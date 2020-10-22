政院：執照不是世襲制！ 一文秒懂中天換照事件5大關鍵

【文．蕭婷方】

中天新聞台電視執照年底屆期，是否被「關台」引發關注！行政部門雖一再強調由國家通訊傳播委員會（NCC）獨立行使職權，仍遭質疑有政治黑手介入個案審查，近日各黨要角均出面喊話、高分貝互嗆。隨著審查時間逐漸逼近，衝突也越演越烈，要如何當個理智的閱聽者？本文將深入解析本次換照事件的關鍵爭議。

新黨21日赴國家通訊傳播委員會（NCC）撒冥紙抗議，揚言率眾杯葛即將召開的聽證會。對此，行政院發言人丁怡銘先是重申政院不會干預的立場，後一改近日溫和措辭，表示「新聞頻譜是全民的公共財，並非一旦取得就可以不受法律限制、終身世襲的權利」。

換照是什麼？跟撤照差在哪？

依《衛星廣播電視法》規定，電視執照每六年須換一次，屆期電視台就要向NCC申請審查。NCC收到電視台申請案後，會先經外部諮詢委員會初審，後由七位NCC委員進行複審。因此，換照如同各種醫師執業證照等專業執照一樣，為確保持照者專業度，故須定期由主管機關審查。

不同於換照，撤照意即業者在取得執照期間，因營運表現不佳、或有具體違規事項，已違反法令，經主管機關判定後，撤銷持有者的電視執照。

NCC成立後，目前僅有年代綜合台於2010年遭到撤照。當時，年代綜合台申請換照，NCC先是有條件通過換照案，後年代綜合台又因違規過多、達到解除要件，執照便遭撤回。

為什麼中天換照會發生爭議？

中天新聞台上次換照在103年，當時中天新聞台在97年至103年的6年執照效期內，違規次數及罰款為全台灣新聞台之最。當時換照評分合格者有5人，評分不合格者6人，但不滿出席委員的三分之二，委員會當時並沒有否決換照。

雖然如此，委員會還是有要求中天，限期半年內完成4項改進措施，包含1.定期辦理員工教育訓練，2. 倫理委員會委員涵納性別平權、婦女權益、兒少保護、新聞自由、消費者保護等公民團體與專家學者，3.補實專職專責編審人員，4.落實獨立審查人制度。

不過，附款要求中天應有獨立審查人機制，自103年換照至今並未被履行。

自103年換照至今，中天新聞台遭裁罰金額與件數仍高居新聞台之首；據NCC統計，中天新聞台光108年就被裁罰27件，金額高達860萬元，而2020上半年也有12件，金額有120萬元。

細窺遭罰主因，內容不乏過度細節描述暴力犯行，違反兒少身心健康規定，或者播放有違事實查證原則的新聞，甚至是廣告內容出現女性胸部晃動，並搭配情色字眼與配音。

中天違法遭開罰頻仍、以往換照附款也未履行，經營者適格性遭到各界質疑，成換照事件關鍵爭議。

若中天未通過換照 誰會想卡進52台？

在台灣幾乎連年都在選舉的特殊政商環境中，不難想像新聞台黃金頻道的影響力。

依《衛星廣播電視法規範》，由於電視台頻譜有限、具有「公共財」的性質，因此電視頻道需要執照才可撥出；意即中天新聞台若未通過換照，黃金頻段52台將會空出來，各界關注由誰進駐。外傳若中天被撤照，寰宇、東森亞洲台、鏡電視與三立都想爭取。

換照案首次舉辦聽證會 會比較公正？

此次中天新聞台換照事件，起因為中天執照將於今年12月中到期，必須向NCC申請更換執照，NCC已經在8月下旬進行初審，初審結果是6票不同意換照、3票同意換照，並做出待改進的建議，將在11月由NCC委員會進行複審，決定是否通過換照。

由於中天新聞台歷次換照爭議大，NCC成立以來，第一次依《國家通訊傳播委員會組織法》第10條規定，個案審查涉及民眾權益重大事項的處分，依行政程序法召開聽證會。NCC表示，由於委員認為各界關注中天換照事件，又與公共利益、民眾權益相關才首次召開聽證，聽證會結論將作為委員會審查的參考依據。

此次聽證程序主持人為NCC委員林麗雲、王維菁與蕭祈宏3人。NCC並表示，聽證涉及諸多例行營運的事實問題，認為神旺投資董事長蔡衍明對公司例行營運、經營方針及相關具體細節應有最深入完整了解，為最適宜參與聽證人選，因此邀請蔡衍明參與聽證會說明。不過，NCC也強調，蔡衍明是否親自出席聽證會是其權利並非義務，不影響聽證程序效力及當事人程序利益。

負責審查的NCC委員夠獨立？

依照《國家通訊傳播委員會組織法》，NCC設委員7人，任期仿照大法官，任期為四年、採取「交叉制」，連選得連任，並設有政黨門檻。行政院長對委員有提名權，但名單經立法院審查同意後始得認命，至於主委、副主委則由行政院長任命。

NCC依法獨立行使職權、並採合議制，不受行政院指揮監督，但「僅限於具體個案」，與通訊傳播政策決定相關政策，僅有政策建議權。至於財務部分，除一般公務預算，受立法院與審計部監督外，NCC另外有通訊傳播傳播監督管理基金、有線廣播電視事業發展基金專款專用作為收入，有助於通傳會的財務獨立性、能降低行政部門的制肘。

雖然NCC在制度與財務設計上為「獨立機關」，但歷屆委員選任仍出現過政治酬庸、外行管理內行等爭議，導致其獨立性受到質疑。

對此，國發會於103年委託研究報告結果就建議，NCC等獨立機關合議制成員的提名標準，可比照考試委員提名方式，增訂委員任命資格與標準，以減少爭議。

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