熬35年首次獲視帝 不是「鮮肉」的他52歲拿下金鐘雙冠王！

【文 / 倪采彩】

時間已經是凌晨1點半，日子從周六跨入周日，入秋夜雨，街上只剩汽車在行走，各大電視台的金鐘獎慶功宴卻才要開始。今年的頒獎典禮超時了快1小時，參與典禮的幕前、幕後人員，在超過8小時不停歇的工作狀態下，一到慶功宴現場，全都累癱了。

新科迷你劇集視帝游安順還沒能喘息，反正他臉上也沒什麼倦意，雀躍地神情還竄動在老實的五官間。稍早，他先以《盲人阿清》奪得迷你劇集男配角獎，又以《大吉》拿下迷你劇集視帝，雙料獲獎。這老戲精不僅破了金鐘獎紀錄，更讓出道35年的他，首次獲得視帝殊榮。今晚他像「牛排」，肯定是慶功宴裡的主菜，鎂光燈全都聚焦在他身上。

戲界老兵什麼都能演 靠九宮格分析角色

游安順沒怎麼想過自己能當牛排，在獲得男配角獎時，他上台致詞，稱自己是料理旁的「蒜頭」，他參與演出的電影、戲劇、舞台劇超過上百部，但多半不是以主角的姿態亮相，而是幫主角加色、增添味道的小人物。

他外型平凡，身高不高，沒有「大明星」般耀眼。他自嘲從影多年，最害怕的角色，就是演美男子，「我對女生來說，只是『比較值得被同情的人』，沒有太多帥氣感。」

不過，游安順即使不當主菜牛排，作為「蒜頭」，他也是焦香四溢的最佳調味。今年他的作品一樣多元，在《鏡子森林》裡，他是熱愛新聞的火線新聞採訪主任；在《盲人阿清》，他是充滿恨意的詐騙業務阿國；在《大吉》中，他化身為職位最底層卻得執行死刑的法警；在《做工的人》裡，他又是樂觀憨厚的工人「昌哥」。

人生百態滋味多，形形色色的人物身影全入了味。「表演的精髓跟吃東西一樣，吃了什麼東西，經過胃腸吸收，到時候一定會拉出來。」游安順這套「吃什麼、拉什麼」的邏輯看似簡單，背後的功夫卻不少。

他曾經一天拍3組戲，時常得在不同角色間快速切換，他說，「演員在最緊湊、時間愈逼緊的時候，愈容易激發表演的潛力。」他鮮少把自己放得鬆懈，多半處在緊繃狀態，並且習慣為每個角色畫「九宮格」，一一分析角色的性格、星座、血型與習慣，多年來他一直運用這套方式準備角色，「演員吃進多少東西，排出來的排泄物就是你的吸收。」

沒低谷哪來高峰 重返小螢幕摘視帝

只不過游安順從沒想過，在52歲時會成為金鐘獎的主角，「讓我回想到民國73年，侯孝賢找我拍《童年往事》時那樣的受寵若驚。」他在台上激動地滿臉潮紅、爆青筋，吸氣都有點困難。上台領獎時，一度忍住了眼淚，最終還是潰堤，他說：「這個男主角獎，我真的沒準備，真的是太意想不到了。」

游安順的演藝事業起步得很早，念華岡藝校國劇科時，擔任武丑、武生常在台上翻筋斗，當時覺得在學校學得不夠多，看到蘭陵劇坊招募演員，以為能藉此磨練翻筋斗技能而報考。「考上後，才發現蘭陵教的是戲劇。」誤打誤撞學了許多肢體課程，卻也打下表演基礎。

當時還是劇照師的陳懷恩（後成為導演），為了追求與游安順同期進去的楊麗音，時常到劇場拍照，在拍楊麗音之餘，也把17歲年輕氣盛的游安順拍了下來，並推薦給導演侯孝賢，意外成為《童年往事》的男主角。

「那時候根本不知道侯孝賢是誰。」但游安順卻因此一炮而紅，搭著台灣新浪潮電影的起飛，他成為楊德昌、柯一正、萬仁電影裡的要角。

游安順現在看來忠厚謙沖，但他嘆了口氣，他清楚年輕的自己也曾荒唐過。

或許成名來得太早，1987年他拍萬仁執導的電影《惜別海岸》，因為不理解導演指令，一直無法演出泛淚但不掉淚的戲，最後萬仁要人拿煙在他眼前燻。游安順說，「演員被人家這樣對待，有點委屈。」當時他向記者說：「不敢再跟萬仁合作。」隔天新聞標題成了「游安順揚言不跟萬仁合作」。「夭壽，我被侯孝賢罵死了。」從此有了誤解，至今沒再合作過。

「年輕的時候曾經迷失過，也曾有過大頭症。」有一段時間在華視拍戲收工後，游安順就與朋友吃飯、喝酒到天亮，之後直接到片場睡，等著工作人員叫他起床拍戲，「那個過程很荒謬。」

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