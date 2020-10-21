聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃金還可以買嗎？法人樂觀喊上看2400美元 「這價位」可低接

聯合新聞網 / 今周刊
黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎。路透
黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎。路透

【文．林韋伶】

黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎？展望黃金價格後市，目前市場上最樂觀的渣打銀行，已喊到每盎司上看2400美元。

對於今年強勢演出的黃金，法人多認為，明年表現仍可期，且是投資配置中不可或缺的一環。元大投信總經理黃昭棠分析，儘管過去黃金因為不會孳息的缺點，一度被市場冷落，「但從美元走勢、通貨膨漲，甚至可能出現黑天鵝事件等種種因素可以看出，這些都是對黃金有利的影響，配置黃金將有一定的效果」。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞也認為：「若投資人想增加投資組合的抵抗力，除了配置多重資產解決方案、股市多空投資策略，建議也可買入黃金。」

事實上，從多家研究機構預估黃金未來6~12個月的價格可看出，市場對此波黃金價格走跌，多視為拉回而非趨勢扭轉。目前市場上給出較樂觀黃金價格展望的，包括渣打銀行、高盛與花旗銀行，分別看好黃金每盎司將衝上2400、2300與2200美元。

在各地央行瘋狂印鈔的環境下，黃金因為數量有限，讓曾慶瑞對其後市抱持相對樂觀的態度。渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡也分析，由於不管是美國現任總統川普，或是民主黨候選人拜登當選總統，都難以改變美元持續走弱的跌勢，加上市場避險情緒與需求仍未消退，預估黃金價格相對有撐，未來6到12個月金價，有機會高於每盎司2400美元。

此外，由於現階段已逼近11月初的美國總統大選，但民主與共和兩黨，對聯準會極力呼籲推出的新一輪財政刺激規模，目前仍意見相左，增添未來經濟復甦不確定性。大拇哥投顧認為，聯準會將因而難以降低貨幣寬鬆政策強度，導致利率短期難因經濟持續復甦大幅走揚，黃金價格相對有支撐。

那麼，投資人應該在什麼價位買黃金？又應該買多少呢？曾慶瑞看好黃金明年平均價格應該會往2200美元邁進，建議：「如果價格有動盪，像是跌落1750美元到1850美元之間，就可以去接，配置比例部分，則建議約佔整體資產的5%到8%即可。」

延伸閱讀》

勞保將破產，假如月退金縮水1/3，該怎麼辦？這招幫你補缺口：每月多領1.2萬

從買名牌包到買名牌股...一個酒店小姐從恩客身上學會的事：比起虛榮，手裡有錢才有底氣

真的是舊機換新機！舊手機沒用了「10月快回收」　環保署送iPhone等9支新型手機

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

兩年罰千萬！中天新聞台會不會被撤照？關鍵在「這兩件事」

中天新聞台執照到期日之前，NCC必須做出最後裁定；此波換照爭議，中天新聞台過去裁罰紀錄不斷被搬上枱面，無論結果如何，恐怕都已受傷。

全台大學鬧錢荒 國立大學校長補貼換紗窗：大學很像「月光族」…

持續多年的少子化，加深私立大學招生壓力。面對生存危機，逾30位私大校長近期公開批評政府，對大學整併退場缺乏規畫，卻又長期壓抑學費，使各校無力發展特色，形同自生自滅。但受資源匱乏困擾的不只私校，許多國立大學校長也一樣勒緊褲帶度日，有時甚至連硬體修繕的預算都編不出來。在維持教育品質與減輕學生負擔的天秤兩端，台灣的大學已無法維持平衡，未來能否稱職扮演培育人才、促進社會進步的角色，也讓人深感憂慮。

iPhone 12開賣隱含意義！蘋果長驅直入中國市場 這回要「手擒華為」

台北時間10月14日凌晨時分，美國矽谷的蘋果園區（Apple Park）顯得空曠，極少數的工作人員，正為著今年最重大的一場發表會，忙進忙出。

魔鬼藏在細節裡！小監工白手起家 他如何成為年收5億豪宅物業管理大亨？

歷經東帝士裁員、自掏腰包發薪水，都打擊不了安杰國際物業集團董事長陳品峰，他如何一手壯大物業管理事業，並囊括酒店式公寓、都更案、人才培育版圖？

英特爾90億美元出售NAND事業給海力士 未來3大動向值得觀察

近來全球半導體併購案加速進行，10月20日英特爾已同意以約90億美元價格，將旗下NAND記憶體晶片事業，包括固態硬碟、NAND產品與和晶圓業務，連同在中國大連的工廠出售給南韓SK海力士。英特爾未來將更聚焦核心的CPU事業，SK海力士收購後將超越日本鎧俠（前東芝記憶體），躍居全球第二大NAND記憶體大廠。

黃金還可以買嗎？法人樂觀喊上看2400美元 「這價位」可低接

黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎？展望黃金價格後市，目前市場上最樂觀的渣打銀行，已喊到每盎司上看2400美元。

陸「做這事」等於幫川普助選？ 3大跡象有利共和黨搶搖擺州票

2019年，愛荷華州的農場，因美中貿易戰陷入困境，大豆、玉米等農產品，對頭號買家中國的出口量，如「大怒神」般急速下滑，讓農民們苦不堪言，當時，外界解讀，被視為美國總統川普死忠支持者的農民，可能會在今年的總統大選，轉投民主黨懷抱；不過，近期已有跡象顯示，情勢或許會出現變化。

流感疫苗非打不可？ 一文看懂5大關鍵 「這款」防重症效果更好

新冠狀肺炎疫情有再起之勢，流感也來勢洶洶，引發流感疫苗「搶打」潮，衛福部長陳時中日前宣布，50至64歲非高風險慢性病患，暫緩公費接種流感疫苗，引爆民怨，行政院長蘇貞昌今（19）日還親上火線，為「疫苗之亂」公開致歉。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

鴻海轉型做電動車「安卓」面臨3大挑戰 劉揚偉如何再度取得投資人信任？

鴻海10月16日舉辦首屆「鴻海科技日」，對外發表命名為MIH的電動車(EV)軟硬體開放平台與關鍵零組件等技術，目標是成為「EV產業界的安卓」。同時，鴻海研究院也邀請張懋中、郭大維、李開復、吳宗成及張慶瑞等五位諮訊委員與會，向外界揭櫫鴻海十大前瞻技術研發計畫。

熱門新聞

兩年罰千萬！中天新聞台會不會被撤照？關鍵在「這兩件事」

全台大學鬧錢荒 國立大學校長補貼換紗窗：大學很像「月光族」…

黃金還可以買嗎？法人樂觀喊上看2400美元 「這價位」可低接

iPhone 12開賣隱含意義！蘋果長驅直入中國市場 這回要「手擒華為」

魔鬼藏在細節裡！小監工白手起家 他如何成為年收5億豪宅物業管理大亨？

英特爾90億美元出售NAND事業給海力士 未來3大動向值得觀察

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。