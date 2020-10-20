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流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

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流感疫苗非打不可？ 一文看懂5大關鍵 「這款」防重症效果更好

聯合新聞網 / 今周刊
新冠狀肺炎疫情有再起之勢，流感也來勢洶洶，引發流感疫苗「搶打」潮。圖／資料照
新冠狀肺炎疫情有再起之勢，流感也來勢洶洶，引發流感疫苗「搶打」潮。圖／資料照

【文．蕭婷方】

新冠狀肺炎疫情有再起之勢，流感也來勢洶洶，引發流感疫苗「搶打」潮，衛福部長陳時中日前宣布，50至64歲非高風險慢性病患，暫緩公費接種流感疫苗，引爆民怨，行政院長蘇貞昌今（19）日還親上火線，為「疫苗之亂」公開致歉。

事實上，感染流感病毒後繼引發的細菌性肺炎，才是引起重症或死亡的主要原因，醫師特別提醒，若要防止肺炎重症，不只流感疫苗，肺炎鏈球菌疫苗效果更好。

流感與新冠肺炎症狀差在哪裡？打疫苗有差嗎？

新冠肺炎病毒和流感病毒都是透過飛沫、接觸和污染物傳播。新冠肺炎的症狀表現與流感相似，同樣會出現發燒、疲勞感等症狀，嚴重時會有肺炎情形；不同的是，感染新冠肺炎的患者，臨床病症表現多以「下呼吸道」症狀為主，例如：乾咳、呼吸困難，有時會合併腹瀉或嗅覺異常。

聯合醫院中興院區社區醫學科與家庭醫學科主治醫師孫文榮就建議，民眾可施打流感疫苗；他說，施打流感疫苗者，較不容易罹患流感，也能協助醫師在第一時間區別流感與新冠肺炎的差異，儘早診斷病情。

施打流感疫苗可以避免得到新冠肺炎嗎？

根據國際單一醫學中心研究發現，307名新冠肺炎確診者中，超過5成同時感染流感，證明新冠疫情期間，同時感染流感的情況十分常見。

據國際研究調查，施打疫苗無法完全預防新冠肺炎，不過可以降低已罹患新冠肺炎患者的重症與死亡率。近期巴西研究數據指出，近10萬名新冠肺炎確診者當中，有接種流感疫苗者，重症住院與呼吸器維持需求，都明顯降低，各年齡層死亡率，皆低於無接種流感疫苗者。

加拿大先前發表研究論文也顯示，當社區流感疫苗間種普及率提高至9成時，新冠肺炎確診案例的累積數量，可減少約23％、交叉感染的病例則減少92.9％。

歸納來看，施打流感疫苗不能預防新冠肺炎，不過能避免重症機率、降低死亡率。

流感疫苗一定要施打嗎？什麼時候接種好？

據北市衛生局統計，108年流感季流感併發重症者中，96%未接種流感疫苗，且流感併發重症死亡者中，95%未接種流感疫苗，顯見接種疫苗，仍是降低罹患流感併發重症的有效方法。

「流感疫苗不會終身有效」。接種流感疫苗的保護效果，於6個月後會逐漸下降。孫文榮提醒民眾，流感型號有很多種，每年預測病毒株種類後製成疫苗，如果患者罹患的病毒種類與接種的疫苗型號不同，還是無法緩解相關症狀。

台灣歷年來流感疫情多自11月下旬開始升溫，於年底至隔年初達到高峰，一般來說都會持續到農曆春節，直到2、3月趨於平緩，因此建議高風險及高傳播族群應儘早接種。

打疫苗自費好、公費好？國產好還是進口好？要打幾劑？

台灣自108年開始全面接種四價（2種Ａ型及2種Ｂ型）疫苗，今年政府採購3廠疫苗，皆符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經核准使用。

今年政府採購3家廠商，其中2家為進口疫苗，一家為國內製造。流感疫苗的疫苗株選擇，均依照世界衛生組織針對雞胚胎蛋培養疫苗，及細胞培養或重組疫苗建議，具有全球一致性且抗原性相同，其產生的保護效果是一樣的。

依照衛福部公告資訊，未滿9歲兒童，若為初次接種，應接種2劑，2劑應間隔4週以上、每次接種1劑即可；9歲以上，每年僅需接種1劑以上即可。完成疫苗接種後，至少約2週後產生保護力。（9歲首次接種幼兒，則由第2劑注射後時間起算）。

流感疫苗會有副作用嗎？

據衛福部公告資訊，有些人接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數人會有全身性輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢或尋麻疹等，一般會再發生後1至2天內自然恢復。

嚴重的副作用包含立即性過敏反應、過敏休克等不適狀況（臨床症狀包含呼吸困難、聲音沙啞、氣喘等），這些症狀通常會於接種後數分鐘至幾小時內出現。醫師建議，民眾施打疫苗後，可於接種處停留10-15分鐘，有助及時處理這類不良反應。

疫苗打不到該怎麼辦？醫師建議「這款疫苗」防重症效果更好

只是，疫苗數量畢竟有限，如果打不到，該怎麼辦？孫文榮說，預防流感疫苗只是其中一種方式，「勤洗手、戴口罩，保持社交距離就是很好的防疫手段」，建議民眾還是要「多管齊下」防治疾病，有全身痠痛、倦怠或發燒等感冒症狀，就應儘速就醫。

孫文榮也建議，65歲以上長者、高風險族群施打「肺炎鏈球菌」疫苗。孫說，肺炎鏈球菌疫苗在秋冬非常重要，可避免相關呼吸道疾病，減少病人出現中耳炎、鼻竇炎、肺炎、敗血症或腦膜炎等，對於5歲以下、65歲以上老人，以及因疾病而導致免疫力低下的病人而言，可明顯降低得到流感重症機率。

孫說，現行公費有13價肺炎鏈球菌疫苗，終身只要施打一次即可，但還是建議65歲以上長者，再自費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，讓保護力更完整。

延伸閱讀》

10月5日公費流感疫苗開打 9族群免費接種Q＆A一次看

2個族群請優先施打！7張圖表看流感疫苗接種最新規定

臨時暫緩公費疫苗施打惹民怨　陳時中致歉說明「這4族群」必須優先

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