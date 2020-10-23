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新台幣好強科技股慘了？外資點名「電子四雄」對匯損最具抵抗力

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 林韋伶】

在美國聯準會印鈔救經濟的大環境下，美元持續走弱，連中央銀行總裁楊金龍都表明，新台幣兌美元在28元價位，將成為短期的新常態，新台幣短線難轉弱，可能對科技產業的毛利產生壓力，不過外資卻看好「電子四雄」相對具抵抗力。

對於今年美元疲軟的走勢，台新投顧總經理李鎮宇認為，在美國總統大選後，將因為選舉結果有不同變化，若由現任總統川普勝出，美元走勢可能稍微偏強，但如果由民主黨候選人拜登入主白宮，為了推出財政刺激政策將需要大幅舉債，美元可能再走弱。

不過，李鎮宇同時分析：「科技強國的貨幣，在未來3到5年間不會太弱，因為疫情後新科技活動興起，跟未來新科技循環有對接上的國家，像是台灣、韓國，貨幣表現都不會太弱。」

由於新台幣可望續強，許多投資人擔心，仰賴出口的電子產業將面臨極大壓力，然而美林證券點名三大族群相對有抵抗力，包括：硬體零件廠、高毛利電子廠，以及品牌廠，建議可買進台積電（2330）、譜瑞（4966）、宏碁（2353）與華碩（2357）。

台幣走強將傷科技業？美林證：三族群抵抗力較強

今年第三季新台幣兌美元價格，大約在29.04至29.55元區間，以平均價格來看，則約落在29.4元，唯獨曾經在10月21日強漲到28.65元，美林證券預估台灣ODM廠（原廠委託設計）將面臨較高的毛利壓力，且第四季若新台幣續強，ODM廠可能看到更大幅的匯損。

尤其讓投資人擔心的是，台灣ODM廠跟OEM（代工）廠因毛利率本來就低，較有可能受匯率影響。美林證券預估，今年第三季在台幣兌美元走強2%的情況下，如果ODM廠沒有特別做避險，獲利可能走降8%到24%，像是仁寶（2324）與和碩（4938），可能面對24%與16%的獲利下修風險，鴻海（2317）、廣達（2382），可能面臨12%與8%的獲利下修風險，其中為何鴻海與廣達受到的風險較小，是因為企業產品組合較分散。

美林證券進一步分析，以台灣的電子零件、硬體廠商來說，因為有7成到10成的銷售與原物料成本，皆為美元計價，至於付給當地勞工的薪資與工廠相關支出，則是用人民幣或新台幣支付，這些廠商對美元走貶，會比ODM廠更具防禦性，因為營收有機會走高避掉成本的匯損。

此外，毛利率較高的科技業者，像是：台積電、譜瑞，因為價格轉嫁能力較高，受匯率波動自然較小。以台積電來說，營收100%都以美元計價，在成本的部分，則有約8成以美元計價，據台積電的說法，1%的匯率改變影響營益率約僅0.4個百分點。

第三，品牌廠如宏碁與華碩，則因為產品銷往世界各國，營收計價貨幣多元分散，加上以美元計價的成本金額較高，因此，反而有可能因美元轉弱而獲利，根據美林證券分析，宏碁與華碩第三季獲利，可能分別有12%與4%的上修空間。另外，由於教育用的桌上型電腦與Chromebooks在疫情後有強勁需求，應該會有助宏碁與華碩的毛利表現。

對於新台幣的強勁走勢，科技廠應如何因應？北威董事總經理劉憶如認為，可從短期與長期兩個方向來看，短期來說，企業要因應匯率的風險與變化，採用避險工具即可，但如果美元走弱將成為常態，就要從全球供應鏈佈局去做調整。

劉憶如分析：「企業供應鏈調整，除了因應疫情發生外，也因為美元地位改變，全球匯率結構有些不同，企業必須針對這些情況來做因應。」她認為，不管從供應鏈上、中、下游，或是生產地與付款細節都要重新思考、調整布局。

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