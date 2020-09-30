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這些「老宏達人」離職後另起爐灶 搞新創要讓國際看見台灣

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【文 / 王子承】

宏達電曾寫下許多輝煌紀錄，不僅是全球第一家推出Android系統、4G手機業者，股價更兩度站上千元關卡，成為全球市值第三大的智慧型手機製造商。上市18年來，宏達電經歷高峰與低谷，卻也培育不少人才，這些「老宏達人」離職之後，不少人另起爐灶，投入新創事業。《今周刊》逐一探訪這些「老宏達人」，分享在新領域逐夢之旅。

拓連 點子王搭電動車熱 靠「充電站大腦」插旗美國

「未來，每個國家都會迎接電動車時代到來，會比我們想像中還快。」冷靜分析電動車最新趨勢的，正是拓連科技（Noodoe）董事長王景弘。

外界提到王景弘，總是想起他擔任宏達電行銷長的那些日子。當時，他一手創立宏達電最神祕的設計單位「Magic Lab」（魔力實驗室），宏達電許多創意新點子，都是從這個單位孕育而生；然而，他卻在2012年離開，成立拓連。

創業初期，王景弘曾推出智慧手錶、VR（虛擬實境）等產品，經過幾次微調，才聚焦發展電動車充電站系統，他形容，「（創業題目）從IoT（物聯網）變成交通，交通變成車聯網，車聯網聚焦成電動車，然後又變成現在的充電站系統，其實有點像是在爬山，每一層都是累積在前面的基礎上。」

外界也許不太了解拓連是一家做什麼的公司，簡單來說，它研發的Noodoe EV OS系統，與充電站的關係，就像Android之於手機廠商、Windows之於電腦；換言之，Noodoe系統就是「電動車充電站的大腦」，透過系統可以讓充電站更方便管理。

收服工業機器人、電力大咖

Noodoe系統2018年推出，就決定進軍美國，搭上電動車熱潮，如今拓連已是工業級機器人廠商ABB、GE的充電站合作夥伴，並獲得美國電力管理公司南加州愛迪生、電源供應商Morgner、BTC Power採用。

「充電管理系統開發需要時間，充電站公司為搶市場先機，就會選擇和拓連這種軟體公司合作。」尤其，拓連插旗美國之前，美國電動車充電站已更迭兩代，王景弘說，「但Noodoe系統是後進者，運用了第三代雲端建置思惟，這也是我們後來居上的原因。」

王景弘認為，拓連能在美國市場勝出，關鍵就在於「沒有包袱」，他也笑稱，公司當時選了一個全球競爭力最凶的市場，「唯有在競爭激烈的環境，才養得出強悍的服務。」

展望未來，王景弘更樂觀表示，「未來每個國家都會缺充電站。」現在正是Noodoe系統搶攻市場的最好機會。

不只美國，拓連也沒忘記台灣、亞洲市場，光是今年3月，就宣布與台灣奧迪合作環台智慧充電網；也聯手股東金庫資本、光陽機車，在東南亞與網路叫車服務業者Grab旗下的GrabWheels展開合作。

王景弘說，「宏達電那一波我們已經走過，我希望5年後，在電動車浪潮下，台灣要有一個品牌再度站上國際舞台。」多年前，他只預計在宏達電待2年就要回美國波士頓，現在卻愛上台灣，長居於此。王景弘感性地說，他想用Noodoe案例證明，「誰說台灣品牌不能站上國際舞台？」

志勇 退役老將瞄準咖啡控 用App就能精準烘豆

走進志勇無限創意位於新北市三重的辦公室中，門口顯眼處放了不少咖啡豆罐，你或許會以為，這家公司有不少手沖咖啡的愛好者，其實它的主要業務，是研發智能咖啡烘豆機，將近5分之2員工來自宏達電，董事長更是Magic Lab前處長譚雲龍。

譚雲龍是宏達電創辦人卓火土、宏達電前執行長周永明在迪吉多電腦（後被康柏電腦併購）工程處的老同事，談起自己與前東家的淵源，譚雲龍輕巧地說，「當時就是我們迪吉多的幾10人一起出來，創立了宏達電。」

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