62歲攻讀人生第3個EMBA學位！富士達保經董座廖學茂怎麼辦到的？

【文 / 黃亞琪】

選擇讓歲月成為一個數字，還是無限延伸的可能性 ，操之在己。

從外商保險公司台籍總經理到自行創業的廖學茂，他的答案是後者。他怎麼辦到的？

雖然仍掛著「富士達保險經紀人公司董事長」的頭銜，但62歲的廖學茂已經將工作時數降低，開啟另一個階段的安排，增加做公益與上課學習的時間，為正式退休做好準備，將來過著多彩多姿的老後生活。

廖學茂曾是英國保誠人壽首位台籍總經理，年過50歲邊創業，還曾1年花4百萬元到北京念EMBA，最後以第一名之姿畢業。現在的他，正攻讀台大EMBA，今年還當選張老師基金會理事長，工作與公益兩相兼顧。

每天早上5、6點起床，從家中騎車至關渡往返，是廖學茂一天的起點。通常他從台北住家附近的捷運後山埤站出發，一路騎單車到大直水門才稍作休息。「騎到這裡，約3分之1路程，我會喝喝水，然後在這段獨處時間，靜下心思考公司策略，也會將一天要做的事情與鼓舞下屬的話語，一一發給副總們，等到他們到公司就能看到或處理事情。」創立「富士達保險經紀人」超過10年、公司已上軌道，儼然是公司精神領袖的他，就是在這清晨往返約1小時、26公里的單車路線中，給出一天重要的工作指示。

「騎車沿路經過樹林，能吸收到芬多精，讓腦袋清醒；而且景色漂亮、人就愉悅，正能量就出來了。」除了董事長一職，他還有近10個不同領域的職務，打開手機LINE等社交通訊軟體，也有近70個活躍群組；且自身又是老師、又是學生，日理萬機的他卻不見一絲匆忙，反而多了一份從容。

化身時間管理達人 事業、學業、家庭並進 提早為退休鋪路

這位在妻子林新鳳口中被形容為「過動兒」的董事長，過去埋首於工作，一路在競爭激烈的外商企業拚上台灣總經理大位，創業時卻遇上金融風暴年虧2千萬元，現在的他，相較10年之前，說起話來的臉部線條已經柔和許多。

獨處，是他小時候即練就的習慣，從中他就理解到：「安靜，是內發的，能停下來反省自己；不懂得自我反省，容易自負與自滿，則是由強到弱的絆腳石。」比一般人更早體會獨處的重要，自省已經內化，他在即將邁入退休，別人需要特意練習熟齡生活時，他反而等不及似地創造更多可能性。

翻開廖學茂一周行事曆，每周五就將下周一、二要辦理的公事先想好，寫在手機行事曆上；周三上午到台中朝陽科技大學教課，下午身兼政大校友會台中分會理事長的他，會拜訪一下中部的學弟妹以維繫情感；返回台北路上，有時會聽聽古典樂，讓常處於旋轉陀螺般的腦袋能稍微休息。

周四固定到台大攻讀EMBA；交際應酬或社團活動安排在周五；周末則是回宜蘭過著田園生活。其實早在3年前，喜愛田園生活的他與太太兩人，看中位於羅東運動公園附近約5、6百坪的土地，自己設計、自己監工蓋房子，還在周圍種起了蔬菜水果。看著他手機照片中的酪梨、木瓜，每棵結實纍纍且沒有蟲咬，一度以為他聘請人來照顧。

一問才知道，這都是夫婦倆「退休練習曲」的豐碩成果。儘管周末才回宜蘭，但平日只要有空，兩人在傍晚時就開車回去，一個舉燈，一個拿捕蟲紙抓蟲；或開著除草機除草，用水果皮加紅糖、蛋殼做有機施肥。談起蔬菜水果種植經，廖學茂滔滔不絕，一點也不遜於他一生投入的保險專業。

「平常用腦子思考，種菜是運動、當下享受勞動力。自己慢慢摸索，從幼苗長到2百公分，最有成就感。6月第一批芭樂長出來，修剪矮化，9月冒新芽、長新果；得了白粉病，那時中午趕回去噴一噴就改善了。」廖學茂的形容一點也不誇張，採訪到一半，突然說要回宜蘭，正是處理農場之事。

