聯發科營收跨過天險！從蔡明介到黃仁勳 他們如何用「夢想」辦到的？

【文．林宏文】

聯發科8日公布9月營收達378.66億元，較去年同期出現驚人的61%成長，累計前三季營收也已達2257.4億元，較去年成長24.37%。以聯發科在5G晶片已與高通平起平坐的態勢來看，今年營收應該可以輕鬆超越新台幣3000億元，挑戰全球IC設計業的天險100億美元營收。這個成績得來不易，值得國人為聯發科喝采。

統計全球IC設計產業的營收，以目前公布的數字來看，年營收突破100億美元的公司只有4家，分別是高通、博通、輝達及聯發科。至於排第5位的是近來很紅的超微，不過即使超微今年成長率很高，但要突破100億美元並不容易。

台灣經常提到半導體護國神山台積電，但台灣不能只靠一家台積電，需要打造更多中小型的「護國群山」，就像中央山脈有連綿的高山群聚、峰峰相連，只有如此才能讓產業聚落及生態鏈更健全。聯發科突破100億美元營收，已是護國群山中的重要一員。

談到IC設計業的天險，20多年前聯發科成立不久時，我協助聯發科董事長蔡明介撰寫一本談IC設計產業的書《競爭力的探求》，當時就有很清楚的論述。

聯發科切入手機晶片 順利攻克10億美元天險

所謂的天險，指的是絕大部分企業都無法跨躍的障礙，至於為何有這個障礙，關鍵當然是看晶片銷售的終端市場有多大。聯發科成立於1997年，時值90年代末期，大部分IC設計公司都只有單一產品，在產業規模受限下，蔡董提到那時IC設計業的天險是10億美元。

至於為何是10億美元（新台幣300億元）？當時的推論是，彼時IC使用量的最大市場是電腦產業，而電腦一年銷售是1.3億台（後來賣到3億台就已趨緩），因此回推晶片組用量可以養出幾家IC設計公司，因此營收達到10億美元就是難以突破的瓶頸。

蔡董也預測，未來要創造突破10億美元天險的事業，一定要從手機晶片市場去尋找，當時功能性手機年銷量已達4億支，而且成長動能還很強，也因為有這個趨勢判斷，聯發科後來全力聚焦資源投入手機晶片的開發。

不過，當時聯發科切入手機晶片的決定，不僅國際大廠抱著看笑話的心態，即使台灣產業界也不看好，但聯發科一路堅持到現在，從3G、4G推進到5G，成為高通最不敢忽視的對手。

如今，20年後的現在，全球最大的晶片市場毫無疑問就是智慧手機，年銷量達15億支，而且從4G進展到5G，數量即使不增加，但晶片單價也大幅提升，這個市場的代表企業就是高通與聯發科。至於博通的網通晶片，輝達在遊戲繪圖及伺服器晶片，也都是在數量及單價有明顯提升下，乘勢而起突破100億美元營收的天險。

另外可以再補充一點，這些年營收突破100億美元的公司，全部都不是單一產品線，透過各種併購及擴張策略，這些大型IC設計公司均擁有多樣化的產品布局，例如聯發科手機晶片占營收比重，去年只有三成多，今年只有四成多，都維持在一半以下。

手機晶片引領風騷後，還有什麼產品會成為最大的驅動市場？顯然就是更加無所不在的AIoT（人工智慧+物聯網），這是一個比手機要再大上百倍、千倍的市場，儘管每個AIoT都是很小的裝置，但當數量達到數百億元到數千億元時，所需的IC也將難以想像，屆時若有IC設計公司率先突破1000億美元的營收天險，很可能就是AIoT市場的大贏家。

突破1000億美元營收 輝達是最佳候選人

再進一步問，誰會是最可能達到1000億美元營收的IC設計公司？我相信，近來收購安謀(ARM)的輝達(nVidia)，應該是最被看好的候選人。

黃仁勲發動輝達收購安謀，想法其實很簡單，因為輝達已在伺服器端(Server)擁有絕佳優勢與高市占率，若加上安謀在終端(Edge)手機的壟斷力量，兩者可以連成一氣，並以輝達領先的人工智慧(AI)，做為連接這兩端的軟體趨動力。AI等於是新時代的軟體作業系統(OS)，未來輝達加上安謀，極可能是全球AIoT的霸主，也最有可能成為營收突破1000億美元的新巨人。

當然，如果IC設計產業誕生出一家營收上千億美元（約新台幣3兆元）的公司，那麼培育IC設計業的晶圓代工業，當然也不會只有目前的格局。屆時台積電很可能在目前營收新台幣1兆元（去年是346億美元）的基礎上，再成長5至10倍，也就是達到5到10兆元（約1700億至3500億美元）。

現在做這些預測，可能有不少人覺得不切實際，但就像20年前IC設計的天險還在10億美元時，沒人相信100億美元營收的公司會出現，也沒有想過台積電營收能夠突破1兆元。人最怕的就是缺乏想像力，一旦夢想被框住，也就限制了商機與財富。

領導人因夢想而成就偉大事業，黃仁勲就是最好的寫照。近幾年，主宰半導體超過半個世紀、由英特爾共同創辦人摩爾提出的摩爾定律(Moore’s Law)，如今面對的瓶頸愈來愈大，因為每18個月電晶體增加一倍，已被半導體材料的物理極限所限制。

「黃仁勲定律」成為半導體產業新標竿

但是，黃仁勲不斷地以夢想驅動輝達，以軟體、AI結合硬體IC，統計自2012年至2020年，輝達的AI晶片功能增加317倍，相當於IC的運算功能每年成長超過一倍以上，如今產業界不再談摩爾定律，反而是黃仁勲定律（Hwang’s Law），因為這種結合硬體及AI的成長模式，已成為半導體產業的新標竿。

從摩爾定律轉變到黃仁勲定律，資本市場當然也有具體回應，輝達市值不僅輕易就超越英特爾，兩者本益比差距更拉大到10倍，前者是100倍以上，後者是10倍以下。

在ARM釋放出售訊息時，當時我曾大膽提出，為何台灣不集資買ARM？台灣要出400億美元其實並不難，但是擁有那些錢的人，一定會提出不能買、不該買的一百種理由，結果當然是太多機會都錯失了。可惜台灣很少像黃仁勲這種有遠見及敢做夢的人，至於敢投資這種企業家的人就更少了。

敢做夢的人，有些地方視他為天才，但有些地方則被當成瘋子。大家若仔細想想，黃仁勲的成功故事，可能發生在台灣嗎？這位出生於台南的子弟，如果輝達是在台灣創業，黃仁勲有膽在台灣做這種夢嗎？就算他敢提出這個想法，會不會先被媒體與名嘴的口水淹沒？有人敢拿錢投資他或借他嗎？資本市場願意給他100倍的本益比嗎？主管機關會不會每天盯著公司要求發重訊澄清？

台灣不是矽谷，不是就是不是，每天喊著要成為「亞洲矽谷」，口號喊再多也不會成真。我們應該問問自己，台灣自由民主的價值很棒，但除了矽谷及那斯達克外，輝達這種好故事可能發生在台灣嗎？如果大家都只想打安全牌，缺乏做夢的勇氣，沒人願意冒點風險，台灣很難有大格局，像聯發科這種足以列入「護國群山」的企業，恐怕也要等待更久才看得到了。

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