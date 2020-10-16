快把「阿嬤」帶走！明星花露水悠遊卡來了 限時預購「許你個回憶殺」

【撰文 林依榕】

繼PS4造型悠遊卡之後，又有一款經典造型悠遊卡要颳起收藏旋風！悠遊卡公司此次推出，全台灣從老到少消費者心目中的懷舊芳香聖品「明星花露水」造型悠遊卡，以等比例仿真的製作，搭配鑰匙圈吊飾，每個售價290元，自19日上午11時起，在四大超商販售，讓這款濃濃的「阿嬤味」繼續傳承下去。

明星花露水源自於清光緒33年（西元1907年），上海「中西大藥房」董事長周邦俊醫師參考《中華藥典》一書，以酒精加上玫瑰、茉莉等多種花香精調配而成，年產量一度高達1,000萬瓶，也是當時女性化妝台上不可或缺的味道，2018年底一度因設備老舊停產，由新加坡森晨貿易接手生產，至今仍是家喻戶曉的熱門商品。

悠遊卡公司指出，原被當香水使用的明星花露水因酒精濃度高，也常被作為醒腦、祛臭、止癢、消毒等用途；包括深綠色玻璃瓶包裝，商標上小女孩拉起裙擺的圖案，及「越久越香」等廣告用語，在在都是消費者對明星花露水歷久不衰的記憶。 ▲「明星花露水」是不少台灣人的經典回憶，此次縮小成迷你版悠遊卡，濃濃的阿嬤味，讓你既復古又不失時尚感。

繼日前超夯的PS4悠遊卡後，悠遊卡公司此次同樣以以等比例仿真製作，搭配鑰匙圈吊飾，將明星花露水縮小成為小巧趣味又實用的「3D造型悠遊卡」，讓歷經超過百年的飄香、從老到少消費者心目中的芳香聖品，在民眾懷舊的同時，也可將這款「阿嬤的味道」繼續傳承下去。

▲「明星花露水」悠遊卡，連包裝卡套都有夠復古。（圖片來源：明星花露水臉書粉專）

「明星花露水3D造型悠遊卡」，每個售價新台幣290元，自10月19日上午11時起至10月23日晚間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時預購。

而悠遊卡公司，今年以來發行一系列的懷舊風產品，從年初的「味王味精造型悠遊卡」、「茄芷袋造型悠遊卡」、「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」、「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」等，皆受到市場熱烈迴響，此次「明星花露水3D造型悠遊卡」重磅上市，喜愛懷舊風的收藏家們千萬不要錯過。

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