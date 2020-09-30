疫情擴大又逢美總統大選！美股決戰「關鍵十月天」先蹲後跳趨勢可期？

【文．唐祖貽】

美國總統大選、疫情擴大、經濟欲振乏力……，第四季看似變數多多，但在專家眼中，這些變數大多是可控或已知，僅會引起短線波動，無礙長線趨勢，因此趁拉回積極布局，是現階段最佳策略。

即將進入第四季，全球股市卻開始大幅震盪。歸納原因，主要是擔憂疫情擴大再度重創經濟，以及美國總統大選將至，投資人退場觀望；而股市歷經半年的上漲、累積的獲利了結賣壓也很可觀。這些變數對第四季行情會有多大的影響呢？

安聯投信投資長張惟閔指出，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟經歷了三溫暖式的變化，以採購經理人指數（PMI）的數據走勢為例，從年初的高檔急墜，第二季末再從谷底急速拉升，目前則維持在相對高檔。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏則認為，這次疫情對經濟的衝擊，全球可說是毫無經驗，因為這與以往因產業泡沫或金融危機造成的景氣衰退不同，這次是看疫情獲得控制的程度，決定恢復多少經濟活動。

疫情變數可控、資金仍寬鬆 股市下檔有撐

例如3、4月剛開始大流行時，由於不知道疫情到底會多嚴重，因此各國大多採取最激烈的手段，如封城、全面隔離，導致全球經濟冰封。隨著疫情減緩，且對病毒逐漸了解後，經濟活動也有限度鬆綁。

至於目前疫情又有擴大的跡象，是否該憂慮呢？王誠宏認為，隨著醫療機構對此病毒的特性已逐漸了解，並有較好的處理方式，即使近期感染人數明顯上升，市場恐慌感已不如剛爆發時，他也預料，接下來應不至於再出現大規模封城的情況，因此對景氣的衝擊並不大；張惟閔則從就業狀況、企業獲利預估等多項經濟數據觀察，認為只要不再大規模封城，景氣至少可維持溫和復甦。

當然，若要徹底擺脫疫情控制、完全恢復去年以前的經濟活力，唯有疫苗問世才有可能。雖然從多家藥廠公布的疫苗研發進度來看，明年初機會較大，但王誠宏提醒，有效疫苗一天不問世，全球經濟活動就只能繼續處於目前這種半鬆綁的狀態，聯準會寬鬆的貨幣政策也就不會結束。景氣溫和復甦加上資金充沛，提供股市有力的下檔支撐，因此若逢回檔，仍是進場的良好時機。

至於另一個變數：美國總統大選。隨著投票日逼近，加上川普不時放出「不承認敗選」的言論，打擊市場信心。到底哪一位勝選對股市有利呢？

張惟閔比較2位候選人的財經政策後指出，兩人的政策方向差距有同有異，但選舉結果對全球與美國的財經政策、金融市場甚至投資組合，仍會有一定程度的影響，其中又以加稅、能源以及對中國態度3項政策最受矚目。

關注川普、拜登3政策：稅制、能源、對中態度

民主黨的拜登（Joe Biden）希望調整川普於2017年實施的減稅政策，將公司稅率從21％升至28％，但仍低於實施減稅前的35％，並為年盈餘1億美元或以上的公司設定15％的最低稅率；此外，若有企業在海外生產、再把產品賣回美國，其獲利須再加徵10％的境外懲罰稅。

張惟閔表示，拜登的政策對年盈餘超過1億美元、以往卻未曾加稅的產業較為不利，如金融、必需消費、公用事業以及大型跨國公司等。不過，美國經濟目前剛從谷底爬起，拜登上任首要之務必定是減緩疫情與恢復經濟，加稅並不是當務之急。另外，稅賦問題往往不是總統說了算，取決於兩黨的國會席次與表決結果。

其次是能源政策。拜登有意投資2兆美元於太陽能、風電等再生能源相關產業，並提供誘因，鼓勵生產電動車，若拜登當選，上述產業就有不小的想像空間。川普則重視傳統能源如石油、天然氣和煤，當然，川普連任對原油生產、開採、提煉等產業較有利。

第三則是對中國的態度。2位候選人都表示，上任後將「對中國強硬」，但作法明顯不同。張惟閔形容，川普像獨行俠，常未經討論、自行採取行動或發布行政命令制裁中國；而拜登較傾向民主黨的傳統模式：透過與盟友的溝通談判、尋求共識，建立反中聯盟。

張惟閔表示，川普比較有效率，但因突發狀況多，而且容易因考慮不周而變更，造成市場波動；而拜登的作法較穩健且可預測，但尋求共識曠日廢時，且對手也能伺機反擊、分化聯盟成員，因此兩種作法各有優劣。

不過，2位候選人都大力支持具有創新能力的科技業與醫療業，例如5G、人工智慧、網路安全及新藥與疫苗開發等，而這些也是目前最受投資市場歡迎的產業。因此，2位專家一致表示，美國大選後，科技與醫療業加上受惠當選者政策的族群，將是帶領美股下一輪上漲的重心。

美股漲勢「選後勝選前」追醫療、科技、政策受惠股

至於以往美國大選前後，股市表現又是如何？2位專家分別從國外統計數據中找到答案。王誠宏表示，從1950年至今、經歷17次總統選舉，統計每個選舉年各月分的投資報酬率發現，除了2008年由於金融海嘯是空頭年以外，其餘16次都是多頭年。

而這16年中，單月績效最差的就是9月至10月，指數出現明顯回檔；但到了選後則呈現上漲，而且是大漲。王誠宏認為，這就是不確定因素消失、股市回歸基本面的結果。

張惟閔也引用國外研究機構的資料，從1970年至今、排除2008年，當總統選舉年時，標普五百指數的表現不但全年呈現上漲，且選後明顯優於選前。這份資料進一步指出，如果該年是民主黨勝出，選前漲幅較小，選後漲幅更大；若是共和黨勝選，選前、選後的漲幅差距則不大。

2位專家綜合目前景氣、疫情及過往統計數據，提出的結論是，疫情與大選雖會影響第四季的股市表現，但大多是已知的變數或利空，而且都有可控的方式，不至於影響股市「先蹲後跳」的趨勢。因此目前的震盪，是中長期投資人陸續進場的好時機。

王誠宏表示，全球股市與美元指數關聯度高，以最近來說，當美元反彈無力、重新轉為貶勢時，就是買股的最佳時機。再從前面的統計數據來看，「買點應該落在10月中下旬的選前。」

至於布局方向，除了前述科技、醫療以及受惠當選者政策的族群，2位專家還看好塑化等與油價相關的原物料產業，主因在於油價從5月見到低點以來緩步推升，中長期底部已逐漸成形，隨著冬天用油旺季到來，相關產業應有一波行情可期。

此外，王誠宏指出，目前利率在歷史低檔，台灣或美國的房地產市場都熱鬧滾滾，加上由於大量印鈔、未來通膨蠢蠢欲動，房地產可說是抗通膨的最佳工具，因此台股中的營建、營造、資產股，美國的房地產銷售、房屋修繕等產業，也可多加關注。

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