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美股連3周收黑！將上演近18年最慘9月？跌破「這條線」恐引發更多拋售

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．林信男】

截至上周五（18日），美股3大指數，已連續3周收黑，且昨（21）日跌勢未歇，道瓊工業指數收跌逾500點，標普500、那斯達克指數，也都下挫；雖然就過去經驗來看，9月美股表現，通常較不理想，但外媒研判，本月的跌幅，恐使美股寫下近18年「最慘9月」紀錄。

自1937年以來，標普500指數、道瓊工業指數，歷年9月平均跌幅皆約1%，那斯達克指數則為0.5%；但今年9月以來，前述3大指數，累計已分別下跌6.3%、4.5%和8.4%。外媒指出，若3大指數跌勢，未能在接下來幾個交易日內止歇，美股9月跌幅，可能會創下近18年最慘紀錄。

3因素導致美股下挫　總統大選前政治情勢更緊繃

對於昨日美股下跌一事，市場認為，有3項主因。首先，英國政府示警，在新冠肺炎感染病例持續增加的情況下，擬再度實施為期6個月的封鎖措施；該消息使外界對歐洲，甚至全球經濟的復甦前景，抱持更多疑慮。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間今（22）日下午3點，英國累計確診數為40萬1122例，死亡病例為4萬1877例，（死亡病例）在歐洲各國中居冠。

其次，包括國際調查記者同盟（ICIJ）在內，有多家外媒引述外洩的機密文件報導，稱滙豐、渣打、摩根大通、德意志，以及紐約梅隆銀行，皆捲入洗錢疑雲，受此消息影響，昨日金融股應聲下跌，拖累大盤表現。

再者，美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）於9月18日去世，這意味著，美國總統川普，有機會任命金斯伯格的繼任者，共和黨傾向在總統大選前，選出繼任者，但民主黨主張，11月3日（總統大選投票日）的當選人，才有資格提名金斯伯格的繼任者。

換言之，金斯伯格的繼任人選，已成為共和、民主兩黨，再度進行政治鬥爭的「題材」，而此事也讓新一輪（新冠肺炎疫情）紓困法案協商，面臨更多不確定性，進而衝擊美股表現。

大選前美股波動恐加劇　標普500是否跌破200日移動均線受矚目

荷蘭合作銀行分析師埃弗瑞（Michael Every）於報告中指出，由誰繼任金斯伯格，將成為一場使總統大選變得更加激烈的鬥爭，甚至可能讓經濟、疫情，都成為次要議題。

貝萊德智庫主管博伊文（Jean Boivin）在報告中寫道，（股票等）風險資產歷經幾個月的穩步走揚後，市場動盪再度出現，「我們認為，在11月大選前，波動性將加劇。」

根據CNBC報導，從技術分析角度來看，美股持續下挫，可能會使標普500指數（9月21日收在3281.06點），跌破200日移動均線（3104點）。

T3Live.com 技術分析師兼合夥人雷德勒（Scott Redler）表示，「標普500或許會測試3200點的心理關卡」。截至上周五收盤，標普500指數已較9月高點，下跌逾7%，而200日移動均線，將成後續走勢關鍵指標，若未跌破，可望發揮支撐作用；假設跌破，恐出現另一波拋售跡象。

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