川普病情好轉 康復後將加碼修理陸？這些跡象顯示北京當局緊張了

【文．林信男】

美國總統川普於10月2日驚傳感染新冠肺炎，隨即被送往馬里蘭州的「華特里德國家軍事醫學中心」（Walter Reed National Military Medical Center），進行治療；日前他透過推特表示，「我覺得好多了」；對此，白宮醫師康利（Sean Conley）證實，川普的病情已有所改善，最快可望於美國時間周一（5日）出院。

一度出現發燒、血氧濃度下降等症狀的川普，經治療後，身體狀況已逐漸改善；康利指出，「總統（身體狀況）正持續好轉」，最快可望於周一出院，回到白宮繼續治療。

川普染疫一事，不僅引發外界高度關注，也讓美、中兩國關係，變得更加緊繃。根據CNN報導，在美國，新冠肺炎確診病例已飆破700萬人，且有超過20萬人染疫身亡；對於疫情失控一事，川普把責任歸咎於中國，在本次總統大選首場辯論會中，他直言疫情是「中國的錯」，甚至稱之為「中國瘟疫」（China plague）。

陸網友戲稱川普染疫是「國慶大禮」、「普天同慶」

由媒體報導可得知，川普染疫的消息，似乎讓眾多中國網友感到興奮，紛紛以「（十一）國慶大禮」、「普天同慶」等字眼，來「恭賀」川普；也有網友從陰謀論角度解讀，指川普確診是「很棒的劇本」，先假裝感染，接著治癒，再對外宣稱不必太擔心冠狀病毒，然後重啟經濟、拉抬支持率，最後順利連任。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，在得知川普確診後，於推特發文，稱「川普和第一夫人為了這場不重視疫情的賭局，付出了代價。」

值得注意的是，相較於網友們的「大鳴大放」，中國官方對於川普染疫，則抱持低調態度，中國外交部於10月3日，發布了中國國家主席習近平對川普的慰問，內容寫道，「習近平在慰問電中表示，得知總統先生和梅蘭妮雅女士感染新冠病毒，我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復。」

另一方面，在微博上，舉凡央視、《人民日報》等媒體對川普染疫的相關報導，都關閉了留言功能；而胡錫進「川普和梅蘭妮雅付出代價」的嗆辣推文，也被刪除，至於是他個人決定刪文，或上級壓力所致，目前仍不得而知。

北京當局憂心 川普恐強化「中國散播病毒」論調

CNN認為，北京當局的反應顯示，川普確診，讓中國官方有所顧忌，因為他們擔心，川普會借題發揮，強化「中國散播病毒」的論調。

「川普確診，讓北京當局有充分理由感到緊張。」報導稱，中國媒體和官員，對於中國成為美國疫情失控的「代罪羔羊」，頗有微詞，北京當局絕不樂見此事，成為美國總統大選的主要議題。

然而，北京當局的擔憂，似乎已經成真，現階段，川普大可對中國採取更強硬的立場，這點，從共和黨參議員洛芙勒（Kelly Loeffler）在推特上的發言，就可看出。

.@realDonaldTrump & @FLOTUS COVID diagnoses are a stark reminder of who the true bad actor is in this situation: China.



Because of China’s deception, the virus has wreaked havoc in the United States & across the globe.



The Chinese Communist Party must be held accountable. — Senator Kelly Loeffler (@SenatorLoeffler) October 2, 2020

洛芙勒寫道，「川普和第一夫人確診，這提醒了我們，造成這情況的始作俑者：中國。因為中國的欺瞞，導致病毒在美國、全球引發混亂。中國共產黨必須為此負責。」

We believe that a sound&stable China-US relationship is in the interests of both countries, and it is needed for achieving the rejuvenation of the Chinese nation and building a community with a shared future for mankind. Watch the Reception&Concert here. https://t.co/bcKcCS73h2 pic.twitter.com/TRdZrcauVp — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) October 1, 2020

川普確診前，中國駐美大使崔天凱才在推特上表示，「健康、穩定的中美關係，符合雙方利益」；對此，CNN評論道，北京當局向來對穩定極為重視，但在川普確診的情況下，無論結果如何，都將對兩國關係的穩定，造成威脅，這想必會讓中國高層領導人的十一長假，過得很不安。

延伸閱讀》

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

川普染疫對拜登選情有利？陶冬：若情勢「這樣發展」川普可能變抗疫英雄

4個月強彈逾5％！2因素讓人民幣有機會繼續升值 兌美元匯率上看「這數字」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】