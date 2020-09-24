快訊

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護國神積今年抗疫最大心得？ 劉德音開示：台灣一定要做「這件事」

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊

【文．劉煥彥】

以台積電（2330）為首的台灣科技業，在美中科技戰之中成為雙方拉攏的對象，而且美方原本出於政治及經濟考量而發動的科技戰，今年在新冠肺炎（COVID-19）疫情的推波助瀾下加速升溫，讓部分國人感嘆「兩大之間難為小」。

台積電董事長劉德音23日少見公開評論這個議題，他認為台灣科技業只能力求提升技術能力的水準，而且「要比台灣任何一邊（指中國及美國）」還要高，讓雙方都無法擺脫對台灣技術的依賴。

這個說法似乎接近台積電創辦人張忠謀的立場，去年11月他在台積電員工運動會上曾提到，台積之所以變成地緣政治的兵家必爭之地，就是因為有技術優勢。

張忠謀也認為，企業在混沌世局中要繼續生存，「只有一個公式，就是領導人隨時保持頭腦清醒」，而台積電就是要保持基本價值觀。

劉德音：未來半導體競爭更激烈　成本會更高

劉德音昨天應邀在SEMICON Taiwan 2020（國際半導體展）的大師論壇做專題演講，結束後擔任主持人的日月光（3711）總經理吳田玉提問，今年市場環境大幅改變下，劉德音對於個人或產業的任何層面「是否有任何領悟或心得，可以跟大家分享？」

劉德音打趣道，「這個議題要花一個小時來講」，但他認為，40年來全球半導體產業發展的常態，未來將劇烈改變。

他說：「40年來半導體發展是沒有國界的，資訊可以自由交流，在台灣、歐洲及美國的朋友都沒有不同，大家都很親近，但未來氣氛可能改變。」

「資訊交流可能不再那麼自由，我們可能得準備好，競爭會更激烈，生產成本或開發成本會更高。」

兩大國爭霸 「台灣只能力求向上升級」

劉德音說明，台灣必須在技術水準上再上一層樓，因為太平洋的兩邊（中國及美國）都建立自給自足的供應鏈、都想自力生產。

「這樣台灣怎麼辦？只能讓自己的技術能力向上升級，這樣他們在縮小供應鏈時，發現我沒有（這樣的）技術，還是得回頭來找台灣設備製造商或供應鏈，來提供解決方案。大家可以好好運用台灣工程師的頭腦，來提升技術水準。」

台經院：美國可能加碼拉攏台灣半導體業

美中科技戰極可能成為11月美國總統大選的議題之一，台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真近期接受香港南華早報訪問時提到，華府可能祭出更多利多，吸引台灣半導體業者在美國設廠，並鼓勵友邦別讓中國取得更多半導體技術。

劉佩真說：「當前兩岸關係不佳，台美關係愈來愈緊密，所以美國會拿出對台灣半導體業者更友善的政策，有些美商也會投資台灣。美國是全世界最大的半導體供應國，台灣是第二大，兩大強國合作自然有其好處。」

台積電佈局全台　北中南各佔1/3

另外，劉德音昨天在SEMICON大師論壇登場前對現場媒體表示，台積電將深耕台灣，佈局上原則希望北、中、南各佔1/3。為了達到這樣的平衡，台積電規畫在2奈米產線落腳新竹二期，若空間不足台中廠區還有擴張彈性，「再下一步北部的可能性居多」，因為希望工程師能安家立業。

至於近期炒熱的高雄設廠議題，劉德音表示不排除，「但不是馬上要去」。

延伸閱讀》

台中東海商圈氣爆釀4死　消防局：若遇氣爆切記「保命4招」

為何會「主動脈剝離」？ 醫親自手繪圖詳解：「4主因」導致...一發生就急性致死的殺手

新低利時代，債券扮演關鍵角色

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

中小學營養午餐只吃國產豬 不想美豬入校園得先解決這「3大問題」

自明年元旦起，含萊克多巴胺豬肉，將開放進口；對此，教育部日前宣布，各級學校營養午餐、供應膳食，一律使用具國產追溯標章的優質豬肉、牛肉食材，甚至強調會訂出罰則，確保師生吃到的是國產肉品，但進一步觀察可發現，想「阻擋美豬進入校園」，仍有3大問題待解。

護國神積今年抗疫最大心得？ 劉德音開示：台灣一定要做「這件事」

以台積電（2330）為首的台灣科技業，在美中科技戰之中成為雙方拉攏的對象，而且美方原本出於政治及經濟考量而發動的科技戰，今年在新冠肺炎（COVID-19）疫情的推波助瀾下加速升溫，讓部分國人感嘆「兩大之間難為小」。

熱錢下的房市新狂潮！直擊全台廠區搶人下的搶房實錄

近年國內在少子化等趨勢下，即使是人口相對稠密的都會區，學校能不減班、不併校已屬不錯；但在南台灣的一處臨海小村，居然還能有全新的中學、國小成立，背後如果沒有十足的人口移入強大動力，是不可能達成的。

這位「女股神」顛覆股神巴菲特神主牌 在5個月內讓旗下基金淨值翻倍

靠著重押特斯拉大賺，凱薩琳．伍德的投資清單，頓時成為投資人爭相研究的發財祕笈，強大的威力甚至可能摧毀「價值投資」的神主牌。

LINE TAXI力搏Uber！它如何搶進計程車市場、用戶數破百萬？

繼Uber之後，LINE TAXI也在今年7月，推出了免裝表計程車服務，雙方同樣擁有外商血統、積極搶進免裝表計程車，未來，這個市場究竟鹿死誰手？

替4億虧損止血！這對兄弟讓96年老玻璃廠從中國紅回台灣訂單滿到明年

96年來，華夏玻璃歷代接班人不斷嘗試新事物，從紅海中挖掘新藍海，坐穩台灣日用玻璃第一大廠寶座。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

美股連3周收黑！將上演近18年最慘9月？跌破「這條線」恐引發更多拋售

截至上周五（18日），美股3大指數，已連續3周收黑，且昨（21）日跌勢未歇，道瓊工業指數收跌逾500點，標普500、那斯達克指數，也都下挫；雖然就過去經驗來看，9月美股表現，通常較不理想，但外媒研判，本月的跌幅，恐使美股寫下近18年「最慘9月」紀錄。

新台幣好強！壽險業匯兌成本衝1789億 「這產業」狂歡時光也將結束

新台幣兌美元連續兩天在盤中出現28字頭，對部分受匯率波動影響較大的壽險業、出口產業來說，是一大壓力。

新台幣兌美元現28字頭該買嗎？專家：「這樣」買美元勝率逼近百分百

新台幣持續走強，21日盤中一度創下7年半新高，觸及28.935元兌1美元價位，大漲2.17角；不過收盤前半小時美元價格急拉，最終新台幣兌美元仍守在29元以上，以29.158元作收。

熱門新聞

護國神積今年抗疫最大心得？ 劉德音開示：台灣一定要做「這件事」

中小學營養午餐只吃國產豬 不想美豬入校園得先解決這「3大問題」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。