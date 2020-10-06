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台灣經濟前景俏 謝金河看好「這兩類產業」成為下一個投資好標的

聯合新聞網 / 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片

【文．黃健誠】

財信傳媒董事長謝金河5日在《2020世界投資者週聯合論壇》上指出，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但對台灣來說，未必全是負面效果，且過去兩岸關係好的時候，台灣經濟卻很慘，如今則呈現相反局勢，在此情況下，他看好半導體及綠能產業，成為下一個投資台灣的好標的。

「台灣今年的經濟成長率一定讓大家滿意！」謝金河強調，過去台灣每年出國旅遊人次，高達1700萬，在國外的消費金額，約達8千億；而在疫情影響下，這8千億的消費，將轉向內需，可為下半年經濟成長帶來貢獻。

謝金河也說，近年來，看壞台灣經濟的人明顯減少，看好的人明顯增加，這樣的變化，來自於兩岸關係；兩岸關係好的時候，台灣的錢、人力，源源不絕地投入中國，導致台灣猶如被掏空，許多產業都在中國而非台灣，也因為對台灣的投資不足，造成年輕人失業率偏高、低薪問題嚴重。

近兩年來，上述情況已有所改變，謝金河指出，2018年3月以來的美中貿易戰，造成台商回流，至今投資金額已破兆元大關，且從創下歷年單月新高的8月出口數據（311.7億美元）來看，其中電子零組件出口，達124.78億美元，「台灣賣到中國的貨，以關鍵零組件為主，若台灣沒賣過去，換中國慘了。」

謝金河也提到，過去以投資中國為主的台灣企業，早已不如過去，因為科技創新，取代了兩岸政商管道，不是打通關係就能在中國存活；例如，台玻在中國發展遇到瓶頸，其他的中國玻璃廠崛起，但台玻卻沒有，這案例帶給產業界「沒有科技創新，就沒有機會」的啟發。

謝金河認為，未來投資台灣的機會，在半導體及綠能產業上；他強調，相較於世界各國，台灣2300萬人口，並不算少，只比傳統認知上屬於大國的澳洲，少了1百多萬人，現階段，或許是重新思考台灣「大國」定位的開始。

疫情改變了人類生活，受惠於居家辦公商機崛起，也為台積電帶來正面效應。謝金河提到，台積電持續增加資本支出，且連續6個季度毛利率顯著拉高，如果台積電今年第3季毛利率再創新高，大於53%，相信會是新的里程碑。

謝金河說，企業往上攀升，最重要的關鍵就是毛利率增長，從台積電歷年股價走勢來看，毛利率越高、股價也越高，為企業帶來競爭力，而2020年的投資新焦點，就是「毛利率+殖利率」，因為高毛利率代表競爭力，高值利率則代表股東的投資回報率，也表示公司願意跟投資人分享獲利。

台灣綠能產業的發展，未來也值得期待。謝金河表示，曾名列「四大慘業」的太陽能，這幾年幾乎可說是全軍覆沒，但最近綠能產業再起，中南部清出不少墓地做太陽能，台糖也有兩萬公頃的土地要做綠電，許多相關個股也開始大漲，如茂迪、大亞、達能等。

不過，在經濟前景看俏的同時，謝金河也提醒，迎接台商資金回流，台灣也應解決五缺、寬鬆金融治理、維持台灣租稅競爭力，以及一例一休有調整空間等問題。

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