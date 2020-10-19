台幣28元將成短線常態！謝金河：超越楊金龍防線 預告仍有升值空間

【文．謝金河】

這兩天，央行總裁楊金龍對外釋出了兩個訊號，可以說是重要政策風向球，值得大家關注。一是新台幣28元將成為短線常態，我不知道短期是多久，但已預告新台幣升值可能朝28元目標邁進，這已經超越了楊金龍防缐，也超越彭淮南防線，也預告新台幣仍有升值空間，這可能是央行明確的表態。

新台幣到底該升或該貶，一直有兩派不同的聲音，有人說台幣應維持一定的弱勢才能增進出口，出口商或傳統產業都是這樣的看法。但也有人認為，台灣出口順差大，新台幣應該升值，彰顯台灣經濟的價值，而且也可以激勵產業轉型。

現在看起來央行傾向後者，這個時候，產業一定要追求高附加價值，最簡單來說，就是提升毛利率。在毛三到四的時代，產業非常害怕台幣升值，因為台幣升值3%，利潤就吃光了。這次台積電公布第三季毛利率高達53.4%，這是很了不起的成績單，因為第三季台幣升值不少，台積電毛利率還可以拉高，這代表高附加價值產業可以抵擋新台幣的升值。未來這可能是台灣產業發展的主流。

二是央行認為打房不是時機，要不要打房，不是看房價漲多少？這當中有幾個指標，其中最重要的是短線帽客投機和自住購屋的比重。像先前有帥過頭，黃勇義，帝寶劉太太等超級短缐客，他們一個月成交幾百戶，這是純粹炒房，必須把炒作力量壓抑一下，因此才有兩年內交易課房地合一稅。這兩年，高價豪宅波動不大，這從桃園青埔以南，這種低總價在1000萬加減500萬元的房子成交熱度很高，這代表年輕人自力購屋力道增強。

另一個是台商回流增加製造業投資，像南科有八萬多人湧入上班，台積電增加一萬二千多員工，如果每一個員工平均年薪200萬，要自力買一戶千萬的房子並不難。這種由產業聚落推動的房地產上漲，可以正面以待。

尤其是全球把利率降至零附近，房地產保值功能上升，房價緩步推升合理，尤其過去台灣北，中，南房價落差太大，台北豪宅一坪二百萬，高雄豪宅廿幾萬，如果政府落實大南方計劃，從台南，高雄到屏東，這些地方會隨著投資帶動的產業聚落效應，創造房地產增值，這個現象值得正面看待。

央行要注意的是購屋住宅貸款及企業建築貸款有沒有異常，還有炒房的人有沒有蠢動？如果整個社會把價值的創造湧向土地及房屋，這個社會就危險了！

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