耐人尋味的是，夫妻倆就為了抓半小時的蟲子，可以台北、宜蘭來回3小時跑，一點也不覺得累。現任富士達保險經紀人公司公關總監的大女兒廖苡嘉笑著表示：「（他們）4、5點開車去，7點回到家還能一起吃晚飯。」穿梭於城市與鄉村的腳步，是一種交替，也是生活方式的慢慢過渡。

勤學創造無限可能 攻讀3校EMBA學位 汲取年輕世代想法

再者，創造更多可能性，是讓廖學茂三度回到校園念EMBA的最大動機，可以說是活到老、學到老。廖學茂坦言，念第一個EMBA時遇上總經理升遷，迎面而來的業績與管理重擔，並沒有讓他樂在學習。第二個EMBA是跨海研讀，儘管認識來自中國五湖四海的高官與企業主，1個月10天在北京，1年花上4百萬元的學雜費，但因為處於事業草創期，心情自然靜不下來，即使畢業拿到第一名，但學習的樂趣被限縮了。

「現在念的EMBA是財務金融班，同學年紀從30出頭到50多歲都有，聽聽年輕人的想法，能夠讓自己更年輕。」本身也是大學講師的他解釋，「多聽、多看，在聽的過程中可以反思，多一點思考邏輯。今年恰好是我工作滿40年，正可以享受到工作與讀書的樂趣。」面對歲月的無情刃，廖學茂是創造可能性，迎戰不可逆的現實。

他不否認過去總是衝衝衝的自己，要思考兒女的未來、公司盈虧與自我成長，種種都是捆綁住他不敢稍稍放緩腳步的枷鎖，也是甜蜜的負荷，但也因此他更重視「親子關係存摺」。

「很多人有妻子、兒子、房子、車子，卻沒有好的親子關係。」廖學茂最自豪的，是他當過孩子學校8個家長會會長，還將此事印在他的名片上，可見他有多重視這件事，包括他去念台大EMBA，也是因為要與兒子一起成長，因為2個兒子都是台大畢業，所以老爸也要去讀。

家庭教育不缺席 每周開親子同樂會 放手讓孩子「叛逆」

只是老爸也有局限處，大女兒廖苡嘉不諱言：「爸爸在外商當總經理時，比較少看到，但周末會帶我們去爬山，現在更常看到他了。」廖學茂也坦承，在外商工作比較忙碌，可是一年至少帶著2個兒子、一對雙胞胎女兒出國2次，不讓他們感受到老爸缺席。周一到周五會選一天全家共進晚餐，到了周末則有一天媽媽煮飯，利用晚餐時間話家常。

為了能更了解孩子的在校情況，廖學茂再怎麼忙碌，一周也會選一天與4個孩子開同樂會，拿零用錢叫他們各自去買零食，然後全家圍在一起彼此吐槽、聊天；而且就算有能力送孩子念私立學校，他也選擇社區國中讓孩子就讀，「學習與人際關係，是我最重視的。」這是廖學茂的教育觀。

他表示，目前在美國擔任獸醫的小兒子，聰明但想法很多，看在老師眼中就不是用「乖」來形容，而小兒子在念師大附中時有過「青春期的叛逆」，國文常拿60分，但升大學的國文考試卻是5科最高分。

「也是會吵，可是透過每周家庭『吐槽』會，可以知道孩子真正的想法。」廖學茂再忙也不忘從小儲存「親子關係存摺」，所以至今已婚的大兒子、即將出嫁的大女兒都與他們夫妻倆住在一起，完全沒有世代溝通的問題。

「現在彼此的相處，精神大於實質，一起聚餐，又有自由時間，不要互相綁住。」廖學茂表示，一周一會之餘，他們夫妻倆有時會到貓空喝茶、閒聊，在他的手機中能發現多了一對雙胞胎孫子的出遊照片，含飴弄孫也成了他們另一個日常重心。

年齡不過是個數字，重點在於自己的心態。「在乎到不在乎，也算是一種磨練。」這是不管在職場或家庭生活，總是一步一腳印踏得穩穩實實的廖學茂，62年的人生體悟，你呢？

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