熱錢下的房市新狂潮！直擊全台廠區搶人下的搶房實錄

【撰文‧今周刊編輯團隊】

近年國內在少子化等趨勢下，即使是人口相對稠密的都會區，學校能不減班、不併校已屬不錯；但在南台灣的一處臨海小村，居然還能有全新的中學、國小成立，背後如果沒有十足的人口移入強大動力，是不可能達成的。

這所新成立的學校，就是位在台南市安南區的「九份子國中小」，新學校預計明年正式招生，國小一個年級開4班，國中一個年級開6班，還附設2班幼兒園。

「九份子重劃區」，一個連許多台南在地人都沒聽過的靠海小村落，幾年前，這裡還是滿布魚塭的不毛之地，杳無人煙；如今，人口移入的強大動力，不僅催生全台罕見的全新國中小，而且已有超過10家的建商，在這個面積僅101公頃的重劃區插旗推案。

南科「點石成金」 臨海小村落變身房市熱點

9月中旬的南台灣，豔陽火熱得令人發燙，但九份子重劃區的房市，比陽光還要熾熱。工地正對九份子國中小校門口的住宅建案「水舞川」，此刻正為了明年3月交屋而積極趕工，該案建商泰嘉開發總經理曾穎君表示，臨海小村人氣、房市快速沸騰的根本原因，在於「我們有4成住戶，是來自南科的工程師……。」

其實，從九份子通往南科的快速道路至少還要5年才會通車，現在從九份子開車到南科，車程約30分鐘，交通談不上便利，但曾穎君解釋，南科工程師在擠爆了園區所在地的善化之後，已經把目光瞄準了九份子這樣的全新重劃區。這裡，全區不見一根電線桿，也是第一個生態低碳親水示範區。

自高雄來的泰嘉開發，是九份子目前推案最大的建商，計畫在這裡打造一期到八期的推案，前五期幾乎已經完售，才短短2年時間，每坪單價從15萬元直飆至22萬元。

離南科30分鐘車程之外的九份子尚且如此，更不用說南科所在地的善化區、新市區等。近期，善化區的房價漲幅近15五％，若單看房價，或許受到供給面多寡的影響，因為善化的推案量，已經從馬路上隨時可見一堆建案招牌領略一二，但若進一步看，這個人口數才剛躍升到5萬以上的小鎮，去年至今，已有約700筆的不動產交易量，可見善化的房市有多火熱。

南科是「小竹科」 全台工業區都是「小南科」

根據台南市戶政事務所資料顯示，近5年善化區不僅連年人口正成長超過1000人，且31歲到50歲的壯年人口比率，也從29％上升1個百分點；同樣的，九份子重劃區所處的安南區也和善化一樣同處「雙升區」，都是台灣極為罕見的情形。

據人力公司統計資料，目前南科的招募人數還有8萬人之多，許多公司處在「等無人」的狀態，搶人才大戰早就開打，顯見後續要添加的「柴火」（指人口繼續移入）還旺得很，台南的房地產肯定精采可期。

台南或許正在複製10年前的竹科樣貌，擴大來看，一群相對年輕、高所得、高學歷的人口，正從北部甚至國外飄洋回來，直接空降到中、南部許多工業區工作，而人口流動的影響，就像春天禾田裡翻動的土梗，由南到北的「新土壤」，也正在翻轉出全新的台灣。

台灣投資率創新高 工業區周遭房市熱絡是主力

這樣一個「新台灣」，如今最鮮明的展演櫥窗，就是相關腹地的房市熱度了。日前，國發會副主委鄭貞茂宣布，今年台灣投資率可望創下10年來的新高，來到23.44％。業者普遍解釋，這波從去年初啟動的投資熱潮，經過廠商近2年買地、建廠、招募員工等布局後，如今，進入到帶動工業區鄰近區域房市轉趨熱絡的階段，這也是低利率環境外，近年來，支撐台灣房市火熱的最大動力。

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