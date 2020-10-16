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川普撿到火箭筒！一台送修的筆電竟爆出拜登父子醜聞郵件 讓他們深陷「通烏門」疑雲

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 林信男】

距離美國總統大選投票日，只剩不到3周，民調大幅領先現任總統川普的民主黨總統候選人拜登，遭《紐約郵報》爆料，指其於副總統任內，對烏克蘭政府施壓，要求解雇正在調查烏克蘭能源公司Burisma的最高檢察官肖金（Viktor Shokin），疑藉此讓身為Burisma董事會成員的兒子杭特（Hunter Biden）脫罪。

雖然拜登曾多次宣稱，他從未與兒子談論其在海外的事業，但，上述報導內容，已讓拜登的說法，受到外界質疑。至於《紐約郵報》是如何掌握拜登、杭特「通烏門」的證據，故事得從一台送修的筆記型電腦說起。

2019年4月，一台所有人疑為杭特的筆電，因進水損壞，被送至德拉瓦州（Delaware）的一家電腦維修店，這台貼有「Beau Biden Foundation」貼紙的MacBook Pro在修復後，送修者卻遲遲未來取走，最後，店家老闆決定和聯邦調查局（FBI）聯絡，FBI隨後於2019年12月，扣押了這台筆電。

朱利安尼、班農　早已得知硬碟資料內容

值得注意的是，電腦維修店老闆，在把筆電交給FBI之前，已先複製了硬碟資料，並提供給幫助川普度過「通俄門」風波的前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）的律師科斯特洛（Robert Costello）。

另一方面，協助川普贏得2016年總統大選的前白宮首席策士班農（Steve Bannon），早在9月下旬，就向《紐約郵報》透露了硬碟的內容，而《紐約郵報》也從朱利安尼手中，取得了一份硬碟拷貝資料。

據報導，這台筆電中，有數封電子郵件內容顯示，杭特打著父親的名號，以每個月5萬美元的待遇，加入Burisma董事會；此外，他還介紹拜登與Burisma的高階主管波扎爾斯基（Vadym Pozharskyi）認識。

其中一封由波扎爾斯基發給杭特的郵件寫道，「親愛的杭特，謝謝你邀請我到華府特區，並有機會與你父親見面，共度一段時光，這讓我感到很榮幸。」

由電子郵件內容亦可得知，當最高檢察官肖金著手調查Burisma涉及的貪腐案時，拜登以扣留10億美元的美國貸款擔保為要脅，要求烏克蘭政府解雇肖金，外界解讀，拜登此舉，極可能是為了替杭特脫罪。

除前述電子郵件內容外，筆電內還有一些杭特的不雅照及影片，其中一段疑似杭特與身分不明女性發生性關係的影片，時間長達12分鐘。

「10月驚奇」還沒完？據傳尚有其他硬碟

事實上，這些硬碟資料的存在，未必是空穴來風，第1243期《今周刊》報導便指出，美國總統大選的「10月驚奇」，很可能會圍繞著「3塊硬碟」展開，據傳，這3塊硬碟的內容，分別與拜登家族收受中共利誘、中共家族分布在海外的髒錢，以及中共在美國的特工情報有關。

拜登競選陣營嚴正駁斥了《紐約郵報》的報導內容，競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）表示，回顧拜登的公開行程可得知，他並未會見波扎爾斯基。

川普則在愛荷華州的公開場合痛批拜登，「你欠美國人民一個道歉，事實證明，你是個腐敗的政客！不該被允許競選總統。」

報導一度被社群媒體禁止轉貼　令川普大為光火

《紐約郵報》這則報導，一度在臉書和推特上，被禁止轉貼，原因在於「新聞真實性有疑慮」；此事令川普大為光火，在推特上怒斥，「臉書和推特移除了《紐約郵報》有關『瞌睡拜登』（Sleepy Joe Biden）和他兒子電郵的相關報導，太糟糕了！」

不過，推特隨後便透過官方帳號表示，尊重《紐約郵報》的報導，推特執行長多爾西（Jack Dorsey）也在推特上，為禁止轉貼《紐約郵報》報導一事致歉。

10月以來，美國政壇確實「驚奇連連」，先是川普確診新冠肺炎，接著是拜登父子深陷「通烏門」疑雲，至於之後還會不會有第2，甚至第3塊硬碟，繼續創造「10月驚奇」？勢必成為媒體、選民關注焦點。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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