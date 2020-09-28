快訊

西南空域成兵家必爭之地？ 談共軍擾台的軍事動機

【專題】新世代教育轉捩點 108課綱學生Yes or No？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣50只排第7！零股族最愛買哪些個股 盤中零股交易關鍵3問答

聯合新聞網 / 今周刊
攝影：今周刊資料庫
攝影：今周刊資料庫

【文．林韋伶】

過去金管會曾示警：「年輕人不買股票是國安危機」，為了解決這項國安危機，讓口袋不深的年輕人也能透過投資來累積財富，證交所將於10月26日推行「盤中零股交易」，希望能讓更多投資人，也有機會搭上高價股的成長行情。

問題一、為什麼推盤中零股交易？

首先，台股一直都有買賣零股（一張股票1000股，不足一張的為零股）的機制，只是過往零股交易的時間僅限於「盤後」，讓不少投資人抱怨買零股想成交還得靠運氣。現在，為了讓投資人能更方便參與台股，且滿足投資人在普通交易時段買賣零股的需求，證交所修訂上市股票零股交易辦法，讓投資人可自10月26日起，於普通交易時段買賣零股，至於既有的盤後零股交易並沒有因此廢除，投資人還是可依現行機制維持運作。

此外，自10月26日起，投資人從開盤（早上9點）起到收盤（13點30分）都可委託買賣零股，在盤後（13點40分~14點30分）也可委託買賣零股。至於在競價方式的部分，盤後零股交易維持僅於14點30分集合競價撮合一次的方式，以價格為成交的優先順序，遇到同價格的情況，則以電腦隨機排序；盤中零股交易則是自上午9點10分起進行第一次撮合，之後每3分鐘，同樣以價格優先原則進行集合競價，同價時再以委託時間先後做為成交優先順序標準。

證交所指出，增加盤中交易時段，能讓買賣零股成交的機會增加，且因為盤中交易門檻降低，可望帶動年輕小資族群投資股市的意願，不但能減緩台股高齡化的現象，同時也可達到普惠金融。

問題二、哪些個股是熱門零股交易標的？

如果以近三個交易日的零股成交金額排名來看，以台股權王台積電（2330）最受零股族喜愛，近三日零股成交總額突破2億元，不但遠高於排行第二名股王大立光（3008）的6606.3萬元，且在近兩個月內僅有6日不在排行第一名的位置。其它同樣受零股族喜愛的個股或ETF，還有聯發科（2454）、鴻海（2317）、統一超（2912）、豐泰（9910）、台灣50（0050）、國巨（2327）、玉山金（2884）、日友（8341）。

其中，以排名前三名的個股來看，昨（25）日收盤價分別為台積電424元、大立光3355元，以及聯發科585元，也就是說，投資人要買一張台積電、大立光或聯發科，就要花42.4萬、335萬以及58.5萬元，若以2018年主計處公布的勞工薪資中位數，平均每月約4.1萬元來計算，勞工得不吃不喝一年左右才買得起台積電與聯發科股票，想擁有一張大立光股票，更要不吃不喝7年。

也許有人會想：「買不起高價股，大不了就買低價的雞蛋水餃股。」然而，永豐金證券董事長朱士廷分析，近年來台股一直有高價股走勢偏強的情況，若投資人因為買不起，就無緣參與高價股行情，其實很可惜，開放盤中零股交易，的確能提高小資族搭上高價股成長力道的機率。

問題三、買賣零股手續費怎麼算？

事實上，不管買賣整張股票或是不到一張的零股股票，都必須在賣出股票時繳交0.3%的交易稅給稽徵機關，買跟賣股則必須繳0.1425%的手續費給券商。其中，在手續費的部分，因為各家券商競爭激烈，可能依照客戶交易量大小而給予折扣優惠，投資人可自己向往來券商爭取更好的條件。

此外，還需要特別注意的是，許多券商在收取手續費時有最低金額20元的限制，如果以完全沒有手續費折扣的條件來計算，零股交易單筆成交金額要超過1萬4035元才划算。

以買進一股台積電股票來說，儘管只要424元，但以最低門檻20元的手續費來計算，等於投資人在手續費的部分被收取約4.72%的比例，遠高於牌告價0.1425%。成本墊高也是影響投資人獲利表現的一大因素，在投入買零股之前還是得精打細算一番。

