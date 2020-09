這位「女股神」顛覆股神巴菲特神主牌 在5個月內讓旗下基金淨值翻倍

【文 / 乾隆來】

靠著重押特斯拉大賺,凱薩琳.伍德的投資清單,頓時成為投資人爭相研究的發財祕笈,強大的威力甚至可能摧毀「價值投資」的神主牌。

今年4月股市寒風凜凜,《今周刊》推出〈電動車熱浪來了!〉封面專題,其中乾隆來專文探討「馬斯克喊特斯拉市值5000億美元」,特別點名最支持馬斯克的方舟投資(ARK Invest)執行長凱薩琳.伍德(Catherine Wood)。

凱薩琳在今年2月5日公布令人震驚的研究報告,認為特斯拉在2024年預期每股7000美元(去年12月底收盤418.2美元),保守估計1500美元、中位數估算2700美元、樂觀估計更可衝至1萬5000美元。凱薩琳認為,2019年營業額245.8億美元的特斯拉,到了2024年,將成為年營收2千億美元、銷量3百萬輛的霸主。

神準預估特斯拉目標價

凱薩琳年初的研究報告,當時讓一般投資大眾瞠目結舌,如今看來神準!她的「保守估計」每股1500美元在7月初就已突破。特斯拉股價在8月31日一股分拆為五股,分拆前一度來到每股2318.49美元歷史天價,凱薩琳的方舟投資旗艦基金ARKK等主動型指數基金重押特斯拉,短短5個月基金淨值翻倍,她名利雙收,被財經媒體戴上「女股神」的后冠。

「女股神」名號當然需要反覆驗證,而且明顯是衝著「股神巴菲特」而來,挑戰巴菲特,膽識要超強,八字得夠硬。

凱薩琳今年64歲,從1977年就讀南加大經濟系時就擔任資本集團研究員起算,已累積43年投資經驗。她的經歷很簡單、透明,在投資基金Jennison Associates18年,從研究員一直做到首席經濟師、基金經理人;1998年到2001年的千禧年泡沫時期,凱薩琳跳槽對沖基金Tupelo Capital Services。

規模不及波克夏 卻具殺傷力

網路泡沫破滅後,她擔任跨國資產管理公司聯博的投資長12年,2014年自立門戶,高舉「破壞式創新」的旗幟,創設方舟投資。

以管理資產規模來看,凱薩琳的方舟投資與巴菲特的波克夏完全不在同一等級,波克夏股票與現金加總超過5千億美元,而凱薩琳的旗艦ETF基金ARKK,公司官網公布的6月底淨資產是48億美元,即使歷經7、8月特斯拉暴漲,9月18日的基金淨值約85億美元。

方舟投資總共有五支投資主軸不同的主動型ETF、兩支被動型ETF。除了旗艦ARKK,鎖定「未來網路世界」的雲計算、大數據、電商基金ARKW略低於25億美元(以下均為9月18日收盤數值);鎖定「生物科技股」的ARKG淨值約21億美元;以「自動駕駛與機器人」為投資主題的ARKQ,淨值在過去2個月幾乎翻倍,卻只有6億美元;以「金融科技」為投資主軸的ARKF約6億美元;兩支被動型ETF為以3D列印為主軸的PRNT、專注在以色列新創科技公司的IZRL,加總淨值不到1億美元。

換言之,即使押寶1年暴漲8倍的大樂透股特斯拉,方舟投資管理的資產規模仍不到150億美元,這對才成立第7年的資產管理公司來說,是不得了的成就,但要用「規模」來挑戰股神巴菲特地位,凱薩琳還有很長的路要走。

但絕不能因規模而小看方舟投資的殺傷力,凱薩琳最令人矚目的,是將「破壞式創新」、「長期投資」與「上市股票」連結的投資理念。方舟投資官網首頁寫著「我們堅持破壞式創新投資」(We Invest Solely In Disruptive Innovation)、「幫助在上市股票尋找長期收益的投資者」(For investors seeking long-term growth in the public markets)。

過去在破壞式創新的領域,主角是新創公司與私募基金,追求短期倍數增長;但是凱薩琳認為,破壞式創新已經成為人類經濟活動的主軸,像亞馬遜、特斯拉,藉由不斷引進顛覆性的創新商業模型,改變人類經濟架構,因此投資界也必須產生像ARKK這樣的破壞式創新基金,她要顛覆傳統投資哲學,也包括一生謹守「價值投資」的老股神巴菲特。

更多內容,請參閱最新一期《今周刊》(第1240期)

閱讀更多文章,歡迎加入今周刊粉絲團&LINE