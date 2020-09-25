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大學畢業即年薪百萬！ 這「高級黑手」工作太夯 需通英文、跟老外共事

聯合新聞網 / 今周刊
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【撰文 劉煥彥】

總統蔡英文上任後推動離岸風電政策，不僅可望使台灣成為亞洲離岸風電產業重鎮，更有望在未來六年創造2萬個工作機會，其中不少是台灣前所未見的全新工作種類，例如需要獲得國際認證資格的高階焊工，以及要搭船出海「上班」的海上風機維護工程師等。

以高階焊工為例，隨著未來五年台灣離岸風場進入密集建設期，市場需求急增，但由於養成需要3～4年、培養成本不低、需求又大，薪資自然水漲船高，一投入職場就可達年薪百萬。

但國內風電業界人士指出，不僅是焊工等「高級黑手」，整個離岸風電產業需要各類白領及工程人才，惟現階段台灣相關人才嚴重供不應求，「連養一個海上風電場的本土人才都不夠」，恐成政府力拼離岸風電產業本土化時，無法忽視的挑戰。

▲2020新能源國際論壇，左起為經濟部工業局金屬機電組長林華宇、中興工程顧問社資深研究員冀樹勇、高雄科大校長楊慶煜、台船管理部經理李燕強，以及台灣海洋重工董事長柯宗廷。
▲2020新能源國際論壇，左起為經濟部工業局金屬機電組長林華宇、中興工程顧問社資深研究員冀樹勇、高雄科大校長楊慶煜、台船管理部經理李燕強，以及台灣海洋重工董事長柯宗廷。

經濟部推動台灣再生能源到2025年佔比要達20%，其中離岸風電裝置容量目標是5.7GW，預期將帶來上兆元台幣投資，且隨著經濟部推動風電設備國產化，以相關製造業加上20年營運支出，估計將創造1.2兆元台幣產值，並創造約2萬個就業機會。

但隨著海上風電場今年陸續上線，本土人力供給不足的窘境愈來愈明顯。

離岸風電將創造2萬個工作　但本土人才供不應求

在24日舉行的2020新能源國際論壇中，台灣海洋重工董事長柯宗廷指出，離岸風電從前期準備、專案規畫到現場施工等階段就可能長達5~10年，接著風電場營運及維修期約20～25年，其中需要非常多樣的各類人才。

但若觀察過去五年國內已有10所大學及技職學校開設的離岸風電相關課程，「總共畢業才22人，目前在學的也才200多人，這樣的人才一個風場都不夠，不要說今年有三個（離岸）風場在建置，2020年有5.5GW的風場要建置」。

柯宗廷表示，與政府過去推動的產業政策相比，離岸風電產業已經有明確的長期政策方向，「相信不會你投入這個產業，就業會有問題」，反而是教育機構應構思開出哪些課程，以及要延攬什麼師資。

▲國內有十家大學院校開設離岸風電相關課程，但人才供給遠遠落後市場需求。
▲國內有十家大學院校開設離岸風電相關課程，但人才供給遠遠落後市場需求。

柯宗廷在座談時也提到，台灣要培養離岸風電的本土人才，一大障礙是需要擺脫長年從事科技製造業的思維，因為離岸風電並非製造業。

他說：「離岸風電需要的人才，包括專案執行、溝通、驗證等，因此對於法規、海洋相關知識就會更重要，而且這一行比較是扁平式組織，因此你與其他部門的溝通能力要強。」

「第二，目前離岸風電比較成熟的是歐洲，台灣學生投入這一行的思辨能力就變得重要，不像以前老師教我們的東西，只要聽就好，而是在工作環境裡，提出自己想法（跟歐洲同事或廠商）做專業上的辯證。」

▲離岸風電場從前期規劃到最後除役，時間長達30年至35年，甚至達40年。
▲離岸風電場從前期規劃到最後除役，時間長達30年至35年，甚至達40年。

造船業龍頭台灣國際造船（2208）管理處經理李燕強則以負責離案風機施工的子公司台船環海（CDWE）的人才需求為例，一艘風機安裝船（TIV）需要54人，扣掉船員及廚師還需要八種性質各異的專業人才，「（為了訓練人才）台船把他們派到歐洲隨船工作，希望透過實習取得證照、累積經驗，大概需要三年才能獨立操作」。

李燕強也指出，目前國內風電人才培訓不易，特別是高階人才。

他說：「現在迫切需要6G電焊（專業要求度最高的電焊等級）人力，我如果派十位已經有甲級證照的電焊去培訓，大概有三人無法通過第一次（ISO）證照考試，就算拿到證照去現場，大概又有三成不適任。」

▲國內有十家大學院校開設離岸風電相關課程，但人才供給遠遠落後市場需求。
▲國內有十家大學院校開設離岸風電相關課程，但人才供給遠遠落後市場需求。

離岸風場開發太密集　恐出現同業挖角

其次，國內大部分離岸風場都要在2025年前上線，風場開發太密集、本土人才又不足，因此很容易出現同業挖角，這些都是國內發展本土風電人才的隱憂。

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