聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩年罰千萬！中天新聞台會不會被撤照？關鍵在「這兩件事」

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊

【文 / 劉俞青】

中天新聞台執照到期日之前，NCC必須做出最後裁定；此波換照爭議，中天新聞台過去裁罰紀錄不斷被搬上枱面，無論結果如何，恐怕都已受傷。

6年一約的中天新聞台執照，將在今年12月到期，中天新聞台會不會被撤照成為近日焦點。10月26日國家通訊傳播委員會（NCC）將為此舉辦第2場公聽會，公開邀請神旺投資董事長蔡衍明出席，屆時蔡衍明出席與否，都是焦點。

為什麼別人換照安安靜靜，輪到中天換照，「撤照」議題就會浮上枱面？這與6年前就差點被撤、被NCC裁罰案件遙遙領先所有新聞台有關；還有，覬覦者眾，中天新聞台所在的52黃金頻道，引來太多人虎視眈眈，頻頻放話，恐怕也是主因。

先就裁罰狀況來看，整理近2年來NCC裁罰所有電視頻道的案件，中天新聞台無論是年度件數、總件數、或被罰款金額，全部高居冠軍，「三冠王」遙遙領先其他頻道。

是疏忽還是帶風向？數字從事實變「形容詞」

例如被NCC重罰100萬元（近2年來最高罰款金額）、由王又正主持的節目「大政治、大爆卦」，在2019年3月8日播出的標題「大陸不買了，柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」，雖然播到一半改口說，是「200萬斤」不是「200萬噸」，仍然造成一片喧譁。

過程中還有台南市議員謝龍介現身佐證，但事後，受訪者改口說，無論是200萬噸或200萬斤，都只是「形容詞」。

類似的情節不只一次，今年疫情爆發、社會恐慌之際，中天晚間政論節目「新聞深喉嚨」播出「浙江台商父親來電」，討論護理師短缺，醫護資源崩潰中，字幕打出「封台倒數6天」，事後都被指未經事實查證，違反公序良俗規定，遭NCC裁罰。

究竟是編輯台的疏忽，還是刻意引導帶風向，NCC與所有觀眾心中自有一把尺，但王又正主持的「大政治、大爆卦」節目，去年已經結束播出，王又正日前也消失在中天新聞台，和換照大限在即是否有關，不得而知。

其實NCC對內容的裁罰，並非其片面認定，而是委由「廣播電視節目廣告諮詢會議」先做裁決，這個諮詢會議的成員包括專家學者、公民團體、內容製播實務工作者共39人，主要功能就是審核這些被民眾檢舉的節目內容，每次會議會再依照當次要審核的案例，挑選19位成員參與會議，做出判斷，再交由NCC的委員會議做最後裁決。

NCC如此大費周章，無非是希望透過專責諮詢會議，委員組成的多元性，提高裁罰的公正性，因此被認為違法情節應要非常重大才會科以罰款，許多案件NCC也確實都是「發函改進」，或者「予以警告」，但中天兩年下來仍被罰款上千萬元。

無論從廣告收入、政治影響力，加上台灣幾乎年年選舉的特殊政商環境，讓新聞台老闆甚至可以號令許多政治人物，是新聞台物稀為貴，讓眾老闆趨之若鶩的原因。

「中天的問題，很多人以為只是不爽它的政治立場，但它夠不夠作為新聞台，關鍵還是它的專業。」針對近期爭議，一位NCC諮詢會議的成員表示，作為新聞台，一是新聞的專業本身，另一則是是否有紅色勢力滲入的國安問題，這不是簡單的藍綠，支持韓國瑜與否，更不是言論自由或市場機制可以框架，不要被帶偏了方向。

但是蔡衍明也非省油的燈，據聞近日透過與綠營關係友好的中天電視總經理林柏川，四處奔波，試圖逆轉結局。

倘若10月26日的聽證會結果是「不給中天換照」，中天執照將在12月11日到期，這正是其他頻道順勢卡位的大好機會。

誰想卡進黃金頻道？關鍵恐握在「系統商」手上

接下來要問的是，究竟誰想卡進黃金52台？市場點名鏡傳媒申設的電視台，只是目前鏡電視初審、複審結果尚未公布，此外華衛集團董事長王志隆虎視眈眈，再者是有新聞台的台視、中視、華視老三台都會積極爭取。

業界人士分析，這當中，王志隆新潮流派系色彩濃厚，中視隸屬中天集團，華視則屬公廣集團，反倒是台視董事長黃崧私下划水十分積極，是不可小覷的黑馬。

不過，究竟誰來入主52台，事涉頻道變更，按照遊戲規則，會先由系統台送上上架建議名單，因此系統台大哥大的凱擘集團老闆蔡明忠、坐擁東部區域有線系統老將的年代老闆練台生、有宏泰集團當大股東的中嘉董事長郭冠群等，預料都將送上建議名單，「系統台各有盤算，有的看誰出錢多，有的看送審條件誰最好。」根據《有線廣播電視法》最終仍由NCC拍板決定。

