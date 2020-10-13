台積電順利填息！外資高喊600元不是夢 但追買前應留意這些風險

【文．林韋伶】

台積電即將在本周四舉行法說會，法說會前外資法人紛紛拋出樂觀預測，看好在第三季繳出營收歷史新高的台股權王，在第四季可望突破自我極限、營收再增溫，激勵台積電股價收漲1.55%，歷時15天順利填息，並站上收盤歷史新高價460元。

儘管自今年3月低點以來，台積電股價已經由248元狂漲85%，來到460元，但外資對其後市大多持正向態度，其中以里昂證券與滙豐證券兩家外資喊出台積電股價上看600元最樂觀，而瑞信與摩根士丹利證券則分別將台積電股票目標價由435元與488元分別上修到500元與498元，僅高盛證券反向將其目標價由485元小幅下修到480元。

外資看台積電股票目標價

資料：記者整理自外資報告。

綜觀外資對台積電第四季營運的展望，多數都認為還有機會再刷新於第三季時創下的歷史新高紀錄。像是摩根士丹利證券就分析，推測應該是因為華為旗下IC設計公司海思拉貨的因素，台積電第三季營收數字比市場推估大約高出5%，不過雖然第三季營收基期已經墊高，但預估第四季營收若以美元來計算，還可以再成長5%~10%，較先前市場認為可能持平的預估更樂觀，而背後的重要驅動力就是5G智慧型手機出貨量以及民眾在家工作（work from home）的趨勢。

此外，蘋果本周將推出5G機款iPhone 12，滙豐證券認為將引發市場自2014~2015年以來最大的換機潮，身為蘋果A系列晶片的獨家供應商，從iPhone、iPad或是以ARM為架構的Macbook電腦處理器晶片，台積電全部都能吃到，是其中一個最大受惠者。

iPhone 12可望掀最大換機潮？外資點名台積電受惠最多

其它可能為台積電營收帶來動能的還包括表態可能外包晶圓代工的英特爾，以及早就是台積電老客戶的AMD。滙豐證券分析，英特爾處理器晶圓代工外包的題材，在2023年之前應該都看不到實質影響，但可望在2025年吃下20%的台積電營收占比。

相較之下，短期內較能期待的反而是AMD，因為AMD不管在桌上型電腦或伺服器的處理器市場市占率不斷提升，將成為台積電未來兩年內最重要的成長驅動力，滙豐證預估尤其是在5奈米製程拉產能時，AMD貢獻的營收大約會占台積電2021年到2022年整體營收約8%至9%。

歷史經驗顯示 台積電股票第四季漲多跌少

而若從資本支出的角度來看，瑞信證券預估在2020年到2022年間，台積電資本支出金額可能位在預測值的高檔區間，其中在今年資本支出大約將為170億美元，到了2021年，因為5奈米製程產能可能達8萬片、3奈米製程達1.6萬片，資本支出可能落在160~180億美元之間。

除了基本面的分析，如果以台積電股票的歷史表現來看，根據Goodinfo！台灣股市資訊網的統計，台積電在第四季上漲機率達63%，若將10、11、12月的表現分開來看，上漲機率分別為63%、62%與58%。

台積電股票歷年漲跌次數與比例

不過，儘管基本面與股價歷史表現似乎都站在多方這一邊，但外資同時也在觀察幾項可能的風險，其中一項最主要的就是終端市場需求。過去台積電高層就曾經不斷提到，台積電因為是「大家的晶圓代工廠」，怕的不是某一個客戶的殞落，而是整體終端市場需求不振，因此，本周法說會上台積電如何看5G智慧型手機訂單的表現是相當值得關注的焦點。

第二，美中貿易戰遲遲無法落幕，甚至還有愈演愈烈的跡象，儘管市場一度傳出台積電申請許可通過，可以出貨部分產品給華為，但最終這項消息被公司以「不評論沒有根據的市場傳聞」潑了一盆冷水，究竟後續台積電出貨給華為將出現一絲曙光或是遭遇更多困難，這將是另一項熱議焦點。

最後，儘管台積電的執行能力過往都讓外資相當滿意，但這次還是有外資認為投資人必須持續關心先進製程良率與產能拉貨時程是否如預期，而台幣強升帶來的匯率風險也需要留意。

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