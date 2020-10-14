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DRAM教父高啟全為何宣布退休？籌資踢鐵板、半年報「這數據」見端倪

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文 / 王子承】

2015年台灣DRAM大廠華亞科董事長、南亞科總經理高啟全，宣布加盟中國紫光集團，當時震動台灣業界。身為台灣記憶體產業的指標性人物，跳槽紫光集團，引發外界熱烈討論。

時隔5年，高啟全又拋出震撼彈，宣布離開紫光，開啟退休後的創業新路。正逢紫光陷入財務疑慮之際，他的離開不但讓紫光的未來更引發關注，也出現諸多熱議。

曾經提出整合美國、台灣、中國記憶體產業對抗三星的高啟全，先後出任紫光旗下的NAND Flash廠長江存儲代行董事長、NOR Flash廠武漢新芯執行長。去年，紫光宣布組建DRAM事業群時，也委由他擔任執行長，可說是頗受倚重。

建廠計畫延遲 發公司債未果

豈料紫光的DRAM大計才進行年餘，他卻在約滿後宣布退休走人。外界普遍認為，紫光緊繃的財務壓力及國際情勢發展，導致高啟全的中、台整合之夢難圓，恐怕是他決定去職的真正主因。

從今年8月披露的紫光集團半年報可得知，今年上半年紫光總債務達2029.38億人民幣，雖然資產負債率較去年同期減少，來到68.41％，不過有息債務總額仍高達1566.9億人民幣，其中在1年內到期的債務更高達814.3億人民幣，代表未來1年還債的壓力居高不下。

而紫光歸屬母公司淨損達33.8億人民幣，今年上半年紫光經營活動產生的現金流，轉為負數，淨流出41.64億人民幣；高啟全坦承，紫光過去因投資太多，現在壓力比較重。有半導體廠商透露，目前紫光在重慶、成都建造記憶體晶圓廠區的計畫，紛紛出現延遲，加上在另一家中國晶圓廠武漢弘芯傳出跳票的背景下，未來中國政府是否出手資助紫光，繼續完成記憶體拼圖，成為業界一大疑問。

紫光是中國最受矚目的半導體企業之一，擁有北京清華大學的「校企」背景，投入「從芯到雲」的經營戰略，自成立後就以大手筆併購著稱，像是以17.8億美元鯨吞IC設計公司展訊，以及用22億歐元跨國併購法國智慧卡片晶片公司Linxens，另旗下有紫光展銳、紫光國微、紫光存儲、紫光同創等IC設計公司，另在雲端資料中心業務領域，也有新華三、紫光股份等布局。

在晶圓廠方面，紫光近年推出的蓋廠計畫相當激進，先是宣稱斥巨資在南京、成都、重慶，興建記憶體晶圓廠；另外根據高盛統計，長江存儲在武漢240億美元的建廠計畫，號稱完工後，NAND Flash月產量將可高達20萬片；今年4月更宣布研發出128層的QLC 3D NAND，成為NAND Flash界的新興勢力。至於武漢新芯則開始替中國IC設計公司兆易創新代工NOR Flash，切入多片晶圓堆疊等新興技術平台，顯示紫光即使財力窘迫，仍無損其勃勃雄心。

然而，紫光財務壓力依舊不可小覷，從紫光2023年到期、在香港證交所發行規模達7.5億美元的債券走勢，可窺知一二。紫光債券價格呈現崩跌，從去年高點81.46美元迄今年9月底為止，曾來到45.18美元新低。

而過往紫光在境內、境外大發公司債的融資手法，似乎開始踢到鐵板。紫光去年原本計畫發行百億人民幣的「一九紫光○三」債券，最後卻以「近期市場波動較大」等因素取消。自2017年起，紫光與兩組國企簽過的投資協議書，最後均以失敗告終。雖然今年6月時，紫光又宣布取得重慶國企「兩江產業集團」的投資意向書，但若年底前未執行，協議將自動解除。外界都盯著紫光董事長趙偉國，看他如何拆除財務風暴的引信。

未來能不能獲利 才是重點

說到底，紫光未來營運能夠產生獲利，才是根本的解決之道，但挑戰很嚴峻。微驅科技總經理吳金榮就認為，「晶圓廠前面在蓋的時候燒錢，量產後更會變成一個錢坑。所以對紫光來說，現在的挑戰才剛開始而已，武漢新芯是做代工還好，但（長江存儲）賣量不夠的話，是很難去支撐的。」換句話說，晶圓廠能否去化產能，將是重中之重的觀察指標。而其他如紫光展銳、紫光國微等IC設計公司，能否替紫光造血，抑或反而帶來更大的財務黑洞，也仍充滿變數，需要高度關注。

過去，中國國家大基金曾重點扶植紫光與旗下的長江存儲、武漢新芯，當時紫光大獲青睞的重要性，讓外界不敢輕忽。如今紫光在中國半導體產業已非一枝獨秀，尤其在DRAM領域，合肥長鑫的「已量產」勢力後來居上，紫光此時還能繼續獲得中國政府多少關愛的眼神，外界很好奇。

當然，除了仰望政府幫助，紫光的自救行動也積極展開，雖然找金主投資、發債的舉措開展得不順利，但紫光依然持續透過轉讓子公司持股、推動紫光展銳明年在科創板上市等方式，主動籌資與套現。

從今年半年報來看，紫光負債比略有下降，但要說到自此否極泰來，恐怕還是太早。紫光的財務警報還沒消停，趙偉國心上的石頭，一時半刻還落不了地。

小檔案

紫光集團

成立：1993年

董事長：趙偉國

資本額：6.7億人民幣

主要業務：IT設備與技術、電子元器件製造與銷售

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