢幕，川普看起來氣定神閒，看起來不像要輸的樣子」。
還有一個有趣的畫面是川普和拜登擺在零售店內的T恤，川普那件紅色T恤標價6.99美元，拜登那件綠色T恤標價2.99美元，如果從標價來看，箇中似有乾坤。
這場川普與拜登之爭會這麼吸睛，主要牽動未來美中角力，川普與拜登的中國路線似乎有很大不同，於是，全世界都睁大眼睛，甚至賭盤盡出，比自己國家的大選，更受關注。
台灣的媒體也壁壘分明各自押寶，政治立場偏藍的人，希望拜登勝選，偏綠的選民期待川普勝出。在中國、南韓、日本、印度，不同國家的選民也有不同的期待。在台灣的評論大師，像沈富雄估拜登百分之百穩當選，這兩天，我問范疇大師，他很堅持且肯定，川普當選「毫無疑議」，看起來他非常有把握。
我對美國大選內情沒有那麼深入，不敢亂猜，不過，這場選舉實在值得細看，一是選前美國主流媒體幾乎毫不掩飾全力支持拜登，而拜登選前民調也遙遙領先，如果翻盤這對媒體生態可能帶來重大影響。
二是美國選民對中國的態度，可能是很大的變數，尤其是拜登兒子的電腦門事件，美國出現很多諷刺性的漫畫，都與中國有關。
三是川普在2016年11月6日當選總統以來，美國股市出現史上最大的牛市，川普如果沒有選上，美國股市可能面臨很大的變化。
從種種跡象來看，華爾街在中國有龐大利益，看起來是一面倒押拜登。華爾街一向是市場情報中心，這幾天美國股市應該會逐漸反應川普、拜登的行情。還有一個值得注意的是，股神巴菲特到今天都沒有表態！
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