百年大同還有2難關要過！拿下經營權、股價漲了 投資人可考慮進場？

【文．黃健誠】

在21日的大同（2371）股臨會中，市場派大獲全勝，拿下7席董事席位，大股東三圓建設董事長王光祥對此表示，最快下周三或四，就會召開董事會，並在董事會中選出新任董事長，屆時再由董事會任命、公布總經理人選。

股臨會相關消息，讓大同今日股價猶如洗三溫暖，早盤一度大漲逾5%，之後又急殺至逼近跌停，終場收漲1.57%，至19.45元，創7月底以來波段新高；而上述情勢，也讓投資人好奇，新經營團隊入主後，大同的營運、股價表現，能否隨之攀升？

一度重挫、近期回升 未來大同股價怎麼走？

觀察大同股價可發現，從今年6月30日、大同公司派舉行股東會爆發爭議後，股價雖曾在7月底、8月初時，一路從21元餘下跌至13元左右，但後來又緩緩回升，近期隨著股臨會日期逼近，股價也隨之走揚，來到接近20元，顯見投資人對於未來市場派入主大同，有一定的信心。

啟發投顧副總經理李永年表示，以大同股價來說，有機會維持至少3個月到半年的強勢格局，主要原因是，在新經營團隊入主後，投資人至少會給3個月左右的觀察期，觀望未來發展。

不過，李永年也強調，若新團隊在3個月內，沒有大刀闊斧的改革動作，就可能出現失望性賣壓。

觀察大同財報可得知，2019年，大同合併營收為354.2億元，年減幅超過4成，且流動負債金額高於流動資產，流動比率不佳，未來新團隊如何勵精圖治，勢必成為市場關注焦點。

李永年認為，新團隊入主大同後，會碰到兩個最大的難關，其一，這間百年老店必然有長期以來的「久病」、人事問題，如何整頓，將是個大挑戰；其二，以目前態勢來看，市場派及公司派似乎難以通力合作，未來經營團隊交接、或是交接前公司派再出招反制新團隊等問題，都還存在很多變數。

回應陸資疑慮 林宏信：依主管機關認定辦理

市場派拿下大同過半數董事席次後，王光祥在記者會上表示，感謝經濟部、金管會這一次給大同股東自己做主的機會，得以選出6席普通董事和3席獨立董事。推舉林文淵擔任大同董事長後，期望能照顧全體員工和股東，再創大同百年榮光。

王光祥說，完成董事改選後，預計最快下周三或周四就要召開董事會，等到正式選出董事長後，會再到經濟部辦理董事名單登記。他也強調，董事名單都是一流之選，如林文淵在中鋼、台電等任內，都有做出成績，未來新團隊上任後將致力把資訊透明化，讓外界了解大同運作。

針對公司派不斷主張其股權有陸資的問題，市場派欣同負責人林宏信指出，經濟部已回函法院證實並非陸資，金管會也沒認定為陸資，因此股權絕對禁得起考驗，一切依主管機關認定來辦理。

「要幫助公司先提出好策略」 公司派質疑林文淵經營能力

對於今天股臨會結果，大同公司發布聲明指出，從過去四次主管機關對非法陸資的裁罰來看，市場派的陸資疑慮始終存在，主管機關宣稱前三次裁罰皆已處分出清，事後證實為「左手換右手」，從未被完整查核確認。

大同公司也表示，股臨會改選結果籠罩在陸資疑雲及其他違法爭議之下，何來正當性可言？聲明寫道，未來應由相關政府單位及新選任董事會完全負起責任，以保障國家資訊安全，政府相關單位也需盡速修訂相關法令規章，解決陸資投資台灣所衍生的各項議題。

除了陸資問題外，大同公司也在聲明中質疑林文淵的經營能力，大同表示，林文淵在不了解公司的情況下，持續抨擊公司，若真的要協助大同有好的發展，應該先行了解，再提出好的策略或計畫，純粹抨擊、喊口號，並不能改善公司，反而可能一直損害公司的商譽與形象，實非全體股東及員工所樂見。

大同指出，林文淵經營東森媒體與台苯，本業分別虧損0.6億及2.96億，其中，東森媒體營業淨利由2019年的-0.23 億元，降為2020年第二季的-0.61 億元，而台苯則是從10.7億元驟降至-2.96億元，這樣的表現，如何經營大同？

大同也提到，公司為基礎產業，並非土地開發公司，地賣完就沒有了，大同萬名員工工作權及其背後家庭生計如何保障？且由於大同迄今仍是華映最大股東，面對勞資糾紛，大同董事長是桃園勞動局所認定之實質負責人，林文淵如接任董事長，應主動面對勞資糾紛及落實當初所提對員工的所有承諾，承擔實質控制人應有之法律責任。

林郭文艷對於臨股會結果也發出聲明表示，大同公司是所有股東及員工的大同，她在大同服務 40年，讓大同之營運持續、員工安定，個人認為是公司目前最急迫且重要的課題。不論未來發展如何，仍會一如往昔與大同的經營團隊盡全力守護台灣的國安、資安以及大同的百年基業。

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