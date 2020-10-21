黃金還可以買嗎？法人樂觀喊上看2400美元 「這價位」可低接

【文．林韋伶】

黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎？展望黃金價格後市，目前市場上最樂觀的渣打銀行，已喊到每盎司上看2400美元。

對於今年強勢演出的黃金，法人多認為，明年表現仍可期，且是投資配置中不可或缺的一環。元大投信總經理黃昭棠分析，儘管過去黃金因為不會孳息的缺點，一度被市場冷落，「但從美元走勢、通貨膨漲，甚至可能出現黑天鵝事件等種種因素可以看出，這些都是對黃金有利的影響，配置黃金將有一定的效果」。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞也認為：「若投資人想增加投資組合的抵抗力，除了配置多重資產解決方案、股市多空投資策略，建議也可買入黃金。」

事實上，從多家研究機構預估黃金未來6~12個月的價格可看出，市場對此波黃金價格走跌，多視為拉回而非趨勢扭轉。目前市場上給出較樂觀黃金價格展望的，包括渣打銀行、高盛與花旗銀行，分別看好黃金每盎司將衝上2400、2300與2200美元。

在各地央行瘋狂印鈔的環境下，黃金因為數量有限，讓曾慶瑞對其後市抱持相對樂觀的態度。渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡也分析，由於不管是美國現任總統川普，或是民主黨候選人拜登當選總統，都難以改變美元持續走弱的跌勢，加上市場避險情緒與需求仍未消退，預估黃金價格相對有撐，未來6到12個月金價，有機會高於每盎司2400美元。

此外，由於現階段已逼近11月初的美國總統大選，但民主與共和兩黨，對聯準會極力呼籲推出的新一輪財政刺激規模，目前仍意見相左，增添未來經濟復甦不確定性。大拇哥投顧認為，聯準會將因而難以降低貨幣寬鬆政策強度，導致利率短期難因經濟持續復甦大幅走揚，黃金價格相對有支撐。

那麼，投資人應該在什麼價位買黃金？又應該買多少呢？曾慶瑞看好黃金明年平均價格應該會往2200美元邁進，建議：「如果價格有動盪，像是跌落1750美元到1850美元之間，就可以去接，配置比例部分，則建議約佔整體資產的5%到8%即可。」

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