延伸閱讀》

這檔ETF竟8年下跌99.88％！孫慶龍：ETF分3種，買到這種恐「屍骨無存」

抽中藏壽司股票現賺逾十萬！若抱緊不賣還會繼續賺？來看看財報和分析師怎麼說

新低利時代，債券扮演關鍵角色

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

健保財源為何連年虧損？3面向解析問題癥結 調漲保費是唯一解方嗎

配合台灣人口結構變化所帶來的醫療需求，健保總額有一定的成長率，醫料費用勢必越來越高，在收入、支出不變的狀況下，每年支出平均比收入高出8 %左右，也讓健保財務開始收支不平衡。健保財源為何連年虧損？又該如何解決？

台灣50只排第7！零股族最愛買哪些個股 盤中零股交易關鍵3問答

過去金管會曾示警：「年輕人不買股票是國安危機」，為了解決這項國安危機，讓口袋不深的年輕人也能透過投資來累積財富，證交所將於10月26日推行「盤中零股交易」，希望能讓更多投資人，也有機會搭上高價股的成長行情。

大學畢業即年薪百萬！ 這「高級黑手」工作太夯 需通英文、跟老外共事

總統蔡英文上任後推動離岸風電政策，不僅可望使台灣成為亞洲離岸風電產業重鎮，更有望在未來六年創造2萬個工作機會，其中不少是台灣前所未見的全新工作種類，例如需要獲得國際認證資格的高階焊工，以及要搭船出海「上班」的海上風機維護工程師等。

全球股市回跌投資人快逃？專家傳授16字操作心法 看好這3國股市

受美國科技股拖累，美股與台股近日快速回跌，讓許多投資人驚呼：「要崩了，快逃！」展望第四季的投資市場，到底要逃還是應該沉住氣？專家給出16字操作心法：「逢高部分獲利了結，待回檔再分批加碼」。

中小學營養午餐只吃國產豬 不想美豬入校園得先解決這「3大問題」

自明年元旦起，含萊克多巴胺豬肉，將開放進口；對此，教育部日前宣布，各級學校營養午餐、供應膳食，一律使用具國產追溯標章的優質豬肉、牛肉食材，甚至強調會訂出罰則，確保師生吃到的是國產肉品，但進一步觀察可發現，想「阻擋美豬進入校園」，仍有3大問題待解。

護國神積今年抗疫最大心得？ 劉德音開示：台灣一定要做「這件事」

以台積電（2330）為首的台灣科技業，在美中科技戰之中成為雙方拉攏的對象，而且美方原本出於政治及經濟考量而發動的科技戰，今年在新冠肺炎（COVID-19）疫情的推波助瀾下加速升溫，讓部分國人感嘆「兩大之間難為小」。

熱錢下的房市新狂潮！直擊全台廠區搶人下的搶房實錄

近年國內在少子化等趨勢下，即使是人口相對稠密的都會區，學校能不減班、不併校已屬不錯；但在南台灣的一處臨海小村，居然還能有全新的中學、國小成立，背後如果沒有十足的人口移入強大動力，是不可能達成的。

這位「女股神」顛覆股神巴菲特神主牌 在5個月內讓旗下基金淨值翻倍

靠著重押特斯拉大賺，凱薩琳．伍德的投資清單，頓時成為投資人爭相研究的發財祕笈，強大的威力甚至可能摧毀「價值投資」的神主牌。

LINE TAXI力搏Uber！它如何搶進計程車市場、用戶數破百萬？

繼Uber之後，LINE TAXI也在今年7月，推出了免裝表計程車服務，雙方同樣擁有外商血統、積極搶進免裝表計程車，未來，這個市場究竟鹿死誰手？

替4億虧損止血！這對兄弟讓96年老玻璃廠從中國紅回台灣訂單滿到明年

96年來，華夏玻璃歷代接班人不斷嘗試新事物，從紅海中挖掘新藍海，坐穩台灣日用玻璃第一大廠寶座。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

熱門新聞

一塊豬肉的追蹤之旅：從拍賣到屠宰 台灣落後國際20年？

台灣50只排第7！零股族最愛買哪些個股 盤中零股交易關鍵3問答

健保財源為何連年虧損？3面向解析問題癥結 調漲保費是唯一解方嗎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。