過去有線系統為了炒熱52台到59台新聞頻道，是系統要付費給頻道商；如今風水輪流轉，新聞台上架，反而需要看系統台臉色，熱門新聞頻道背後代表的權與錢，這一次，在中天撤照的大戲中，全都碰上了，難怪成為近日市場最吸睛的議題焦點。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1244期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

兩年罰千萬！中天新聞台會不會被撤照？關鍵在「這兩件事」

中天新聞台執照到期日之前，NCC必須做出最後裁定；此波換照爭議，中天新聞台過去裁罰紀錄不斷被搬上枱面，無論結果如何，恐怕都已受傷。

全台大學鬧錢荒 國立大學校長補貼換紗窗：大學很像「月光族」…

持續多年的少子化，加深私立大學招生壓力。面對生存危機，逾30位私大校長近期公開批評政府，對大學整併退場缺乏規畫，卻又長期壓抑學費，使各校無力發展特色，形同自生自滅。但受資源匱乏困擾的不只私校，許多國立大學校長也一樣勒緊褲帶度日，有時甚至連硬體修繕的預算都編不出來。在維持教育品質與減輕學生負擔的天秤兩端，台灣的大學已無法維持平衡，未來能否稱職扮演培育人才、促進社會進步的角色，也讓人深感憂慮。

iPhone 12開賣隱含意義！蘋果長驅直入中國市場 這回要「手擒華為」

台北時間10月14日凌晨時分，美國矽谷的蘋果園區（Apple Park）顯得空曠，極少數的工作人員，正為著今年最重大的一場發表會，忙進忙出。

魔鬼藏在細節裡！小監工白手起家 他如何成為年收5億豪宅物業管理大亨？

歷經東帝士裁員、自掏腰包發薪水，都打擊不了安杰國際物業集團董事長陳品峰，他如何一手壯大物業管理事業，並囊括酒店式公寓、都更案、人才培育版圖？

英特爾90億美元出售NAND事業給海力士 未來3大動向值得觀察

近來全球半導體併購案加速進行，10月20日英特爾已同意以約90億美元價格，將旗下NAND記憶體晶片事業，包括固態硬碟、NAND產品與和晶圓業務，連同在中國大連的工廠出售給南韓SK海力士。英特爾未來將更聚焦核心的CPU事業，SK海力士收購後將超越日本鎧俠（前東芝記憶體），躍居全球第二大NAND記憶體大廠。

黃金還可以買嗎？法人樂觀喊上看2400美元 「這價位」可低接

黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎？展望黃金價格後市，目前市場上最樂觀的渣打銀行，已喊到每盎司上看2400美元。

陸「做這事」等於幫川普助選？ 3大跡象有利共和黨搶搖擺州票

2019年，愛荷華州的農場，因美中貿易戰陷入困境，大豆、玉米等農產品，對頭號買家中國的出口量，如「大怒神」般急速下滑，讓農民們苦不堪言，當時，外界解讀，被視為美國總統川普死忠支持者的農民，可能會在今年的總統大選，轉投民主黨懷抱；不過，近期已有跡象顯示，情勢或許會出現變化。

流感疫苗非打不可？ 一文看懂5大關鍵 「這款」防重症效果更好

新冠狀肺炎疫情有再起之勢，流感也來勢洶洶，引發流感疫苗「搶打」潮，衛福部長陳時中日前宣布，50至64歲非高風險慢性病患，暫緩公費接種流感疫苗，引爆民怨，行政院長蘇貞昌今（19）日還親上火線，為「疫苗之亂」公開致歉。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

鴻海轉型做電動車「安卓」面臨3大挑戰 劉揚偉如何再度取得投資人信任？

鴻海10月16日舉辦首屆「鴻海科技日」，對外發表命名為MIH的電動車(EV)軟硬體開放平台與關鍵零組件等技術，目標是成為「EV產業界的安卓」。同時，鴻海研究院也邀請張懋中、郭大維、李開復、吳宗成及張慶瑞等五位諮訊委員與會，向外界揭櫫鴻海十大前瞻技術研發計畫。

熱門新聞

兩年罰千萬！中天新聞台會不會被撤照？關鍵在「這兩件事」

全台大學鬧錢荒 國立大學校長補貼換紗窗：大學很像「月光族」…

黃金還可以買嗎？法人樂觀喊上看2400美元 「這價位」可低接

iPhone 12開賣隱含意義！蘋果長驅直入中國市場 這回要「手擒華為」

魔鬼藏在細節裡！小監工白手起家 他如何成為年收5億豪宅物業管理大亨？

英特爾90億美元出售NAND事業給海力士 未來3大動向值得觀察

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。