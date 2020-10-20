陸「做這事」等於幫川普助選？ 3大跡象有利共和黨搶搖擺州票

【文．林信男】

2019年，愛荷華州的農場，因美中貿易戰陷入困境，大豆、玉米等農產品，對頭號買家中國的出口量，如「大怒神」般急速下滑，讓農民們苦不堪言，當時，外界解讀，被視為美國總統川普死忠支持者的農民，可能會在今年的總統大選，轉投民主黨懷抱；不過，近期已有跡象顯示，情勢或許會出現變化。

根據CNN報導，愛荷華州當地農民認為，雖然農產品外銷中國的表現，尚未恢復至貿易戰前水準，但「川普在解決與中國的貿易問題一事上，已有明顯進展，若他連任，可望延續這些進展。」即使受訪農民的投票意向，仍處於搖擺狀態，但其不諱言，會擔心民主黨總統候選人拜登，在美中貿易問題上，較為軟弱。

中國重啟採購美國大豆 有助美國農業經濟「止血」

對川普來說，如何提升中西部搖擺州支持率，是本次選戰的一大關鍵；2016年，他在愛荷華、俄亥俄州，皆大勝對手希拉蕊，然而，近期民調顯示，川普和拜登，在前述兩州的支持率，都呈現拉鋸，川普這回想勝出，絕非易事。

但，川普欲在這些搖擺州搶下更多選票，也不是毫無勝算。報導指出，中國重啟採購美國大豆的時間點，正逢今年秋收期，無論對美國農民或川普來說，都是個好消息；此外，為了彌補農民們因貿易戰、新冠肺炎疫情，造成的損失，川普政府已祭出逾300億美元補助金，使農場破產的速度，略有減緩。

另一方面，包括由普渡大學和芝加哥商業交易所公布的「美國農業經濟晴雨表指數」（Ag Economy Barometer）、農產品業者對北京當局兌現第1階段貿易協議的看好程度，以及美國農業部估算的農場淨收入成長幅度等3組數據，也有機會為川普的選情，帶來加分作用。

農民樂觀看前景 今年農場淨收入估將成長逾2成

首先，美國農業部於9月宣布，第2輪「冠狀病毒糧食援助計畫」（CFAP）紓困金的撥付，讓「美國農業經濟晴雨表指數」，攀升至156點（調查期間：9月21至25日），使9月整體數據，創下疫情擴散以來新高，這也意味著，比起8月，美國農民對當前及未來農業經濟情勢，抱持更加樂觀的態度。

其次，依據第1階段貿易協議，今年中國對美農產品的採購金額，須達366億美元；由彼得森國際經濟研究所（PIIE: Peterson Institute for International Economics）統計資料可得知，截至8月，中國的採購金額為110億美元，即使距離達標尚遠，但在普渡大學的調查中，仍有約5成受訪農產業者，認為中國會兌現這項承諾。

截至今年8月，中國對美農產品採購金額為110億美元。（圖：翻攝自PIIE官網）

例如，愛荷華州大豆協會的市場開發總監金伯利（Grant Kimberley）就對CNN表示，「第1階段貿易協議（中國對美農產品購買）無法達標，部分原因在於，中國開始購買的時間點太遲了……但中國若能維持目前的購買水準，明年就有機會達標，狀況看起來不錯。」

再者，據美國農業部估算，川普政府給予農民的紓困補助，可望使今年的農場淨收入增加190億，來到1027億美元，增幅約22.7%，連續第3年呈現正成長。

具體補助金額方面，以愛荷華州為例，當地農民在首輪因應疫情的紓困金中，獲得了近10億美元，金額高於其他州；而9月21日啟動的次輪紓困，愛荷華州又獲得了約4.5億美元。

美國農業融資機構AgAmerica執行長菲爾伯特（Brian Philpot）指出，「作為選民，農民經常覺得，自己不太具有代表性，也對每隔幾年，就會在貿易上吃鱉一事深感厭倦，直到4年前，終於有人（指川普）認同他們，並發動貿易戰。」

「這引發了共鳴，也是許多地區願意支持（川普）的原因之一。」菲爾伯特說。

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