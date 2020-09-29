快訊

街口託付寶爭議鬧大 執行長胡亦嘉遭金管會解職

準備對中開戰？ 美空軍秀「死神」臂章

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濫用醫療...醫院淪為「托老院」 醫呼籲：健保必須漲

聯合新聞網 / 今周刊
醫院排隊領藥的民眾。示意圖／shutterstock
醫院排隊領藥的民眾。示意圖／shutterstock

【文．張家麒】

台灣醫療體系完善，健保制度更堪稱世界第一，但是制度的方便和美意，卻造成部分民眾濫用醫療資源的結果，使第一線醫護人員備感困擾。

對此，醫師蘇一峰在臉書發文，呼籲政府必需調漲建保費，他舉實際案例指出，有名病患已經康復可以出院，但家屬卻不願意，理由竟是「中秋節市場生意好，沒空帶媽媽回去」，導致醫院淪為「托老院」。

蘇一峰指出，該名個案是位失智的老婦人，因肺炎住院一個月，病情已穩定，也能夠出院了，但老婦人的兒子卻表示，「希望我媽能延後一周出院」；蘇一峰直言，「健保全民這樣用，當然會破產，要漲保費!」

蘇一峰說，每次醫療人員要把「不必要住院」的病人請回家，或轉為「自費住院」時，民眾只要一通電話向健保署反應，就可得到「住院都有健保給付，不能轉自費」的回應；甚至常有議員、民代來關說，或投訴院長、市府信箱施壓；蘇一峰無奈說道，「我也想當好人，憑什麼官員當好人，醫護當壞人！」

蘇一峰怒批，健保署這麼多年來忙著討好少數族群，花錢帶媒體風向，忽視改革需求，花大量時間搞偏袒少數人的自費醫材。

「討好少數不肯請幫傭的人，搞全責照護，結果全民漲價！當我們這些繳高額保費又不使用的國民是塑膠嗎？當我們老了豈不是面對一場騙局？」蘇一峰說道。

蘇一峰認為，健保制度就是坑殺中產受薪階級，不但制度大有問題，還不敢用法規制止浪費醫療資源的人，當健保遭濫用，如何不漲價？

「這些道理難道健保機關不知道？不！首長官員他們都知道，只是他們眼裡只有選票而已。」蘇一峰表示，再不幫受害醫護發聲，一直悶不吭聲，只會被當成好欺負。

延伸閱讀》

「主動脈剝離」致死率高？ 醫曝「這三病」才是劊子手：在台灣殺掉的人多得多了

陸配YouTuber來台...自費生產曝「這些好處」 大讚台灣醫療No.1

主動脈剝離9成都是高血壓害的！6個「保命之道」記下來

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

除共產黨已無競爭對手！ 解密為何國泰金、中信金、潤泰都投資這「螞蟻」

人類史上規模最巨大的初次股票上市案（IPO）即將橫空出世，它是中國支付寶的母體企業——螞蟻金服（今年6月改名為螞蟻科技集團）。

捲入反送中風暴還遭中美英圍剿 這間155年老店這次能平安下莊嗎？

滙豐在今年陷入前所未有的經營困境，儘管全球金融股都表現不佳，其股價卻摔得比絕大多數歐美龍頭金融股還慘。滙豐未來的命運會怎麼走？

被逼得大開資金水喉！全球央行狂放錢救經濟 老謝：疫情正悄悄改變世界

從元月23日武漢封城迄今，全球籠罩在肺炎疫情已足足超過8個月，全球累積確診病例高達3311萬人，死亡人數達百萬人，這應該是1918年西班牙流感以來，全球最大規模的一場瘟疫，這個疫情也正悄悄改變世界。

濫用醫療...醫院淪為「托老院」 醫呼籲：健保必須漲

台灣醫療體系完善，健保制度更堪稱世界第一，但是制度的方便和美意，卻造成部分民眾濫用醫療資源的結果，使第一線醫護人員備感困擾。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

健保財源為何連年虧損？3面向解析問題癥結 調漲保費是唯一解方嗎

配合台灣人口結構變化所帶來的醫療需求，健保總額有一定的成長率，醫料費用勢必越來越高，在收入、支出不變的狀況下，每年支出平均比收入高出8 %左右，也讓健保財務開始收支不平衡。健保財源為何連年虧損？又該如何解決？

台灣50只排第7！零股族最愛買哪些個股 盤中零股交易關鍵3問答

過去金管會曾示警：「年輕人不買股票是國安危機」，為了解決這項國安危機，讓口袋不深的年輕人也能透過投資來累積財富，證交所將於10月26日推行「盤中零股交易」，希望能讓更多投資人，也有機會搭上高價股的成長行情。

大學畢業即年薪百萬！ 這「高級黑手」工作太夯 需通英文、跟老外共事

總統蔡英文上任後推動離岸風電政策，不僅可望使台灣成為亞洲離岸風電產業重鎮，更有望在未來六年創造2萬個工作機會，其中不少是台灣前所未見的全新工作種類，例如需要獲得國際認證資格的高階焊工，以及要搭船出海「上班」的海上風機維護工程師等。

全球股市回跌投資人快逃？專家傳授16字操作心法 看好這3國股市

受美國科技股拖累，美股與台股近日快速回跌，讓許多投資人驚呼：「要崩了，快逃！」展望第四季的投資市場，到底要逃還是應該沉住氣？專家給出16字操作心法：「逢高部分獲利了結，待回檔再分批加碼」。

中小學營養午餐只吃國產豬 不想美豬入校園得先解決這「3大問題」

自明年元旦起，含萊克多巴胺豬肉，將開放進口；對此，教育部日前宣布，各級學校營養午餐、供應膳食，一律使用具國產追溯標章的優質豬肉、牛肉食材，甚至強調會訂出罰則，確保師生吃到的是國產肉品，但進一步觀察可發現，想「阻擋美豬進入校園」，仍有3大問題待解。

熱門新聞

神明也點頭讓位 台積電睽違十年重回竹科 想再擴張恐無「餘地」

被逼得大開資金水喉！全球央行狂放錢救經濟 老謝：疫情正悄悄改變世界

濫用醫療...醫院淪為「托老院」 醫呼籲：健保必須漲

除共產黨已無競爭對手！ 解密為何國泰金、中信金、潤泰都投資這「螞蟻」

捲入反送中風暴還遭中美英圍剿 這間155年老店這次能平安下莊嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。