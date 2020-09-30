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存股族小心！電信業營收倒退24年、股利縮水 想重返榮耀還有這些路障…

聯合新聞網 / 今周刊
電信產業寡占、特許市場的特性，是許多投資人存股選電信股的原因之一。圖／聯合報系資料照片
電信產業寡占、特許市場的特性，是許多投資人存股選電信股的原因之一。圖／聯合報系資料照片

【文．林韋伶】

台灣通訊學會29日舉辦「5Gx數位轉型高峰論壇」，請到五大電信總經理共同出席與談，台灣通訊學會理事長劉柏立在會中點出：「台灣電信業者在1996年時，營收超過3000億，但到了2019年，卻跌破3000億。」顯見電信業面臨的激烈競爭與挑戰。

電信產業寡占、特許市場的特性，是許多投資人存股選電信股的原因之一，然而，部分投資人可能沒注意到的是，因為科技、技術進步與消費者習慣的改變，電信業營收、獲利與配發股利金額，不若以往。若存股族存的是電信股，今年股利發放時，就會感受到股利縮水。

事實上，這並不只是台灣電信業者獨自遭遇的困境，根據Gartner在西歐、加拿大、美國、日本、南韓、新加坡、澳洲與紐西蘭市場的統計，也出現傳統電信營運商營收增長趨緩的情況。

更讓人擔憂的是，台灣之星總經理賴弦五預估：「衰退的情況將延續到2021年。」

5G開台後，原本應讓電信產業股東有新的寄託與希望，但因台灣5G頻譜標金飆破1300億元，創全球第一，賴弦五分析：「在供給過低、上限過高，釋照制度導致高額標金的情況下，對未來20年電信業發展將帶來龐大壓力。若無法找到節約成本及創造獲利的方法，面對高額標金、持續衰退的營收與低ARPU（客戶貢獻度），產業發展會十分困難。」

要克服超高成本的劣勢，創造股東利益，劉柏立認為，電信業必須想辦法創新運用與模式，這也是落實數位轉型的重要契機。對於5G的創新運用，亞太電信總經理黃南仁則引述諮詢公司Ovum與華為的共同預測，2025年世界將更加智能化，大型企業AI使用率達97%、9成的人在生活中會使用智能化個人助理、無人駕駛車將達15%、有使用機器人的家戶預估達14%...等。

從現在到2025年間，若電信業成功數位轉型，台灣大哥大總經理林之晨預估，可望創造出目前的十倍價值，但如果失敗，營收與獲利可能就只剩8成。

因此，目前各家電信業者除了積極蓋5G基地台，追求更高的涵蓋率，同時也到處找尋可能的合作夥伴。以中華電來說，在苗栗、彰化、雲林、屏東等地導入智慧農業，以5G、AI科技降低務農人力需求；在工業上則與日月光合作打造台灣首座5G mmWave智慧工廠，落實無人搬送車、協作機器人（智慧安裝），以及車輛追蹤與物流管理。

儘管5G已經是進行式，但遠傳電信總經理井琪直言：「5G乘上數位轉型到底有多大效果？只能說，像極了愛情…」並分享目前讓業者最困擾的五項心頭事，包括：第一，應有完整的頻股規劃及適時釋照、第二，應鼓勵產業加速開發3.5G及28G設備、第三，推動與促進共頻共網合作、第四，OTT產業監理需替電信事業解套，以及第五，跨域整合創新應用之法規調適。

從4G戰到5G，在能獲利的殺手級應用與商品尚未出現前，電信業者不管口袋深淺，都得咬牙苦撐，至於股東有沒有需要與他們一起共甘苦，就看投資人自己的決定。

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