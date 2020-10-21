魔鬼藏在細節裡！小監工白手起家 他如何成為年收5億豪宅物業管理大亨？

【文 / 張玉鉉】

歷經東帝士裁員、自掏腰包發薪水，都打擊不了安杰國際物業集團董事長陳品峰，他如何一手壯大物業管理事業，並囊括酒店式公寓、都更案、人才培育版圖？

事業橫跨物業管理、酒店經營、人才培育學院，更在8月拿下離島第一件都更案，去年年營收超過5億元。安杰國際物業集團（簡稱安杰）董事長陳品峰，如何從工地監工白手起家，到成為台灣前10大類豪宅物業管理大亨？

「退伍隔天就到東帝士報到，活到現在沒有一天是失業。」陳品峰自豪地說。出生於新北九份礦工家庭，年幼家境並不富裕，但看著比別人更努力的父親，他受到薰陶，立志38歲要當上總經理。

歷經東帝士裁員打擊 看好物業前景 掏腰包當老闆

學土木工程的他從工地監工做起，一路升到工地主任；九年間觸及水電、油漆粉刷等領域，練就溝通協調能力。然而陳品峰觀察當時的高階主管、總經理都是業務出身，就自動請調至業務部門歷練。

原想在東帝士打拚一輩子，卻在34歲遇上公司跳票，儘管接連3次裁員，他因兼具工務與業務能力沒被裁員，但仍主動離職。「繼續在東帝士當不了總經理，選擇到朋友的物業公司。」5年後，與朋友理念不同再度出走。

2006年陳品峰進入成立約1年的安杰物業經營顧問公司擔任總經理，原為一家保全公司旗下的轉投資。「當時我41歲。」他笑著說。

沒想到，總經理一職上任不久，他又遇難題，「總公司財務說沒錢發薪水，要我自己想辦法。」看好物業管理前景，他竟自掏腰包發薪水給員工，其後更入股投入約千萬元自己當老闆。

起初，安杰先以物業顧問為主，提供建設公司物業規畫服務，例如遠雄某建案曾將三溫暖與泳池規畫在不同棟，住戶使用不方便，他向客戶提出改善建議，不僅獲青睞，更埋下成立物業管理公司的契機，拿下首筆訂單。善於考量住戶體驗、講究細節，讓陳品峰漸成豪宅圈指定物業管理品牌。

安杰至今累積服務與管理上百個豪宅，包括遠雄95、冠德鼎極等知名建案，公司也從5人發展至5百人。

相中酒店式公寓潛力 親盯裝修 收服外國商務客

同時，深信自己眼光的陳品峰又醞釀跨入當時正興起的酒店式公寓。「2000年到上海第一次看到酒店式公寓，還去試住，更到泰國考察，想引進台灣。」他解釋，安杰專注做物業管理；另成立新品牌「安捷」經營酒店式公寓，尋找已建好住宅，向屋主承租，房租分兩種：固定租金約2萬5千元到3萬元、分潤4比6。

「起初屋主根本不理我，2008年金融海嘯豪宅滯銷才鬆口，讓我拿兩間去試。」陳品峰回憶，當時裝修工人甚至還向安杰同事說老闆頭殼壞掉，勸他離職。「周遭房租平均1個月2萬元，我卻用3萬元租起來，裝修完再租別人5至6萬元。」

陳品峰敢逆勢成立安捷國際酒店式公寓品牌，主要看準天時地利人和。「搭上金融海嘯的天時，選定交通與生活便利，如鄰近捷運站、科學園區的地利；加上物業管理辛苦、人力成本高，轉向資產經營是新機會的人和。」

接著，他照三餐盯第一個案子，「大直羅馬假期裝修都我親自弄，32吋電視是我開車帶5、6張信用卡，買40台，刷了近80萬元。」

安捷的酒店式公寓能提供煮飯、洗衣服務，除符合外商來台出差等需求，並針對不同國家的人給予協助，打造家的感覺，使國際客戶黏著度高，頂峰時期在台北約有3百間。

此外，2017年他租下離高鐵新竹站步行約3分鐘的暐順經貿大樓14樓至18樓，成立新竹安捷國際酒店。平日以商務客為主，平均6至7成住房率，假日以親子旅遊居多。

魔鬼藏在細節中，管理上，他套用多年物業經驗，嚴格把關細節。「觀、氣、溫、光、音都是空間裡要注意的。」他細說當住客走進空間內，要檢查是否氣溫舒適、動線是否優良等細節，讓服務更到位。

中華民國物業管理經理人協會理事長、台北市公寓大廈管理維護商業公會理事長高敏直言，安杰雖為後進者，但定位明確，走高端路線，服務品質也能跟上，平均價格比同業高5％至10％。

在台逾千家的物業管理業者中，與安杰屬性與客群相近的約有10家，在類豪宅物業管理中品牌知名度名列前茅；也是唯一物業管理有轉經營酒店式公寓與酒店者。陳品峰透露，建築物有生命週期，安杰想扮演全方位資產增值角色，從前期顧問、設計服務，延伸到後續物業管理、修繕等簽約機會，透過一條龍服務模式作區隔，避免淪為價格競爭。

但陳品峰不諱言，人才培育是挑戰。目前安杰剛與英國管家協會簽約，將融合台式服務與英國管家精神，持續提高物業管理營業額。

從小立志當總經理，陳品峰敢跨出舒適圈鍛鍊自己，並多角化拓展事業，讓他從工地監工翻身成了集團營收5億元的物業管理大亨。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1244期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE