被逼得大開資金水喉！全球央行狂放錢救經濟 老謝：疫情正悄悄改變世界

【文．謝金河】

從元月23日武漢封城迄今，全球籠罩在肺炎疫情已足足超過8個月，全球累積確診病例高達3311萬人，死亡人數達百萬人，這應該是1918年西班牙流感以來，全球最大規模的一場瘟疫，這個疫情也正悄悄改變世界。

首先是全球卯足全力研發疫苗，到今天為止，還沒有看到真正有效的曙光，可以看出這次傳染源的病毒絕非尋常。我們原先都以為幾個月內疫情就會得到控制，國境出入往來很快就會恢復正常，但若以香港機場8月進出旅客只有3.58萬人次，比去年同期減少98.8%來看，這個疫情恐怕會比大家預期的還久，想要出國旅遊的民眾可能還要再忍耐。

二是疫情加大世界的分裂，尤其是美中關係因疫情加速惡化，甚至連英國也和中國翻臉，英國首相強生對中國態度轉為強硬，特別在香港問題上，英國站回五眼聯盟的核心。而疫苗也使美國民眾對中國的好感度下降，這也使得兩黨總統候選人都必須對中國擺出強硬。

三是疫情源自中國，但中國確診病例才剛剛突破9萬，美國已突破700萬，死亡超過20萬，全球確診病例超過百萬人的有4個國家，包括印度，巴西，及俄羅斯。中南美洲的哥倫比亞，秘魯向百萬挺進，亞洲是印度居冠，菲律賓，印尼也很嚴重，新加坡確診病例57665，比想像中可怕，香港也有5058人確診，表現最優秀的澳門一直都在46，台灣的511也算可圈可點了。這次在疫情中，大家也意外發現女性領導人在防疫上比男性領導人優秀。

四是疫情逼得全球央行大開資金水喉，拼命放錢救經濟，在利率低到不能再低的情況下，全球股市成為活絡經濟的解藥，股市會在大家半信半疑中一直往前走。這讓我想到1985年台股從636起漲不久，邱永漢先生當著我的面說：股市與房市會無視經濟好壞繼續漲升，現在的情境好像又重現！

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