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iPhone 12開賣隱含意義！蘋果長驅直入中國市場 這回要「手擒華為」

聯合新聞網 / 今周刊
法新社
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

台北時間10月14日凌晨時分，美國矽谷的蘋果園區（Apple Park）顯得空曠，極少數的工作人員，正為著今年最重大的一場發表會，忙進忙出。

不同於以往園區內的燈火通明，人來人往絡繹不絕，今年因新冠肺炎疫情來襲，蘋果員工全數在家工作。發表會上，不見萬頭攢動的媒體，不變的是，偌大的賈伯斯劇院（Jobs Theater）中，蘋果執行長庫克（Tim Cook）依舊一人站在台上獨秀。雖然少了往昔熱情的歡呼聲與人潮，不過，全球所有果粉、媒體、投資人依舊全都擠在電腦螢幕前，屏息以待庫克宣布這場發表會的主角：iPhone 12（以下簡稱i12）的出現。

「今天，標誌著iPhone新紀元的開始。」庫克一開場就點明，這是蘋果的第一款5G手機，以5G網路技術低延遲、大頻寬的特性，即使在人口密度高的地區，網路速度也很快，不僅影片畫質更清晰，也能擁有更加靈敏的遊戲體驗，「5G帶來前所未有的性能突破。」

庫克發表秀結束不到10小時，太平洋彼端的台灣，各大電信商就陸續開放i12預約，電信龍頭中華電信的i12系列預約，一開放「瞬間即刻湧入萬人搶進」，45分鐘內就全數預約完畢。

中國大陸的預約同樣火熱，蘋果天貓旗艦店、京東自營旗艦店瞬間秒殺，搶手的機型幾乎是不到一分鐘就無法下單。京東、蘇寧各有140萬支的i12預約，其中，以i12預約動能最為驚人，蘇寧光是i12機型預約量就超過92萬支，預約盛況直逼i6巔峰；這是蘋果五年來首見的光景。

i12開賣隱含3大意義　5G起飛、再造盛世、手擒華為

打從2019年起5G一上路，Android品牌手機就各出奇招，甚至季季推新品，三星、索尼、LG、小米、OPPO、Vivo等無不搶進5G市場。無奈，全球電信商5G訊號不給力，許多國家5G覆蓋率仍不普及，加上Android 5G並沒有太多令人驚豔的新功能，讓消費者對於升級5G相當冷感，與蘋果i12預約熱絡，完全是兩樣情。因此，i12開賣，對蘋果、對全球電信市場都隱含著3大重要意義：

一，從電信商、用戶到供應鏈都在期待i12點燃市場熱情，扮演5G起飛的按鈕。二，i12的銷售力道有機會如同當年i6系列，為蘋果再造一個新盛世。三，蘋果可望趁著「華為之危」，長驅直入華為手機最大的中國市場，在高階市場一舉擒王。

很顯然地，重回i6巔峰的關鍵之鑰，正握在中國果粉手中。

i6能在蘋果銷售史上創新高，中國市場厥功甚偉。翻開蘋果2015年1月到3月的財報顯示，受惠於中國農曆新年消費帶動，大中華區當季營收較前一年同期成長了71％，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）也表示，該季蘋果大中華區iPhone銷量首次超越美國。

中國i12預約超越i6　愛國心擺一邊，換機需求強勁

只是今非昔比，時空環境已然不同，2020年有美中貿易戰、新冠肺炎等外部議題干擾，中國外交部發言人趙立堅八月時表明心志，表達「蘋果手機我們也可以不用了！」中國大陸內部如今的反美情緒，市場並非沒有憂心，惟恐民族意識動搖中國果粉的忠誠度。

只不過，市場的擔心，也可能是多餘的。

中國各大電商平台才開放預約，就迅速搶購一空，中國果粉一片哀號，順利搶到預約訂單的網友們，開心曬單，也有人抱怨，「一開始都吵著不買，現在又去付款了。」還有人說，「你們都說不買，官網卡成什麼樣了？你們這群騙子。」當晚，更有愛國派網友開始為了買華為好、還是買蘋果好，開始瘋狂筆戰。iPhone新機銷售的討論度，在中國可說是居高不下。

若是跟六年前的i6相比，i12系列第一天的預約數量明顯超越i6，但不同的是，民眾青睞的機種不再以昂貴的高階機種為主，而較喜愛價格親民的i12。

中國果粉的熱情似乎未減，換機需求強勁，這就是蘋果為何這麼重視中國大陸市場的原因。

投資機構更提出了斬釘截鐵的數據，根據摩根士丹利（Morgan Stanley）投資研究報告指出，68％的中國大陸iPhone用戶手機機齡至少兩年，去年這個占比僅約60％，2017年更僅有48％，「這代表iPhone在中國市場擁有強大的換機潛力，是四年來最大。」大摩並預估，iPhone在蘋果2021年會計年度的成長力道會明顯加速。

想深入了解i12如何讓蘋果再造盛世？詳見第1244期今周刊。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1244期)

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