第一支5G iPhone要來了！投資專家看好9檔蘋概股 到底誰最吃甜又吃香？

【文．呂玨陞】

9月中的蘋果發表會上獨缺iPhone，身為蘋果陣營的王牌，遲了1個月後，終於準備登場。蘋果供應鏈即將啟動，第1支5G iPhone在投資專家眼中，哪一段受惠最大、最香甜？

今年因為新冠肺炎疫情的影響，iPhone 12的公布日期一延再延，就算是到了9月的蘋果發表會上，也是獨缺iPhone，市場上對於發表iPhone的時間、售價與硬體內容也是有各種臆測、眾說紛紜。遲至9月底，蘋果才拍板定案，敲定10月13日公布iPhone 12。

因為9月以來台股電子股表現不佳，在發表日公布後，市場的鎂光燈再度拉回到「蘋果供應鏈」。由於今年推出的iPhone是蘋果首支5G智慧型手機，今年5G服務紛紛在各國開台，當5G版的iPhone 12問世，對提高5G手機滲透率有指標性的引領作用。

台新投顧副總經理黃文清表示，全球2020年預估銷售2.4億支5G手機，在這之中，蘋果約有35％至40％的滲透率，「今年iPhone出貨數量可以達7千5百萬支以上。」他對於iPhone出貨量樂觀地分析。

指標：售價不過高才好賣

凱基投顧董事長朱晏民則指出，以今年整體iPhone出貨量來看，今年前三季雖然受到疫情影響，出貨量年成長轉為負數，但在第四季iPhone新機上市推動之下，仍然有可能刺激換機潮，第四季年增率很有機會由負再度轉正。

不過，比起今年第四季的成長率，朱晏民認為更值得注意的是「明年」。由於今年疫情推遲了iPhone發表會、上市等時程，過往銷售旺季10月至12月則很可能往後順延；也就是說，直到明年第一季，仍會是iPhone銷售旺季。

同樣地，受到iPhone延後上市影響，拉貨高峰期也會同步延後，黃文清指出，過往拉貨旺季集中在8月至10月，今年供應商的訂單，有可能至第四季後半段才開始發酵，甚至到明年農曆年後還會有所表現。

訂單延後，入帳日期也會跟著往後押，有可能會造成今年蘋概股的營收、獲利「帳面上」表現不夠亮眼。朱晏民則認為，若拉長營運週期，實際上營收入帳則只是延遲至明年第一季，只要iPhone銷量沒有失常，不需要太過擔心蘋概股的營運表現。

只不過，朱晏民提醒，還有一項關鍵數字會影響銷售量——「售價」。

發表會要關注的重點，還有iPhone售價會不會偏高。由於這次螢幕全部升級成OLED（有機發光二極體），加上其他各種零組件，成本相較前一代，有可能增加超過1百美元，拿iphone 11最低價的699美元來看，若售價逾799美元（約新台幣2.3萬元），可能會是抑制銷量的主因之一。換言之，若低於區間價格，就容易刺激更高的銷售量。

不過，朱晏民分析，3年前的iPhone X由於售價過高，最便宜也要999美元，造成銷售量下降，從去年iPhone 11採取的降價策略來看，今年蘋果回頭採取高價策略、重蹈覆轍的機會相對不高。

雖然新iPhone尚未公開上市，可以確定的是，最大差異在於改採5G後會影響到的「天線軟板」。對應到台股相關供應鏈，受惠程度最高的，將會在天線軟板前二大的台郡（6269）及臻鼎－KY（4958）。

亮點：5G點燃軟板需求

由於軟板市場穩定成長，直至2021年，還是有希望隨5G手機出貨持續升溫。事實上，台郡和臻鼎都已持續投入資本擴增產線，臻鼎公告在南科投資先進軟板廠的規模，預計第一期計畫將投資近120億元，最快在今年底取得工廠用地，並於3年後完工投產。臻鼎雖然今年前8月營收645億元，只有微幅成長1.29％，不過在5G逐漸鋪設後，有機會倒吃甘蔗，趁著拉貨旺季提高今年獲利。

台郡則規畫在高雄和發園區投資2百億元，最快預定今年第四季設備陸續進廠，擴大5G毫米波模組應用布局。從台廠積極擴廠的情形來看，可推論天線軟板的需求仍然不斷提高。

相較前一代iPhone，大部分手機零組件規格變動不大，銷售量有機會衝高的情形下，最下游的組裝也值得注意。

蘋果最大的組裝廠鴻海（2317）7月以來股價跌得不輕，最大跌幅一度超過15％，不過在蘋果新機確定上市時程後，訂單也應該會開始挹注營收，更有利於了解手機拉貨、製造的時機點。此外，鴻海9月底與國巨聯手的重磅消息，顯示出鴻海對於被動元件積極「固料」的態度，未來產生的綜效也值得市場期待。

雖然從台股市場的價量來看，可以感受到蘋概股族群今年受到市場的關注不若往年，主要是疫情影響手機上市時程，難以回推相關蘋概供應鏈出貨高峰期，如今相關時程逐漸明朗，不確定因素同樣會慢慢消去，則是投資人可開始布局的時機點。

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