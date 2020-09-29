濫用醫療...醫院淪為「托老院」 醫呼籲：健保必須漲

【文．張家麒】

台灣醫療體系完善，健保制度更堪稱世界第一，但是制度的方便和美意，卻造成部分民眾濫用醫療資源的結果，使第一線醫護人員備感困擾。

對此，醫師蘇一峰在臉書發文，呼籲政府必需調漲建保費，他舉實際案例指出，有名病患已經康復可以出院，但家屬卻不願意，理由竟是「中秋節市場生意好，沒空帶媽媽回去」，導致醫院淪為「托老院」。

蘇一峰指出，該名個案是位失智的老婦人，因肺炎住院一個月，病情已穩定，也能夠出院了，但老婦人的兒子卻表示，「希望我媽能延後一周出院」；蘇一峰直言，「健保全民這樣用，當然會破產，要漲保費!」

蘇一峰說，每次醫療人員要把「不必要住院」的病人請回家，或轉為「自費住院」時，民眾只要一通電話向健保署反應，就可得到「住院都有健保給付，不能轉自費」的回應；甚至常有議員、民代來關說，或投訴院長、市府信箱施壓；蘇一峰無奈說道，「我也想當好人，憑什麼官員當好人，醫護當壞人！」

蘇一峰怒批，健保署這麼多年來忙著討好少數族群，花錢帶媒體風向，忽視改革需求，花大量時間搞偏袒少數人的自費醫材。

「討好少數不肯請幫傭的人，搞全責照護，結果全民漲價！當我們這些繳高額保費又不使用的國民是塑膠嗎？當我們老了豈不是面對一場騙局？」蘇一峰說道。

蘇一峰認為，健保制度就是坑殺中產受薪階級，不但制度大有問題，還不敢用法規制止浪費醫療資源的人，當健保遭濫用，如何不漲價？

「這些道理難道健保機關不知道？不！首長官員他們都知道，只是他們眼裡只有選票而已。」蘇一峰表示，再不幫受害醫護發聲，一直悶不吭聲，只會被當成好欺負。

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