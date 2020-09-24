中小學營養午餐只吃國產豬 不想美豬入校園得先解決這「3大問題」

【文．蕭婷方】

自明年元旦起，含萊克多巴胺豬肉，將開放進口；對此，教育部日前宣布，各級學校營養午餐、供應膳食，一律使用具國產追溯標章的優質豬肉、牛肉食材，甚至強調會訂出罰則，確保師生吃到的是國產肉品，但進一步觀察可發現，想「阻擋美豬進入校園」，仍有3大問題待解。

現行食品產業高度分工，一項食品生產，往往經過數十道程序、需要原料五花八門。舉例來說，加工肉品經過裹粉、裹漿油炸等多道工序後，其實很難判斷肉品來源，而在成本考量下，不少團膳業者會把貢丸、炸排骨、獅子頭等再加工製品放入營養午餐菜色。

面對加工食品安全的高度不確定性，不少學校家長會憂學童未來誤食非國產肉品，紛紛召開臨時會明文規範學校膳食要使用國內豬肉，有的更直接禁用香腸、貢丸等豬肉加工品。宮保王食品有限公司副總經理高嘉鴻接受電訪時語氣顯得十分急促，表示自己正在趕往校園修改營養午餐食用準則的路上，本週至少要連趕五場。

面對爭議，農委會主委陳吉仲近期頻頻下鄉說明開放美豬後的溯源管理機制。衛福部近期多次強調，會強化溯源制度、日前也頒訂「豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」，未來販售肉豬絞肉加工製品，都要標示肉源國。部分地方政府也祭出加強防範措施，如北市府就要求團膳業者簽訂切結書，若有使用豬肉加工品，需「自行」查察上游廠商原料來源，為自家膳食原料掛保證。

業者只能仰賴「標示」避美豬

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信無奈表示，進口肉價格相對便宜，進入加工市場的機率較高，業者誤用進口豬肉的風險也相對較高。而且，目前政府食品稽查與溯源資訊揭露不完整，團膳業者僅能掌握上一手加工廠的資訊，肉品來源上游製造者說得算，「團膳業者也只能看包裝上的產品標示，其實跟菜籃族一樣沒保障」。

宮保王食品有限公司副總經理高嘉鴻更直言，地方政府食安把關手段形同把壓力轉嫁到業者身上，認為中央政府應建立源頭管理機制，落實加工業者載明食品原料出處。台灣雖然有ＣＡＳ認證系統保證豬肉產地來源，但因成本相對較高，營養午餐費若不調整，業者壓力其實很大。有些較有能力的大型團膳業者，會在菜色出餐前採檢藥物殘留。不過，高嘉鴻也直言，加工品經過層層烹調，自主篩檢也很難確實檢驗出是否含萊克多巴安。

一線營養師則私下表示，醃肉排、獅子頭等半成品本來就難掌握，大多學校也沒有設駐校校營養師可以就近監督，業者多用「桶餐」方式將菜送到各學校，一個團膳工廠供餐好幾校、出上萬學童的餐，沒有人每天查察很容易有漏洞。

主管機關：事涉商業行為 資訊難公開

面對各界對加工品原料溯源的疑慮，食藥署簡任技正周珮如強調，依《食品安全衛生管理法》，食品業者依法要保存原材料半成品、成品來源文件，一定規模以上業者也要上食藥署食品追蹤追溯系統申報原料來源供主管機關稽查，食藥署也會提供網路相關資訊予地方政府稽查。但周珮如也說明，事涉商業行為，公部門難以將公開交易資訊給個人，私人之間的交易，還是要靠業者簽訂合約時去把關。

若遇外包裝標示不實，導致下游業者誤用食材，則有官員私下表示，「做生意要誠信是天經地義，不是食安法可以管的，管理機關也有難處，有事還是靠政府稽查才能發現」。

稽查人力、物力不足 非法工廠成問題

面對標示不實疑慮，衛福部表示將加強稽查與食品標示，不過卻面臨經費和人力短缺的現實。據台灣公共衛生促進會統計，台灣食品安全管理預算已由2012年每人34元降低到2019年美人31元，食藥署負責人力近年也減少三成。

台北市為資源豐富的直轄市，食安稽查人力包含行政與稽查共計70人，每年光檢核餐飲業者就要22000件以上，食品標示來源案件也超過60000筆。面對未來更加龐大的稽查量，台北市衛生局食藥科科長陳怡婷無奈說，地方政府食品加工原料稽查難度高，若加工廠進貨憑證標示不實，要交叉比對進貨量與投料來源，中央雖然有食材溯源系統可以查核，但層層上查耗時又耗力，坦言「每一家的生產要靠政府掌握很難」。陳怡婷向中央喊話，食品加工銷售鏈原物料資訊透明是關鍵。

有屠宰業者也指出，地下加工廠政府很難抓，衍生的食安危機將影響消費者對台灣豬的信心。新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說，目前非法加工

廠都靠民眾檢舉，中央、地方會盡量以專案清查漏網之魚。

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