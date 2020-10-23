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科技股還能追？一表掌握美總統大選投資布局 「這題材」有利台灣

聯合新聞網 / 今周刊
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【撰文 林信男】

距離美國總統大選投票日，只剩不到2周，金融市場持續波動，現任總統川普和民主黨總統候選人拜登的支持者，已各自「押寶」，盼選後能「賺一波」；對此，專家建議，台灣投資人可從共和、民主兩黨的政策方向，找尋有利標的，且就當前情勢來看，無論誰勝選，5G題材，都可望使台灣受益。

投資人想針對可能的選舉結果「超前部署」，必須先了解共和、民主兩黨，在財經政策理念上的差異。

香港北威國際集團董事總經理、台大財金系兼任教授劉憶如分析，川普所屬的共和黨，信仰自由市場，相信市場「有隻看不見的手」，政府不應過度干預；強調對企業鬆綁，使其得以追求最大利潤，並主張減稅、減少政府支出，不必做太多社會福利措施。

至於拜登所屬的民主黨，則偏向「大政府主義」，主張政府應多做事、多照顧百姓，「既然要多做事，就要多一些稅收，擴大政府支出」，主張實施社會福利照顧（著重醫療、教育），調升最低工資。

無論誰勝選　「K型復甦」都是一大挑戰

劉憶如舉例，就拜登的政策規劃來看，他主張加稅，有意將個人所得稅最高稅率，從37%調升至39.6%；企業所得稅最高稅率，由21%增加到28%；資本利得稅方面，年收入超過100萬美元者，稅率將從現行的20%，提升至39.6%，這也是為何有人擔心，拜登勝選，恐對華爾街不利的原因。

相較之下，川普則希望將2017年底簽署的減稅法案（部分措施屬暫時性、部分為永久性），「其中屬『暫時』的部分，延長到2035年，維持減稅措施。」在每小時最低工資方面，川普欲將之維持在7.25美元，拜登則打算提高至15美元。

但，回顧歷史資料可得知，無論哪一黨執政，美國經濟，都是維持向上成長態勢。值得注意的是，劉憶如認為，新冠肺炎疫情，強化了「K型復甦」疑慮，一旦此事成真，「不管誰當選，K型復甦，都是一大挑戰。」

劉憶如解釋，所謂「K型復甦」，是指經濟如一棒打下般，先陷入疲弱，之後的復甦，則分岔為上半截與下半截，「上半截快速復甦，例如科技、醫療，其受益者，多半是經濟條件較好的人；下半截持續衰退，像是航空、旅遊、零售、餐飲等，受害的，幾乎都是中下階層」，而前述趨勢，恐使貧富差距，進一步擴大。

疫情爆發後，美國科技股一路飆漲，至於標普500指數，雖也創高，但仍有近100檔股票，價格不到疫情前的5成。劉憶如認為，此一現象，已顯示出K型復甦態勢，「科技股大漲，其他的，都還趴在地上。」

美中對抗格局不變　兩候選人政策方向決定利多、利空

在此情況下，投資人該如何布局，才能精準掌握有利標的？台新投顧總經理李鎮宇強調，美中貿易戰情勢，不會因川普連任或拜登勝選，而有所改變，「長線來看，格局差不多，只是對抗方法不一樣。」

既然美中對抗格局不變，兩名候選人的政策方向，就成了布局的重要參考。李鎮宇分析，川普偏愛石化能源，不相信極端氣候觀點，假設他勝選，利多包括美元、科技股、電信產業、（石化）能源產業、國防題材；利空方面，則是新興市場匯率和綠能產業。

他進一步說道，過去1個月，包括歐洲、日本都認為，若第2波疫情爆發，將再加碼量化寬鬆措施，「匯率是相對的，如果歐元、日圓走弱，美元就會往上。」

倘若拜登入主白宮，李鎮宇說，利多包括新興市場、亞太（科技股會先表態）、綠能、基礎建設、ESG（環境Environmental、社會Social、公司治理Governance）；利空則是美元、大型科技股、能源產業等。

李鎮宇指出，假如拜登勝選，且採取較激進的財政政策（為推出財政刺激政策而大幅舉債），美元勢必走弱；另一方面，雖然美中關係「回不去了」，但市場上還是有一派，對拜登及其副手人選賀錦麗（Kamala Harris）有所期待，認為他們對中國較友善，若由其主政，美國對中國科技業的打壓，嚴厲程度會減輕，有利亞太地區科技股表現。

3大投資趨勢值得關注　台灣可望因5G受益

他也預言，無論誰勝選，未來3至5年，人口老化、低利率、新科技等3個投資趨勢，都值得關注，「這波景氣循環，是新一波景氣循環的開始」，且美國每次的景氣循環，皆和科技產業有關，台灣也都有跟上。

「你看，iPhone 12賣成這樣，我們覺得，美國、歐洲的5G建設，明年會很強，他們勢必不會用華為相關產品，那麼，這些（訂單）最後一定下到台灣這裡來。」他強調。

市場擔憂，若本次大選出現爭議，恐引發股市劇烈震盪。李鎮宇以歷史資料為例，稱2000年美國總統大選（共和黨小布希對決民主黨高爾），因發生計票爭議，必須驗票，期間（逾1個月）那斯達克指數下跌約24%。

不過，李鎮宇也說，假如發生計票爭議，導致股市走跌，未嘗不是個進場時機，「這次（股市）從3月以來一路漲……就算發生爭議，最終還是會選出總統，不會因為這樣就『沒總統』，那，反而是比較好的進場機會。」

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