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10年把30萬翻成3000萬 平凡小業務靠「關鍵4小時」36歲賺到財務自由

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文 / 林心怡】

「每天睡前，我總會透過『覆盤』的方式，檢視當天台股操作的得失……。」10幾年間從30萬元起家到累積3千萬元身價，擅長掌握飆股倍數獲利機會的陳弘，早在36歲就賺到財務自由，並且成為專職投資人。

他自認是「史上最強操盤手」傑西．李佛摩的忠實信徒，在投資風格上，陳弘遵從李佛摩「堅決作多強勢產業中的強勢股」法則；在日常生活，他也把李佛摩的這句訓示奉為圭臬：「成功的果實，將與你親自記錄、思考與作結論的誠意成正比。」

說到一日作息，陳弘有著一套「關鍵4小時」的理論，首先是「睡前1小時」。他表示，雖然每日收盤後有不少工作，包括寫下當日操盤心得、更新目前鎖定的股票變化、建立新股票池、研擬隔日投資策略，甚至抽空重讀投資經典等；但即使這些工作都已完成，在睡前1小時仍會習慣性重新思索當日得失、隔日策略，利用已沉澱大半天的冷靜腦袋，為明天的戰術作出最後定調。

再來，就是開盤前的1小時。「我會在早上8點開始關注歐美國際盤走勢、摩台電子期收盤，並且瀏覽各種財經資訊。」雖然前晚已經擬定今天的操盤策略，但國際盤變化與躍上媒體版面的重要財經訊息，仍然可能造成盤面格局出現意想不到的變化，「我會利用這段時間快速沙盤推演，預想各種情境與應變戰術。」當然，8點半之後的期貨走勢，也是觀察重點。

前晚敲定策略方向，今晨補強應變戰術，也就是做好這些工作，陳弘在開盤後的第1個小時，往往就能快速果斷決定「是否開工」。這是他所謂「關鍵4小時」當中的第3個小時，「在這段期間，重點是觀察行情走向與力道是否和預想的判斷相符。」如果行情走勢貼合著前晚想定的方向，操作布局自然也就順利進入執行階段了。

（攝影／吳東岳）

10點安排2.5小時清閒時刻　燒腦策略留給盤前和盤後

在這60分鐘內，陳弘特別提出兩個判斷當日盤勢動向的簡易指標，一是大盤的「上漲與下跌家數」，「若當日上漲家數明顯超過下跌家數，代表多方氣氛較為濃厚。」其次，是觀察大盤整體「委買與委賣張數的差距」，他指出，若「委買張數除以委賣張數」的結果大於1.05，也可解讀為當日氣氛偏多。

當然，除了大盤整體格局之外，盤面上的領頭羊與弱勢股，在開盤後是否有意外的轉折或表態，也可在這60分鐘多加觀察。「總之，開盤後第1個小時與收盤前1小時，是最佳操作時刻，其他的盤中時間，盡量只觀察、不操作。」陳弘解釋，開盤1小時後，盤面與個股通常趨於穩定；換言之，此時如果「忽然福至心靈調整持股」，抑或「臨時起意開闢新戰場」，極有可能都是缺乏完整理性判斷的莽撞行動。

也因此，對於每個交易日當中10點至12點半的2個半小時期間，陳弘反倒會讓自己盡量保持冷眼旁觀的清閒狀態，「這段時間，可稍稍留意主流股的變化，是否與之前的慣性走勢有所改變，如有明顯改變，才須留意出場時機。」至於收盤前的最後1小時，又是各方多空籌碼進入肉搏戰的高峰期，在此階段，陳弘則會把重點放在評估手中持股是否該續抱或換股。

綜觀陳弘的「關鍵4小時」工作表，不難發現，他是把最燒腦的操作策略部分留在收盤後、開盤前思考，至於盤中實戰，則盡可能「讓腦袋愈簡單愈好」，用機械化進出達到紀律操作。然而，這多少也和陳弘相對單純的投資風格有關：除了專注「強勢股」，他也將買進模式簡化為「追多」與「接回」，前者適用於大盤強勢多頭期間，後者則適用於多頭趨勢下的盤整期間。某種程度也像李佛摩所堅持的，「我只在上漲格局中買進股票。」

至於個股的多空判斷，他也相對單純以28日均線為主要指標；若股價帶量突破整理型態而站上28日線，即可納入留意名單，再搭配KD黃金交叉、MACD柱狀體翻紅轉正等技術指標翻多訊號，及符合大戶持股與主力買超增加等條件，就會被他認為具有強勢股的基本架式。若股價創新高後爆量收黑，且連3日未過前高，他則減碼因應，一旦跌破28日均線，更是果斷出脫。

陳弘以7月布局的元晶為例，原本月均量僅3千多張的成交量，7月2日單日一下子跳升到8千8百多張，且股價經過長時間整理後，呈現出站上28日線的一字底突破姿態，到了7月7日持續「價漲量增」，單日成交量衝上2萬多張，已是平日的5倍之多。

鎖定綠電、宅經濟強勢股　配合技術指標操作翻倍賺

他持續評估，由於該股搭配熱門的綠電題材，且KD指標黃金交叉、MACD柱狀體翻正，加上大戶持股增加、主力買單續增等，幾乎完美符合陳弘對強勢股的買進條件；而他從8元陸續布局至今，股價始終沒跌破28日均線，一路翻倍漲到34元附近。

他又以在50幾元附近布局、具備宅經濟、遠距商機題材股圓展為例，股價自7月10日單日就以2萬多張、高於前日5千多張的大量站穩28日線，KD、MACD等技術指標也符合多方格局，股價一度最高漲到158元，直到股價跌破28日線，陳弘照表操課進行停利，但已掌握翻倍的獲利空間。

「世界上沒有百分百勝率的技術，就如同沒有穩賺不賠的生意……。」陳弘體會到，股市穩定獲利的重點在於「事前妥善規畫，事中應對變化，事後不斷進化」，這三個階段，確實也精準呼應陳弘「關鍵4小時」的課表安排。

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