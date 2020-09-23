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LINE TAXI力搏Uber！它如何搶進計程車市場、用戶數破百萬？

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文 / 馬瑞璿】

繼Uber之後，LINE TAXI也在今年7月，推出了免裝表計程車服務，雙方同樣擁有外商血統、積極搶進免裝表計程車，未來，這個市場究竟鹿死誰手？

今年7月，LINE TAXI推出免裝表叫車平台後，讓獨占免裝表市場的Uber多了一家新對手！LINE TAXI來勢洶洶，上線第一個月就招募了2百位免裝表計程車司機，積極追逐正在轉型陣痛期的Uber，這場商戰，一觸即發。

「免裝表計程車」究竟是什麼？簡單來說，台灣計程車可以分成兩大類，一類是傳統計程車，另外一類則是多元計程車，其中，多元計程車又可再細分為兩種，一種是裝上計費表的車輛，另外一種則無須裝表，只要透過App叫車，系統會自動計算車資。

免裝表計程車的費率、計費方式與現行計程車差異不大，但它之所以受司機、乘客歡迎，主要是乘客上車前就能知道車資，下車時也不用急忙掏錢、計程車司機也不用等候收錢，對雙方都便利。

「汽車加裝計程車表，會改變車輛本身的電路。」LINE TAXI執行長陳泰成娓娓道來，原來計程車裝計費表並不是一件易事，汽車走向智慧電子化，若非專業安裝計程車表，可能會對汽車電路造成影響、危害行車安全，尤其，特別的車種，例如電動車安裝計程表就須特別留意，還可能影響保固，如果免裝表計程成為主流，未來，特斯拉這類新型態智慧電動車加入計程車行列，也不是難事。

前身為Taxi Go 獲LINE奧援　催生台灣原生種叫車平台

回憶設計這套系統時的辛苦，陳泰成說：「系統計費必須與正常路上跳表算法一樣，只要有問題，我們就得要調整系統算法。」花了半年時間跑路測，LINE TAXI終於順利推出這套系統，他很開心地表示，除了Uber，「台灣本土開發這個系統的，只有我們。」

LINE TAXI前身是本土計程車隊Taxi Go，去年LINE入股成為Taxi Go最大股東後，更名為LINE TAXI，靠著LINE廣大用戶數基礎，LINE TAXI用戶數也從去年47萬戶，成長至今年9月的百萬戶以上，趟次也較去年同期成長3.6倍，車隊亦成長來到6千5百輛，節節進逼Uber。

除了有LINE這個富爸爸之外，陳泰成認為：「LINE TAXI能有這麼好的成長，歸功於行動支付。」正因為計程車與行動支付互相結合，節省乘客付款下車時間，優惠也是吸引消費者願意使用LINE TAXI的原因之一，陳泰成坦言：「我們希望藉此增加用戶黏著度。」

Uber去年12月初轉型成為多元計程車，經歷了相當長的陣痛期，Uber車輛數從顛峰時期的1.2萬輛銳減至今年初的五千輛，許多用戶因為叫不到車，而紛紛轉用一般計程車，流失了部分客戶。

經過半年多的努力，今年9月，Uber陸續恢復雙北、高雄、彰化等八城市營運，又與皇冠等六車隊合作，車隊數量回升至7千5百輛，也是台灣唯一一個全部採行免裝表的多元化計程車隊。如今，對手LINE TAXI來勢洶洶，Uber如何回防，市場仍在觀察。

難撼動龍頭 又逢疫情　車輛數是擴展關鍵主因

免裝表計程車雖然快速發展，卻很難撼動既有市場的根基，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍直言，很多人都還是習慣路邊攔車，只提供網路叫車的免裝表計程車現階段還是難以與傳統計程車匹敵，「計程車這個產業仍然是大者恆大。」

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