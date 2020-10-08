川普喊卡紓困協商美股嚇跌 專家建議「3大方向」調整投資布局

【文．林信男】

期待新一輪紓困方案提振經濟、股市的投資人，周二都因美國總統川普的一則推特，大感失望。川普寫道，「我已指示我的代表們停止協商，直到大選結束，我勝選後，我們就會立即通過一項大規模刺激法案…」該則推文一出，美股應聲走跌，終場三大指數收黑，道瓊工業指數挫逾370點。

在川普發布上述推文前，市場原預期，在川普確診新冠肺炎的情況下，共和、民主兩黨的協商氣氛，可望有所改變，讓談判過程頻頻卡關的新一輪紓困方案，有機會取得共識；未料，甫出院的川普，竟直接對紓困協商「喊卡」，導致前述「美好想像」瞬間幻滅。

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前才在一場公開演說中呼籲，應繼續採取積極的財政、貨幣刺激措施，促進經濟復甦，且這番言論，也獲得川普認同，但，對於刺激方案的規模，兩黨始終無法取得共識；民主黨推出的方案，規模達2.2兆美元（川普於推特中宣稱為2.4兆美元），而共和黨所支持的方案，規模則為1.6兆美元。

拜登民調持續領先川普 市場預期民主黨方案有利經濟

現階段，市場已開始「押寶」，根據民調整合網站Real Clear Politics觀察，拜登領先川普達9個百分點；外界研判，假設拜登勝選，民主黨將盡速推出規模較大的刺激方案，有利經濟復甦。

民調結果，似乎也反映在CNBC對30名亞洲股市策略師的訪問上，在這些受訪者中，有12人預期拜登會勝選，7人看好川普，11人認為選舉結果會出現爭議。

至於大選前，投資人該如何布局？綜合30名亞洲股市策略師的看法，大致可歸納出以下3大方向。

一、增持現金、買進避險資產

本次受訪的策略師，多數都選擇增持現金、買進避險資產。有19名策略師正在增持美元、日圓部位，並買進黃金和美國公債。

二、減持科技股、買進防禦型股票

3分之1的受訪者主張減持昂貴的科技股，從之前人氣「沒那麼旺」的族群中，找尋防禦型股票；例如，醫療保健、消費品和高股息類股。

三、不動產投資信託、ESG基金

受訪策略師也建議，可將近期討論度較高的不動產投資信託（REITs）、ESG基金（環境Environmental、社會Social、公司治理Governance）相關標的，納入投資配置。

逾半受訪者認為，相較於歐美，亞洲地區疫情有所趨緩，經濟已見復甦跡象，預計在美國總統大選帶來的不確定性消除後，市場還有上漲空間；一名受訪策略師稱，「短期內，亞洲股市表現可望優於美股，假設拜登當選，美股可能承壓，但對亞股的直接影響有限。」

受訪策略師分析，無論當選人是川普或拜登，中美兩大經濟體之間的緊張關係，都未必能改善，「沒有任何跡象顯示，民主黨對待中國的態度，會比共和黨溫和」，主因在於，美國從外交政策、國防到情報機構立場，都是「反中」。

比較明顯的差異在於，若川普連任，他勢必會為香港、人權、新冠肺炎疫情等議題，帶來更多緊張氣氛，中美之間的「經濟脫鉤」狀態，將持續存在。

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