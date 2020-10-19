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鴻海轉型做電動車「安卓」面臨3大挑戰 劉揚偉如何再度取得投資人信任？

聯合新聞網 / 今周刊
鴻海董事長劉揚偉（右）與裕隆執行長嚴陳莉蓮昨天出席鴻海科技日。鴻海／提供
鴻海董事長劉揚偉（右）與裕隆執行長嚴陳莉蓮昨天出席鴻海科技日。鴻海／提供

鴻海10月16日舉辦首屆「鴻海科技日」，對外發表命名為MIH的電動車(EV)軟硬體開放平台與關鍵零組件等技術，目標是成為「EV產業界的安卓」。同時，鴻海研究院也邀請張懋中、郭大維、李開復、吳宗成及張慶瑞等五位諮訊委員與會，向外界揭櫫鴻海十大前瞻技術研發計畫。

觀察鴻海此次舉辦的科技日，可以看出鴻海董事長劉揚偉很認真地要跟外界溝通，讓大家看到鴻海在各種新科技的投資與布局，他還允諾未來每年都會舉辦科技日，每一季也會舉辦各種科技論壇，例如今年12月就要舉行第一屆量子計算論壇。這種開放誠懇的作風，展現出與過去郭台銘領軍時很不一樣的風格，是很值得肯定的事。

此外，以這次發表會著重在發表3+3布局中的電動車，以及透露鴻海研究院計畫有意投入的研究主題，也可以看出未來鴻海有三個發展特色，分別是強化研發、軟硬整合及多元結盟，這些也都與過去的鴻海有很大不同。

例如在MIH電動車平台部分，鴻海強調電動車產業的發展重點與過去能源車不同，會加強投資最關鍵的動力電池、驅動系統到車用電子等部分，這些都需要投入很多研發人力，而且也強調軟硬技術的整合，並做成模組化，開放給所有夥伴，例如目前除了和裕隆組成鴻華外，預計明年初就會跟飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles, FCA）正式確認合作細節。

從「製造」到「科技」　鴻海面臨3大艱難挑戰

不過，從「製造的鴻海」到「科技的鴻海」，這是一個漫長的轉型過程，對鴻海來說至少有3個挑戰，也值得在此分析討論。

首先是企業文化的挑戰。鴻海過去最強的競爭力，就是把成熟產品做到最便宜，如果說創業家做的是從0到1，其他企業家做的是從1到100，鴻海就是在發展到100的過程中，可以用最好的性價比把其他人打敗，也因此，科技創新從來就不是鴻海的強項。

因此，如今鴻海揭櫫的3+3發展方向，幾乎每一個都是尚未成形或還在變化中的行業，投入研發資源不僅成為必要，在過去製造為主的企業文化中，如何吸引到一流的研發人員加入，組織如何容納這些短期間可能都看不到業績貢獻的部門，在鴻海每月每季都要追求績效的過程中，這是對企業文化一個很大的考驗，也相當程度要考驗劉揚偉與團隊的決心。

其次，則是產業競爭加劇，對手愈來愈多，鴻海的轉型升級挑戰大增。

劉揚偉提及，目前電動車產業的機會就有如80年代的PC產業，競爭速度已加快，傳統車廠若自己在內部慢慢做，一定趕不上特斯拉，因此需要與外界分工合作，如果特斯拉像是手機界的iPhone，那麼電動車就需要另一個Android（安卓），這就是鴻海的機會。

不過，劉揚偉的說法雖然沒有錯，但如今電動車發展的速度、規模及複雜度，已經遠超過當年PC，而且，每個產業分項涉及的專業太多，也都有既存的強大競爭者，還有穩固的生態鏈，更重要的是，台灣發展PC時，全世界可以和台灣競爭的對手很少，但如今歐美日韓等強權外，還有大陸也虎視眈眈，電動車這個賽局恐怕比PC要難上一百倍。

第三點則是不僅新產業的難度高，在產業規格及標準都尚未確立前，恐怕都還是大廠垂直整合的天下，鴻海熟悉的代工商業模式可能都還不成熟。

其實，不僅電動車產業是如此，其他3+3想要發展的範圍，還有數位醫療及機器人，以及AI、半導體及通訊等領域，從半導體的異質結，到整合終端及雲端的人工智慧，還有量子電腦的技術，每一項都是深不見底的技術，都是需要耗費龐大資源的大錢坑。

而且當標準規範還未建立，每個行業會演化成什麼生意模式，很可能都與過去鴻海熟悉的代工事業不一樣，鴻海把題目搞得太多太雜，最終能不能轉化為公司的業績來源，恐怕也有不小的挑戰。

再度取得投資人的信任　是劉揚偉最重要的工作

鴻海是台灣營收最大的企業，擁有的資源最多最豐富，雖然過去鴻海從台灣起家，但後來大部分事業重心都放在中國大陸，因此，鴻海大部分的事業投資、雇用員工及上下游供應鏈等活動，也多圍繞在中國大陸或其他海外國家。

如今，鴻海若開始加強研發及各種新科技的投資，對於投資台灣本地以及召募台灣人才應該挹助最大，未來鴻海也可以扮演台灣經濟成長的推手角色，這將是鴻海對台灣很重要的社會責任。

在劉揚偉的演講中，他也秀出台灣60年來經濟成長的不同分野，從1960年到1990年，台灣GDP成長了37倍，但1990年至2020年近30年間，GDP僅成長2.2倍，「過去我們這一代遍地都是黃金，撿錢都來不及，現在年輕人還是一樣很聰明，鴻海要把更多資源放進來，重新給年輕人一個快速成長的機會。」

今年以來，全球主要科技大廠股價都已大漲一波，但鴻海表現卻很寂寞，目前鴻海股價本益比大約10倍，至於股價淨值則只有0.93倍，也就是鴻海每股淨值達84.38元，但股價卻只有78.6元。鴻海是全世界最大的電子製造廠，但股價淪為比淨值都不如，實在是很可惜的事。

鴻海股價的低落，顯示投資人看不見成長性，因此，鴻海對未來科技的布局及發展願景，只有透過更透明的資訊、更努力持續地溝通，才可能逐步建立股東的信心，這應該是劉揚偉最重要的工作。

如今，鴻海科技日已經走出第一步，也在電子五哥等製造同業間做了一個很好的示範，值得未來再持續觀察。

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