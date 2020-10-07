我們會擊敗病毒！川普出院重返選戰 這2大挑戰決定他能否順利連任

【文．林信男】

上周驚傳確診新冠肺炎的美國總統川普，歷經3天住院治療後，於美東時間5日傍晚6點30分左右出院；在此之前，川普於推特上寫道，他將重返選戰，「我感覺好極了！別害怕新型冠狀病毒，別讓它支配你的生活。」

在川普民調持續落後民主黨總統選人拜登的情況下，外媒研判，川普想順利連任，至少得先克服經濟數據趨疲、疫情再起等2大挑戰。

川普出院時，身穿深藍色西裝、戴著口罩，未回應現場媒體提問，僅說了句，「非常感謝大家」，並豎起大拇指，隨後便步上一輛黑色SUV，前往搭乘直升機「陸戰隊一號」（Marine One）返回白宮；抵達白宮後，川普先對守候在現場的媒體揮手，接著便走上白宮陽台，摘下口罩，雙手比讚，並敬禮目送陸戰隊一號離開。

美股收漲川普嗨 痛批「假新聞只能反映假民調！」

在上述過程中，川普雖未對媒體發言，但他已陸續在推特上，發表多篇推文，除呼籲民眾「別害怕新型冠狀病毒」外，他也在一段影片中表示，「我們會擊敗病毒，我們有最棒的醫療設備和藥物。」

川普指出，他出院後將重返選戰，「假新聞只能反映假民調！」他也強調，5日美股收漲，道瓊指數漲逾460點，這個好消息意味著更多的工作機會。

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

不過，根據CNBC觀察，川普想爭取連任，恐怕得先克服經濟數據疲弱，以及疫情再起等2大挑戰。首先，就近期經濟表現來看，9月新增非農就業人口僅66.1萬人，低於市場預期（80萬人），且遠不及8月新增的137.1萬人；另一方面，雖然9月失業率已降至7.9%，但仍是1948年以來最高水平。

資產管理公司MacKay Shields經濟學家弗里德曼（Steven Friedman）認為，雖然經濟有所復甦，但他擔心成長速度趨緩，「在疫情風險環伺下，經濟成長大概只有這麼多了。」

由於共和、民主兩黨，目前尚未就新一輪紓困方案，達成共識；弗里德曼稱，疫情拖得越久、財政刺激方案不到位，對經濟造成長期傷害的可能性就越大。

美國確診人數續增 多數民眾不認同川普政府抗疫措施

根據約翰霍普金斯大學統計，目前美國確診人數已超過745萬人，且有逾21萬人染疫身亡。雖然川普確診，似乎有機會，讓他對疫情的嚴重性「更有同理心」，但川普於住院期間搭車外出、在推特上說別怕病毒，以及返抵白宮便拿下口罩等行徑，已引來批評聲浪。

根據CNN最新調查，有6成受訪者，不認同川普因應疫情的方式，且63%的民眾認為，即使川普染疫，也不會改變作風。民調整合網站Real Clear Politics觀察多項調查發現，目前拜登的支持率為50.7%，領先川普8.5個百分點。

CNBC評論道，距離總統大選投票日，只剩不到一個月，但無論在經濟表現，或疫情控管上，川普似乎都沒有太大的發揮空間。

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