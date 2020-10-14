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金融股還能不能存？專家：撐過「這時間」報酬率不見得會輸電子股

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
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【文．林韋伶】

金融業9月營收全數公布，觀察金融類股今年1~9月稅後EPS（每股稅後盈餘）多數呈現年減，加上三大法人賣超金融股仍不手軟，讓許多存股族愈存心愈慌；然而，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，只要策略、做法與心態調整好，存金融股的報酬率不見得會輸電子股。

以今年1~9月金融類股的稅後EPS來看，僅京城銀（2809）一枝獨秀繳出年增破8成的成績，也因為這樣的「實力」讓三大法人在近30天內皆站在買方。不過，能繳出像京城銀這般成績的金融股並不多，也因此在資金集中於電子族群的環境下，三大法人對金融類股多站在賣方。

但法人減碼的態度卻沒有影響投資人對金融股的興趣，從近期力推定期定額存台股的國泰證券與永豐證券平台上可以看到，小資族最愛的定期定額存股標的中，前10名中皆有近半數是金融股。

金融股在低息環境持續且美元走貶的雙重利空夾擊下，獲利受到極大壓力，蔡明翰舉例說明：「金融股很大一塊獲利就是收集大家的保費後，在出險前去做投資，當初在高利環境（3%~5%）下可能已經答應客戶要給3%~5%的報酬率，現在因為超低利率遭遇負利差，壓力當然大。」

也因此他建議投資人：「如果你預期的投資期間是用1天、1周、1季、1年來計算的，我會建議不要考慮金融股。但如果你是預期每個月有一筆閒錢可以進入市場，且可以一口氣存大約3年，投資金融股的績效不見得會比投資電子股差。」

蔡明翰用一條直線與一條斜線來形容金融股與電子股的走勢，並解釋指出：「對資金不多但有意願持續投入，類似零存整付概念的投資人來說，現在的金融股就像一條躺直的線，持續買進可以累積到比較大的部位；用同樣的錢去買電子股，可能會愈買愈少，儘管帳面上報酬率好像很驚人，但其實根本沒多少錢。」

永豐金證券也指出，金融股相當適合用定期定額的方式存，因為價格越低能買到的股數越多，而金融類股受總體經濟面影響相當大，通常股價受長期因素影響深遠，不適合幾個月就想賺取價差的投資型態。

那麼，想存金融股的投資人，到底要存多久才能看到成效呢？蔡明翰分析，由於美國聯準會已經表態寬鬆環境將持續到2023年，以股市通常會跑在前面的常態來看，金融股股價有機會領先2~3季開始反應，「屆時也許有3成的獲利空間，金融存股族就可以一吐3年來的悶氣」。

至於想要提高存金融股的勝率，永豐金證券分析，買了就不看盤的蓋牌投資法，不一定是最好的方式，應該要關心一下近期整體市場是否有過熱或過度恐慌的跡象。同時，也建議每次保留三分之一以上的現金，等待平均3年左右出現一次的漲多拉回進場加碼點，增加整體未來獲利。

另外，根據歷史數據統計，台股通常在10年左右會遭遇一次較大的系統性風險，這時存股族就可用「停利不停扣」的策略，也就是將部分累積的存股獲利了結變現，但是仍然維持定期定額存股，如此一來，在系統性風險結束後，又是另一次取得較低成本的存股循環開始。

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