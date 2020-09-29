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捲入反送中風暴還遭中美英圍剿 這間155年老店這次能平安下莊嗎？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 / 乾隆來】

今年1月1日，香港反送中運動號召數10萬市民上街遊行，高喊「5大訴求、缺一不可」，幾位遊行群眾衝入滙豐銀行總行大廈，對駐守總行門口長達85年的銅獅眼睛噴灑紅漆，獅身畫上大大的「紅」字，全身貼滿黃紙符咒；到了傍晚，抗爭群眾拿著易燃液體澆在獅子身上，點燃打火機，火烤滙豐獅。

不論您相不相信風水，總之，鎮店之寶的銅獅遭到紅漆與火烤後，滙豐就陷入創設155年來，最悲慘的厄運。

滙豐從1865年成立至今，經歷過無數次的景氣浮沉，挺過無數次的金融風暴，經歷兩次世界大戰，總統、軍閥、獨裁者在滙豐銅獅的眼下流轉，還有李嘉誠、郭鶴年等商人從白手平民到世界巨富，滙豐總部從上海到香港、從香港到倫敦，股票在紐約、倫敦、香港上市交易，不論再劇烈的金融風暴、再慘烈的政治變局，滙豐不只都安然無恙，而且更加茁壯，即使二次戰後共產黨將滙豐中國的資產充公，文化大革命的暴民騎上獅背盡情凌辱，照樣在香港彈丸之地發光發熱，穩坐香港第一、亞洲龍頭的金融寶座。

但是滙豐卻在2020年陷入前所未有的經營困境，作為公司運勢總結的股價，年初至9月底已經腰斬，累計跌幅近54％。今年全球金融股表現都不佳，但是滙豐的跌幅超越花旗、摩根大通及絕大多數美國與歐洲龍頭金融股，股價表現敬陪末座。滙豐總市值從1兆2千4百餘億港幣一路縮水，跌到9月25日剩下5754億港幣，蒸發掉6600餘億港幣的市值，相當於新台幣2兆5千億元，比台灣第二大上市公司鴻海市值還高的財富，就此灰飛煙滅。

滙豐控股股價到了9月25日剩下28.2港幣，不僅跌破所有景氣循環的低點，也跌穿所有重大政治事件造成的支撐關卡，回到1995年4月的價位。雖然滙豐市值還是高於回歸當時，不過股價跌回1995年的訊號，似乎在說，從97年香港回歸所創造的「中國紅利」已經歸零。

觸發滙豐控股在9月大跌，主要因素是中國商務部在9月19日公布《不可靠實體清單規定》，《環球時報》等鷹派媒體馬上點名美國的聯邦快遞（FedEx）與滙豐控股是頭號戰犯。在9月19日之前，滙豐控股已經遭遇所有金融機構從未想過的困境，簡單來說，滙豐同時遭到中國、美國及英國政府的霸凌，中美英同時喝令滙豐輸誠，沒有胡蘿蔔，只有刑具伺候，做了155年中美英的橋樑，滙豐卻在2020年面臨封橋斷路的危機。

捲反送中 港人怒燒滙豐獅

滙豐遭到中國政府霸凌的新聞，《環球時報》的指名只是最新的案例，今年7月香港前特首梁振英在臉書發文指名罵滙豐，「在中國收回香港過程中，部分英資做了不少背棄香港的事；回歸後，中國政府寬宏大量，既往不咎，有些還繼續享受特權，滙豐銀行是其一。」用盡威嚇逼迫滙豐表態支持港版《國安法》。

滙豐在香港發鈔銀行的地位，北京政府日夜想要回收，滙豐向北京效忠表態，投注巨資興建樓高405米的北京第二高樓，至今動彈不得；滙豐在中國龐大的資產，每一個旁邊都有人虎視眈眈想要奪走，滙豐為此登高呼應中國國家主席習近平的政策，率先響應開放市場的政策，積極投資中國金融市場，卻沒有獲得相對的信任；另外，中國平安保險在2017年買入7％滙豐股權，一度成為滙豐第一大股東，試圖代表北京政府介入滙豐經營，如今滙豐股價大跌，平安保險慘賠快90億美元。

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