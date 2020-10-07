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我們該做的不能只有調漲保費 一窺「健保」背後危機

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

腎功能確實下降到透析治療（洗腎）的標準了⋯⋯，但不對，仔細檢視過去的惡化速度和去年底的數值，明明還可以撐個四年，怎麼退得這麼快？」診間裡，嘉義長庚醫院腎臟科醫師董淳武端詳著病歷，陷入沉思；滿臉無助的病患茫然地問：「真的沒辦法了嗎？」

這位70多歲、家住高雄的慢性腎臟病患，5月間被醫師「宣判」必須靠洗腎度過餘生。抱著一線希望，老先生和家人在網路上，找到了眼前的腎臟科名醫。

董淳武查詢用藥紀錄後，發現可能造成腎功能惡化的「嫌犯」，但為求謹慎，他想先徵詢藥師再下定論，於是告訴老先生：「可能有辦法，請你下禮拜再來。」

醫療現場直擊 名醫肯「雞婆」 及時阻止洗腎命運

藥師證實了董淳武的推論：為延緩病患腎功能惡化，醫師今年初用藥降低蛋白尿，沒想到卻引起無法控制的高血鉀；後續為處理高血鉀使用的藥物，又回過頭來造成高血壓和蛋白尿惡化。只要解決恐危及生命的高血鉀，並簡化藥物使用，是有可能挽救患者暫時免於洗腎。

隔周門診，董淳武先簡要解釋診斷結果，再轉介老先生到醫院腎臟病衛教中心找答案。衛教師花了一番功夫，調查出這位務農數十年的「作穡人」，因為被叮嚀要多吃蔬果，最近常熬蔬菜湯食用，殊不知這道農民眼中營養豐富的料理，竟含有大量鉀離子。

接受建議戒掉蔬菜湯之後，老先生的血鉀值快速下降，擺脫3種藥物；1個月內，腎絲球過濾值已回到去年底水準，暫時逃過洗腎命運。

目前，全國共有9萬多名洗腎病患，類似病例，勢必經常在台灣各個角落發生。這並不罕見的故事，卻實實在在地反映出台灣醫療當下面臨的挑戰：不是每位慢性病患都能幸運遇見有耐心的醫療團隊，接受最妥善的照護。

危機一》醫療品質堪慮　滿意度雖高 但評比輸日、韓、星

權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet），2017、2018年2度發表全球醫療照護品質調查排名，在這項連續進行25年、範圍涵蓋195個國家的研究中，台灣2年排名分居全球第45、第34，均落後日本、韓國、新加坡；與鄰國相較，台灣表現較差的項目包括慢性腎臟病、糖尿病、高血壓心臟病、腦血管疾病等。

「健保的黃金時代已經過去，我們可以發現，台灣的醫療正在逐漸走下坡。」看著這些數據，前中央健保局總經理張鴻仁悲觀地評論。

張鴻仁的觀點，乍聽之下頗令人震驚，畢竟20多年來，台灣民眾對全民健保的滿意度穩定上升，2019年已高達89.7％，國際間更屢屢將台灣健保制度視為典範，但幾項客觀數據也不會說謊，這中間，是不是有什麼誤會？

危機二》財務缺口擴大　人口老化與慢性病 是重中之重

根據最新統計，健保財務收支連續3年入不敷出，安全準備金水位持續下降，預計明年底就將低於1.5個月保費支出的警戒線。衛福部長陳時中繼5月首度拋出調漲健保費率構想後，10月初又公開表示健保財務已到了臨界點，呼籲國人以「投資」角度看待健保費調漲，畢竟「沒有投資就沒有健康」。

全民健保的財務壓力，來自保費收入趕不上快速膨脹的醫療支出。人口高齡化，是醫療需求增加的主要原因。

1996年，65歲以上老人占全民健保投保人口8.2％、花掉28.2％健保費用；到了2019年，老人已達15.1％，使用38.7％健保費，況且1996年健保支出僅2229億元，2019年已超過7000億元，絕對數字變化相當可觀。

人口老化，直接導致慢性病盛行率提高。2019年，慢性病醫療費用占健保總支出近3分之1，其中慢性腎臟病治療的給付金額是新台幣533億元，高居所有疾病之首。

想深入了解健保制度面臨的危機？詳見第1242期《今周刊》。

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