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新增一例！30歲女菲國染疫治癒 檢疫期滿卻第二度確診

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川普染疫！本周股市將陷入震盪？「這2件事」是關鍵

聯合新聞網 / 今周刊
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

【文．林信男】

美國總統川普和妻子梅蘭妮雅（Melania Trump），確診感染新冠肺炎的消息，猶如對金融市場投下一顆震撼彈，上周五，美股3大指數收跌，且市場研判，短期內，股市波動仍可能持續；外界預期，本周市場表現，將取決於川普的病情，以及新一輪紓困方案的談判進度。

川普確診後，被送往馬里蘭州的「華特里德國家軍事醫學中心」（Walter Reed National Military Medical Center），進行治療；今（4）日稍早，他透過推特，發布一段影片，表示他「覺得好多了，我想，我很快就會回到工作崗位。」

川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）日前也在推特上，發布了1張川普於就醫期間工作的照片，並寫道，「沒有什麼能阻止他為美國人民工作，堅持不懈！」

值得注意的是，白宮醫師康利（Sean Conley）在最新聲明中指出，川普已接受第2劑瑞德西韋（Remdesivir）治療，但目前尚未脫離困境（not yet out of the woods）。川普也在影片中坦言，「接下來幾天，才是真正的考驗。」

川普選情未必悲觀　但市場波動恐持續

Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）認為，雖然機率不高，但，川普的病情，可能會導致美國總統大選延後，「選舉前，候選人喪失競選能力的狀況，無前例可循」，若狀況未見明朗，未來幾周，市場恐持續波動。

市場對川普健康狀況的擔憂，主要源自他的年齡和體重，今年6月剛滿74歲的川普，身高約190公分，體重約110公斤，以身體質量指數（BMI）標準來看，屬於肥胖一族，導致川普被視為新冠肺炎重症的高危險群。

券商BTIG的股票及衍生品策略長伊曼紐爾（Julian Emanuel）對CNBC表示，市場將針對白宮醫師發表的聲明、川普和公眾溝通的方式，進行觀察，「我們會看見他本人嗎？他會發幾則推特？」這些都是評估川普病情嚴重性的線索。

市場研究公司BCA Research地缘政治策略師格特肯（Matt Gertken）則說，若川普順利康復，將可為其選情，帶來加分作用，「這（染疫）分散了外界對川普辯論表現的注意力，也可讓他對疫情，抱有一定程度的同理心。」

民調整合網站Real Clear Politics觀察多項調查發現，目前民主黨總統候選人拜登的支持率為50.5%，領先川普7.8個百分點。

兩黨談判氣氛可望改變　有助新一輪紓困案達成協議

另一方面，川普染疫一事，也讓外界認為，談判過程頻頻卡關的新一輪紓困案，或許有機會達成協議。

上周，眾議院已通過民主黨所提的2.2兆美元新紓困案，即使民主、共和兩黨，仍未取得最終共識，但眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前透露，川普確診，可能會改變談判氣氛，有助紓困案加速達成協議。對此，川普也在推特上呼籲，兩黨應一同達成新一輪紓困方案。

LPL Financial股票策略師巴克賓德（Jeff Buchbinder）在報告中寫道，近幾個月以來，在經濟刺激措施弱化、確診案例增加的情況下，就業市場表現，已受到影響，但這也成為實施新一輪財政刺激措施的基礎。

MarketWatch報導稱，現階段，還無法判斷上述情勢，會如何發展，但，可以確定的是，投資人勢必會在不久的將來，面對不確定性和市場波動，造成的影響。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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