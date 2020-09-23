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新台幣好強！壽險業匯兌成本衝1789億 「這產業」狂歡時光也將結束

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．林韋伶】

新台幣兌美元連續兩天在盤中出現28字頭，對部分受匯率波動影響較大的壽險業、出口產業來說，是一大壓力。

在壽險業的部分，根據金管會公布的資訊顯示，今年前7月壽險業匯兌成本衝上1789億元，年增幅超過3成，連續3個月創下歷史同期新高，且這還是壽險業避險有成的結果，若完全不避險，壽險業將面對達2278億元的匯損。

對此，大拇哥投顧分析，其實過去幾十年來，壽險就一直受高資金成本所苦，加上台灣債券投資限制較多、殖利率偏低，導致壽險不得不將大部分資金投向海外市場，其中又以固定收益債券為大宗。

不過，如今全球面對極低利環境，讓壽險業者陷入「若選擇進行外匯避險，所付出的成本很可能無法擊敗資金成本」的窘境，也因此在今年初，以老字號壽險為首的各家壽險企業，在外匯避險操作的比例都偏低。

大拇哥投顧分析，這波台幣升值對壽險業來說是雙重衝擊，一方面無法逃避外匯虧損；另一方面，台幣升勢太過兇猛，壽險業被迫增提避險，但臨時性避險必須用昂貴的NDF（遠期無交割外匯），「對壽險業而言，外匯避不避險已是兩難，這對各家大型壽險業來說都是巨大考驗，不建議投資人在此類股票上曝險過多。」

此外，另一個因新台幣升勢受重傷的則是出口商。永豐期貨副總廖祿民指出，今年特別的點在於，因為疫情的因素，許多電子出口大廠因此受惠，像是包括廣達、華碩、宏碁等大廠牌產品，都因疫情需求升溫。

「現在他們還在happy hour（狂歡時光）的狀態，還沒有因為新台幣升勢感受到痛而哇哇叫，但應該有些人已經開始緊張了。」廖祿民分析。

理財專家林奇芬也認為，新台幣走強對電子業來說，會出現匯損，獲利可能要打折，下一步不排除可能會下修本益比，由於9月底即將迎來季報結算，相信出口產業將面臨修正壓力。

而在出口廠商中，大拇哥投顧認為，投資人應特別小心倚賴台灣本地工廠且毛利率僅3%到4%，被戲稱為「毛三到四」的低毛利出口企業，若這些公司的匯率避險比例偏低，利潤將大受影響；相對來說，對於製造與銷售大多都在海外的企業來講，台幣升值對他們來說，只是在財報揭露上吃虧，但由於收付大多以美元、歐元等國際貨幣結算，新台幣升值的實質影響較小。

值得投資人注意的是，並不是不買壽險業者或出口業者股票，就一定能不受新台幣升值的負面衝擊，因為根據彭博統計資料，今年以來，外資對台股累計淨賣超仍有200億美元（約新台幣5840億元），也就是說，疫情爆發後外資回補的部位仍相對少。

大拇哥投顧因此認為：「台股此波上漲，外資獲利並沒有多少，反而都是內資與散戶獲利，在目前新台幣和台股均升至高點，且美國總統大選將至的環境下，在台股部位較少的外資後續布局將較謹慎，也就是說，台股在未來一段時間，來自外資的支撐力道可能減緩。」

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