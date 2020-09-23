這位「女股神」顛覆股神巴菲特神主牌 在5個月內讓旗下基金淨值翻倍

【文 / 乾隆來】

靠著重押特斯拉大賺，凱薩琳．伍德的投資清單，頓時成為投資人爭相研究的發財祕笈，強大的威力甚至可能摧毀「價值投資」的神主牌。

今年4月股市寒風凜凜，《今周刊》推出〈電動車熱浪來了！〉封面專題，其中乾隆來專文探討「馬斯克喊特斯拉市值5000億美元」，特別點名最支持馬斯克的方舟投資（ARK Invest）執行長凱薩琳．伍德（Catherine Wood）。

凱薩琳在今年2月5日公布令人震驚的研究報告，認為特斯拉在2024年預期每股7000美元（去年12月底收盤418.2美元），保守估計1500美元、中位數估算2700美元、樂觀估計更可衝至1萬5000美元。凱薩琳認為，2019年營業額245.8億美元的特斯拉，到了2024年，將成為年營收2千億美元、銷量3百萬輛的霸主。

神準預估特斯拉目標價

凱薩琳年初的研究報告，當時讓一般投資大眾瞠目結舌，如今看來神準！她的「保守估計」每股1500美元在7月初就已突破。特斯拉股價在8月31日一股分拆為五股，分拆前一度來到每股2318.49美元歷史天價，凱薩琳的方舟投資旗艦基金ARKK等主動型指數基金重押特斯拉，短短5個月基金淨值翻倍，她名利雙收，被財經媒體戴上「女股神」的后冠。

「女股神」名號當然需要反覆驗證，而且明顯是衝著「股神巴菲特」而來，挑戰巴菲特，膽識要超強，八字得夠硬。

凱薩琳今年64歲，從1977年就讀南加大經濟系時就擔任資本集團研究員起算，已累積43年投資經驗。她的經歷很簡單、透明，在投資基金Jennison Associates18年，從研究員一直做到首席經濟師、基金經理人；1998年到2001年的千禧年泡沫時期，凱薩琳跳槽對沖基金Tupelo Capital Services。

規模不及波克夏 卻具殺傷力

網路泡沫破滅後，她擔任跨國資產管理公司聯博的投資長12年，2014年自立門戶，高舉「破壞式創新」的旗幟，創設方舟投資。

以管理資產規模來看，凱薩琳的方舟投資與巴菲特的波克夏完全不在同一等級，波克夏股票與現金加總超過5千億美元，而凱薩琳的旗艦ETF基金ARKK，公司官網公布的6月底淨資產是48億美元，即使歷經7、8月特斯拉暴漲，9月18日的基金淨值約85億美元。

方舟投資總共有五支投資主軸不同的主動型ETF、兩支被動型ETF。除了旗艦ARKK，鎖定「未來網路世界」的雲計算、大數據、電商基金ARKW略低於25億美元（以下均為9月18日收盤數值）；鎖定「生物科技股」的ARKG淨值約21億美元；以「自動駕駛與機器人」為投資主題的ARKQ，淨值在過去2個月幾乎翻倍，卻只有6億美元；以「金融科技」為投資主軸的ARKF約6億美元；兩支被動型ETF為以3D列印為主軸的PRNT、專注在以色列新創科技公司的IZRL，加總淨值不到1億美元。

換言之，即使押寶1年暴漲8倍的大樂透股特斯拉，方舟投資管理的資產規模仍不到150億美元，這對才成立第7年的資產管理公司來說，是不得了的成就，但要用「規模」來挑戰股神巴菲特地位，凱薩琳還有很長的路要走。

但絕不能因規模而小看方舟投資的殺傷力，凱薩琳最令人矚目的，是將「破壞式創新」、「長期投資」與「上市股票」連結的投資理念。方舟投資官網首頁寫著「我們堅持破壞式創新投資」（We Invest Solely In Disruptive Innovation）、「幫助在上市股票尋找長期收益的投資者」（For investors seeking long-term growth in the public markets）。

過去在破壞式創新的領域，主角是新創公司與私募基金，追求短期倍數增長；但是凱薩琳認為，破壞式創新已經成為人類經濟活動的主軸，像亞馬遜、特斯拉，藉由不斷引進顛覆性的創新商業模型，改變人類經濟架構，因此投資界也必須產生像ARKK這樣的破壞式創新基金，她要顛覆傳統投資哲學，也包括一生謹守「價值投資」的老股神巴菲特。

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