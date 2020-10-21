英特爾90億美元出售NAND事業給海力士 未來3大動向值得觀察

【文．林宏文】

近來全球半導體併購案加速進行，10月20日英特爾已同意以約90億美元價格，將旗下NAND記憶體晶片事業，包括固態硬碟、NAND產品與和晶圓業務，連同在中國大連的工廠出售給南韓SK海力士。英特爾未來將更聚焦核心的CPU事業，SK海力士收購後將超越日本鎧俠（前東芝記憶體），躍居全球第二大NAND記憶體大廠。

英特爾出售NAND事業，主要目的應該是重新聚焦核心CPU產業。近來英特爾CPU事業遭遇超微(AMD)強力追擊，內部製程技術也嚴重落後；而且，包括輝達(nVidia)計畫收購安謀，超微有意併掉賽靈思(Xilinx)，也讓英特爾危機感大增，在英特爾執行長史旺（Bob Swan）的主導下，對於旗下獲利及競爭力不如預期的事業，都會採取行動處置。

至於對SK海力士來說，收購這項事業當然是一大利多。在收購前，三星電子在NAND記憶體市場的市占達31.4%，日商鎧俠為17.2%、SK海力士為11.7%，英特爾與美光各占11.5%。收購後SK海力士囊括23.3%市占，並拉近與龍頭三星電子的距離，當然是最大贏家。

併購案的關鍵：中國態度是否同意

不過，對任何併購案來說，尤其是像英特爾賣NAND事業這種大事情，絕對不是數學加一加就可以立刻得到結論，在當下美中貿易戰及科技戰打得正激烈時，至少還有3個後續發展重點值得關注。

首先是，在美中兩大國的衝突下，這個併購案會不會過關的問題。

其實，在美中貿易戰的當下，任何一個重大併購案，勢必要經過美中兩大國的認可同意，這已經是目前決定全球重要併購案最後命運的一大關卡，更何況英特爾生產NAND事業的主力晶圓廠，就位在中國的大連。

對美國政府來說，英特爾把NAND晶圓廠及固態硬碟系統事業賣給韓商，照理說意見應該不會太多，反正又不是賣給中國企業，韓商還是美國可以掌控的範圍。

但是，英特爾晶圓廠位在中國境內，中國政府當然就有管轄權，尤其正值中國被美國強烈霸凌欺壓的此刻，大陸主管當局一定會想盡辦法卡關，而且還會「坐地起價」，要求英特爾及海力士提供更多好條件，畢竟中國目前NAND產業僅有一家長江存儲，若能再找到另一個技術來源，對中國半導體產業自主發展一定大有幫助。

其次，任何一個重大併購案，必定都要經歷兩、三年的整併混亂期，其間不免會有被併購方的人員流失，甚至業務也不一定是一加一大於二或等於二的結果。因此，昨晚這個消息出來後，在美股交易的美光及威騰(WD)股價都大漲，顯然是反應兩家公司可以趁亂取得更多市占率。

此外，SK海力士市占率擴大，以韓商向來以一條龍的垂直整合並且自己製造的習慣作法，未來對於台商相關周邊產業如封測、控制IC等應該也不會太有利。至於與美光、鎧俠等公司合作較密切的廠商如群聯等，反而會是少數受惠的廠商。

其實，不論是三星或SK海力士，做生意的方式一向是做好做滿，利潤儘量留在自己家。例如比較日本鎧俠及SK海力士的NAND事業，鎧俠有一半業務是來自賣晶粒，另一半則是賣固態硬碟。

至於SK海力士則95%來自賣固態硬碟，意即鎧俠有一半的業務是和其他賣固態硬碟的廠商一起分享，但SK海力士則幾乎全部自己來，自己賺比較好。

英特爾的盤算：保留先進記憶體技術

最後，英特爾賣NAND事業後，是否從此以後淡出記憶體及儲存產業，並且專注在CPU事業呢？這也是產業界會關心的議題。

其實，英特爾早在60年代就投資記憶體產業，即使80年代退出DRAM產業，但對其他記憶體事業仍多有著墨。不過，如今在核心CPU事業已受到威脅下，逐步退出記憶體事業似乎已有跡可循，今年1月，英特爾已與美光敲定一筆交易，美光以15億美元買下雙方合資企業中所有股權，該公司專門開發3D XPoint先進記憶體技術。

此次英特爾進一步賣掉NAND事業，則是因為NAND記憶體過去兩年市況不佳，2018年還因供給過剩價格大跌，儘管英特爾第二季財報顯示，NAND相關業務成長近76%創下歷史新高，並且轉虧為盈，但對於毛利率有6成以上的英特爾，漲跌過大的記憶體實在不是什麼好生意。

如今，不少產業界人士研判，英特爾或許不可能就此放棄記憶體事業，原因是在雲端數據中心的主力戰場上，更先進的儲存技術已越發重要。但是，形勢比人強，英特爾放在記憶體儲存事業的資源一定會減少，目前將只保留先進的記憶體技術Optane事業。

Optane是英特爾研發的一種獨立記憶體裝置，根據英特爾官網上透露，Optane與其他所有的記憶體大不相同，可以消除傳統記憶體和儲存裝置之間的差距，結合儲存容量和智慧型系統加速功能，簡化運算體驗，並且在速度、容量及價格上都有競爭力。

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