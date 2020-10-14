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現在該買美元嗎？近6個月跌5％ 美總統大選出現「這結果」恐會續貶

聯合新聞網 / 今周刊
美元。（路透）
美元。（路透）

【文．林信男】

在美國聯準會（Fed）大動作降息、祭出無限量化寬鬆（QE）的情況下，美元呈現弱勢格局，追蹤美元兌6種主要貨幣的美元指數（DXY），近6個月以來，累計下跌約5%；據外媒報導，華爾街已開始分析美國總統大選結果，對美元後續走勢的影響，目前看來，續貶的可能性，似乎較高。

投行高盛（Goldman Sachs）於最新報告中建議，投資人應考慮拋售美元，主因在於，就當前民調來看，民主黨總統候選人拜登的支持率，持續領先現任總統川普，若拜登勝選、民主黨掌握參議院，拜登可能會推出大規模財政刺激措施（民主黨方案規模為2.2兆美元，高於共和黨的1.6兆美元），將使美元進一步走貶。

若拜登勝選、民主黨掌參議院　美元指數估將降至2018年低點

道明證券（TD Securities）資深貨幣策略師伊薩（Mazen Issa）表示，外匯市場預期，拜登可望勝選，「投資人正在做空美元指數，市場認為，大規模財政刺激措施，會造成通膨效應。」

另一方面，新冠肺炎疫苗的進展（例如：輝瑞、莫德納的疫苗，已進入第3期臨床試驗），也提振了投資人對風險資產的偏好，對具有避險性質的美元不利。

高盛外匯策略師潘德爾（Zach Pandl）在報告結論中寫道，「我們認為，美國大選的『藍色浪潮』（民主黨代表色為藍色）和疫苗進展，可能會使美元指數降至2018年低點（88.25）。」至截稿前，美元指數上漲0.13%，來到93.19。

大選後的美元前景　可能更顯脆弱

Investing.com的報導，似乎也印證了上述觀點。根據民調整合網站Real Clear Politics觀察，拜登已領先川普達10.2個百分點，加上川普拒絕透過遠距方式，和拜登進行第2場辯論，導致辯論會取消，這也讓市場人士開始看好拜登入主白宮。

荷蘭國際集團（ING）分析師於報告中寫道，隨著拜登持續擴大領先，美國總統大選出現爭議的機率，也隨之下降，假設民主黨成為執政黨，並推出大規模財政刺激措施，且Fed繼續將利率維持在低檔，「選後的美元前景，將更顯脆弱。」

值得注意的是，根據CNN分析，自川普主政以來，美元指數累計已下跌逾7%；倘若拜登勝選，美元未必會走上貶值一途。

貿易戰削弱美元　拜登勝選未必是利空

部分市場人士主張，除了低利環境之外，貿易戰也是削弱美元的主因之一。Haverford Trust投資策略部主管史密斯（Hank Smith）認為，過去3年半，貿易關係的不確定性，弱化了減稅、鬆綁產業管制等措施，對經濟的正面效益。

史密斯稱，「最終，對美元走勢最重要的因素，就是美國的經濟實力，拜登勝選，可能會祭出大規模刺激方案，我們歡迎更多的財政刺激措施。」

Acruence資本創辦人艾姆里希（Rob Emrich）則說，「美元已經觸底」，如果拜登勝選，他的貿易政策，應會符合各界長久以來的認知，「我們的現任領導人（川普），則是個飄忽不定的人。」

對於拜登主張加稅一事，史密斯強調，「加稅的幅度，或許不會太大，若拜登能提出更具建設性的貿易政策，就可抵銷加稅造成的影響。」

艾姆里希也說，如果美國經濟轉強，將可吸引各國央行持有更多美元，作為外匯存底，比起歐元、日圓、人民幣等貨幣，美元依然是較具吸引力的選擇。

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