川普撿到火箭筒！一台送修的筆電竟爆出拜登父子醜聞郵件 讓他們深陷「通烏門」疑雲

【撰文 林信男】

距離美國總統大選投票日,只剩不到3周,民調大幅領先現任總統川普的民主黨總統候選人拜登,遭《紐約郵報》爆料,指其於副總統任內,對烏克蘭政府施壓,要求解雇正在調查烏克蘭能源公司Burisma的最高檢察官肖金(Viktor Shokin),疑藉此讓身為Burisma董事會成員的兒子杭特(Hunter Biden)脫罪。

雖然拜登曾多次宣稱,他從未與兒子談論其在海外的事業,但,上述報導內容,已讓拜登的說法,受到外界質疑。至於《紐約郵報》是如何掌握拜登、杭特「通烏門」的證據,故事得從一台送修的筆記型電腦說起。

2019年4月,一台所有人疑為杭特的筆電,因進水損壞,被送至德拉瓦州(Delaware)的一家電腦維修店,這台貼有「Beau Biden Foundation」貼紙的MacBook Pro在修復後,送修者卻遲遲未來取走,最後,店家老闆決定和聯邦調查局(FBI)聯絡,FBI隨後於2019年12月,扣押了這台筆電。

值得注意的是,電腦維修店老闆,在把筆電交給FBI之前,已先複製了硬碟資料,並提供給幫助川普度過「通俄門」風波的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的律師科斯特洛(Robert Costello)。

另一方面,協助川普贏得2016年總統大選的前白宮首席策士班農(Steve Bannon),早在9月下旬,就向《紐約郵報》透露了硬碟的內容,而《紐約郵報》也從朱利安尼手中,取得了一份硬碟拷貝資料。

據報導,這台筆電中,有數封電子郵件內容顯示,杭特打著父親的名號,以每個月5萬美元的待遇,加入Burisma董事會;此外,他還介紹拜登與Burisma的高階主管波扎爾斯基(Vadym Pozharskyi)認識。

其中一封由波扎爾斯基發給杭特的郵件寫道,「親愛的杭特,謝謝你邀請我到華府特區,並有機會與你父親見面,共度一段時光,這讓我感到很榮幸。」

由電子郵件內容亦可得知,當最高檢察官肖金著手調查Burisma涉及的貪腐案時,拜登以扣留10億美元的美國貸款擔保為要脅,要求烏克蘭政府解雇肖金,外界解讀,拜登此舉,極可能是為了替杭特脫罪。

除前述電子郵件內容外,筆電內還有一些杭特的不雅照及影片,其中一段疑似杭特與身分不明女性發生性關係的影片,時間長達12分鐘。

事實上,這些硬碟資料的存在,未必是空穴來風,第1243期《今周刊》報導便指出,美國總統大選的「10月驚奇」,很可能會圍繞著「3塊硬碟」展開,據傳,這3塊硬碟的內容,分別與拜登家族收受中共利誘、中共家族分布在海外的髒錢,以及中共在美國的特工情報有關。

拜登競選陣營嚴正駁斥了《紐約郵報》的報導內容,競選團隊發言人貝茨(Andrew Bates)表示,回顧拜登的公開行程可得知,他並未會見波扎爾斯基。

川普則在愛荷華州的公開場合痛批拜登,「你欠美國人民一個道歉,事實證明,你是個腐敗的政客!不該被允許競選總統。」

《紐約郵報》這則報導,一度在臉書和推特上,被禁止轉貼,原因在於「新聞真實性有疑慮」;此事令川普大為光火,在推特上怒斥,「臉書和推特移除了《紐約郵報》有關『瞌睡拜登』(Sleepy Joe Biden)和他兒子電郵的相關報導,太糟糕了!」

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